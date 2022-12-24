Лидер по безопасности: GWM TANK выходит на новые рынки по всему миру

БАОДИН (Китай), 24 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- 23 декабря гибридный электромобиль GWM TANK300 был удостоен максимального пятизвездочного рейтинга безопасности от Австралазийской программы оценки новых автомобилей (ANCAP).

Leading Strength in Safety: GWM TANK to Enter More Markets Globally

ANCAP — один из мировых органов сертификации безопасности транспортных средств, применяющий самые строгие стандарты. Новейший стандарт испытаний включает в себя тесты на Защиту взрослых водителей и пассажиров, Защиту детей, Защиту уязвимых участников дорожного движения и Помощь в обеспечении безопасности, что предъявляет высокие требования к безопасности при столкновении, а также к интеллектуальным системам безопасности. Модель GWM TANK300 продемонстрировала превосходные результаты в этих четырех тестах: 88%, 89%, 81% и 85% соответственно.

«Как правило, от таких массивных полноприводных автомобилей в большей степени ожидают способность справляться с трудным рельефом. Однако модель GWM TANK300 может обеспечивать как ходовые качества, так и безопасность одновременно, благодаря значительным инженерным усилиям, вложенным в конструкцию и технологическую оснастку этого зверя», — заявил руководитель зарубежного подразделения GWM Паркер Ши (Parker Shi).

На основе глобальной системы НИОКР компании GWM бренд TANK создал комплексную систему НИОКР для обеспечения безопасности транспортных средств в соответствии с требованиями самых строгих мировых стандартов, что позволило ему получить пять звезд по Глобальному рейтингу NCAP и «хороший» рейтинг IIHS-HLDI в Северной Америке. ‎ Эта система НИОКР включает в себя испытания на 124 параметра, охватывающие европейские и американские правила, проекты, связанные с NCAP и новой энергией, для обеспечения безопасности пользователей по всему миру.

Бренд TANK, представляющий новый высокотехнологичный внедорожник класса «люкс» от компании GWM, придает большое значение безопасности автомобилей и завоевал восхищение большого числа пользователей благодаря своим ходовым качествам при езде по бездорожью и великолепному стилю. С момента выпуска бренда TANK в 2021 году общемировой объем продаж превысил 200 000 автомобилей.

Выдающиеся характеристики бренда TANK способствуют росту его узнаваемости среди пользователей по всему миру. Будучи интеллектуальной профессиональной внедорожной глобальной платформой, TANK предлагает мощный силовой агрегат, высокую надежность и интеллектуальные режимы вождения в условиях бездорожья. Эти качества обеспечивают хорошие ходовые характеристики для условий бездорожья, превосходную безопасность и удобство вождения для пользователей. При этом платформа может обеспечивать различные формы питания, включая ICE, PHEV и HEV, удовлетворяя разнообразные потребности пользователей.

В настоящее время платформа TANK GWM представлена несколькими моделями, включая TANK300, TANK500, TANK700 и TANK800. Модель GWM TANK300 вышла на рынки Ближнего Востока, Китая и Австралии. Гибридный электромобиль GWM TANK500 также был представлен всему миру на 39-й Международной автомобильной выставке в Таиланде 2022 года.

В ближайшем будущем модели GWM TANK300 и GWM TANK500 поступят в продажу во многих странах мира. Компания GWM также предлагает пользователям по всему миру более высокую ценность и пятизвездочный уровень безопасности вождения с GWM POER, HAVAL H6, HAVAL JOLION и другими моделями.

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