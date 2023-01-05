Дебют прорывной технологии Hisense ULED X на CES 2023

С момента появления первого телевизора ULED десять лет назад компания Hisense непрерывно совершенствует свои технологии ULED в целях повышения качества просмотра ЖК-телевизоров, и наконец, на пресс-конференции Hisense CES 2023 компания Hisense успешно представила ULED X. В этом году новый 110 ULED X был признан лауреатом Премии по инновациям CES.

По словам помощника генерального директора компании Hisense в США Стивена Яо (Stephen Yao) ULED X сочетает в себе впечатляющий набор телевизионных технологий, невероятную мощность обработки сигнала и более точный контроль над изображением за счет активного интеллектуального управления подсветкой, что выводит возможности отображения на предельно высокий уровень. По имеющимся данным ULED X может достигать в три раза большей контрастности по отношению к окружению и в два раза большего динамического диапазона, чем обычный телевизор OLED.

Кроме того, ULED X может обеспечивать более яркое изображение, более глубокую контрастность, более широкий угол обзора и сверхнизкие коэффициенты отражения, что предоставляет одну из лучших развлекательных возможностей на сегодняшний день. Например, с ULED X телевизоры Hisense могут достичь пиковой яркости 2500 нитов и контрастности 150000:1. Это в корне меняет восприятие контрастности пользователями. Еще одним важным фактором, обеспечивающим превосходную производительность ULED X, является движок Hi-View Engine X, который управляет более чем 20 тысячами мини-светодиодных индикаторов и более чем 5000 локальных зон регулировки яркости. Помимо изображения кинематографического качества, ULED X также имеет на 30% более широкий угол обзора, а с добавлением панели сверхнизкого светоотражения это обеспечивает каждому зрителю одинаковое качество изображения независимо от места, где он сидит.

«Мы стремились сделать ULED X отличающимся от любого другого ЖК-телевизора и гордимся своим достижением», — заявил Стивен Яо. В перспективе компания Hisense активизирует усилия по модернизации технологии светодиодных/жидкокристаллических телевизоров и продолжит поставлять высококачественную продукцию, обеспечивая превосходное качество просмотра для клиентов по всему миру.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1977460/Image1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1977461/Image_2.jpg

SOURCE Hisense