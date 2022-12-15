ПЕКИН, 15 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Повзрослевшее поколение Z будет определять потребление и инновации в течение следующих десятилетий. Несмотря на проблемы и неопределенность, вызванные пандемией COVID-19, основатели стартапов из поколения Z меняют мир своими руками.

Аналитический центр CGTN Think Tank организовал специальную программу «Новый флюгер: поколение Z задает тенденции. Возрождение бренда» с участием восьми предпринимателей и одного эксперта, чтобы обсудить, как молодые предприниматели справляются с трудностями и воплощают свои мечты в жизнь.

Большинство участников программы заявили, что поколение Z — более целеустремленное и непредубежденное, чем предыдущие поколения. Аллей Лян (Alley Liang), основатель косметической компании Aureline&Co., сказала, что естественность — это новая норма для поколения Z. В то же время Моника Чань (Monica Chan), специалист в области образования, отметила, что представители поколения Z больше не рассматривают дипломы престижных колледжей как единственный путь к успеху.

Основатели стартапов сталкиваются с внутренними и внешними проблемами, однако с внешними угрозами, как правило, труднее справиться. Из семи предпринимателей, рассказавших о своих «самых черных моментах», четверо согласились с тем, что внешние угрозы, включая сильных конкурентов, снижение продаж и отраслевые скандалы, могут стать непосредственной причиной гибели начинающей компании.

Партнер компании EasyTransfer Джесси Ян (Jesse Yang) отметил, что спасение компании требует командной работы. Он перечислил три ключевых качества своего идеального сотрудника: профессионализм, динамизм и альтруизм.

Он выразил надежду, что его сотрудники смогут стать для него партнерами, которые ставят социальные ценности в один ряд с экономической прибылью. Его сотрудник Тедди поддержал своего босса, заявив, что «схожий образ жизни» и «четкость» являются двумя ключевыми чертами, которые он хотел бы видеть в руководителе.

Больше информации:

Программа «Новый флюгер: поколение Z задает тенденции. Возрождение бренда» (New Wind Vane: Trendsetting Gen Z and Brand Resurgence)

https://news.cgtn.com/news/2021-10-15/Live-New-Wind-Vane-Trendsetting-Gen-Z-and-brand-resurgences-14nTYA5eiZi/index.html

SOURCE CGTN Think Tank