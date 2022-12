Лауреат премии Grammy® певица Ариана Гранде представляет свой первый дуэт ароматов MOD

Лауреат премии Grammy® и обладательница нескольких платиновых дисков певица Ариана Гранде представляет свой первый дуэт ароматов MOD

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Лауреат премии Grammy® американская певица Ариана Гранде приглашает вас познакомиться с ее новой коллекцией ароматов MOD, которая стала первой, выпущенной под брендом Ariana Grande Fragrance. Коллекцию, включающую два роскошных новых аромата, начиная с сегодняшнего можно приобрести исключительно на сайте Ulta.com, а с 11 декабря она поступит в магазины Ulta Beauty по всей территории США.

Дуэт ароматов MOD, ставший воплощением современности, свободы самовыражения и индивидуальности, назван по имени британской молодежной субкультуры модов, достигшей пика популярности в Лондоне в середине 1960-х. Новые ароматы MOD Vanilla и MOD Blush передают присущее той эпохе ощущение новизны и неукротимой энергии.

«Я очень рада представить свой первый парфюмерный дуэт MOD Vanilla и MOD Blush, — говорит Ариана Гранде. — Когда мы начали работать над ним больше года назад, я буквально влюбилась в оба аромата и в материалы для рекламной кампании, над которым мы работали со Стефаном (Stefan Kohli). Мне действительно хотелось сделать что-то необычное и интересное для своих поклонников, выпустив одновременно два новых аромата, и я очень надеюсь, что они полюбят их так же, как их полюбили члены моей команды, мои друзья и я сама. Мы вылили на себя много, много пробников!!! Mod Vanilla и Mod Blush быстро вошли в число моих самых любимых ароматов в нашей великолепной парфюмерной линейке, и я считаю дни, оставшиеся до того момента, когда вы тоже сможете их оценить!».

«Коллекция MOD стала новым захватывающим этапом в развитии ассортимента ароматов бренда Ariana Grande, — объясняет директор по маркетингу компании LUXE Brands Норин Додж (Noreen Dodge). — Наш подход к созданию этих духов, отражает направление, за которым я вижу будущее. Положенная в основу дизайна, маркетинговой компании и самих ароматов концепция, делающая акцент на удивительно современном сочетании простоты и роскоши с привязкой к природе, обеспечит им успех у поклонников».

АРОМАТЫ

MOD Vanilla:

Выразительный и в то же время очень интимный аромат MOD Vanilla открывается неожиданным сочетанием сочной темной сливы с теплыми и мягкими мускусными нотами, дополненными легкими цветочными нотками розовой фрезии. Оно мгновенно притягивает и завораживает.

Гурманские верхние ноты переходят в изысканные ноты сердца, в которых теплые пудровые ноты масла ириса, оттеняются роскошными сладкими и пряными нотками белого пралине.

Сладкие базовые ноты абсолюта ванили и масло какао в сочетании с древесными нотами папируса раскрываются в незабываемом соблазнительном шлейфе этого сложного многослойного аромата.

MOD Blush:

Насыщенное сочетание итальянского бергамота, маракуйи и спелой малины, красиво контрастирующее с игривыми древесно-пряными акцентами розового перца в верхних нотах завораживает с первой секунды.

Интригующие ноты сердца раскрываются на коже роскошным букетом оттенков, в котором угадываются ароматы покрытых росой лепестков розы и магнолии, подчеркнутые сладковато-карамельными нотками груши.

Яркий и чувственный шлейф с сухими древесно-пряными нотами амброкса, сандала и мускуса оставляет незабываемое впечатление.

УПАКОВКА

Дизайн флаконов MOD является современным переосмыслением стиля 1960-х в моде. Авангардный дизайн притягивает внимание необычной скульптурной формой и игрой света и теней. Мягкие изгибы линий создают флакон с округлым силуэтом, в которой ни одна сторона не похожа на другую. Один белый и один розовый флакон с как бы тронутым морозом матированным окошком, воплощают дух двух ароматов MOD: mod blush и mod vanilla.

Для создания смелого и чувственного дизайна упаковочной коробки были использованы повторяющийся эффектный геометрически четкий фотопортрет Арианы, современные цвета и специальные графические приемы. 2 аромата и многоцветный дизайн упаковки обещают незабываемые новые ощущения…

ЦЕНЫ

Парфюмерная вода в аэрозольной упаковке, 100 мл/3,4 ж. ун. $68.00

Парфюмерная вода в аэрозольной упаковке, 30 мл/1,0 ж. ун. $48.00

Все указанные цены являются ценами в долларах США, рекомендуемыми производителем.

Бренд появится в продаже одновременно по всему миру в следующих престижных торговых сетях:

Канада: Shoppers Drug Mart

Европа: Douglas

Великобритания: Boots, Superdrug, The Perfume Shop и The Fragrance Shop

Австралия: My Chemist

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АРИАНЕ ГРАНДЕ

Лауреат премии «Грэмми» и обладательница нескольких платиновых альбомов мировая суперзвезда Ариана Гранде стала первой исполнительницей, повторившей рекорд группы The Beatles 1964 года, заняв сразу три верхние строчки хит-парада Billboard Hot 100 с композициями 7 Rings; Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored и Thank U, Next. В 2020 году она стала первым и единственным исполнителем в истории хит-парадов, имеющим 5 дебютных синглов, занявших первое место. В 2021 году Ариана Гранде вошла в историю поп-музыки как первая исполнительница, одновременно занимающая три верхние строчки в первых десятках чартов Billboard Pop Airplay и Mediabase Top 40 с композициями positions, 34+35 и pov. Ариана, которой в этом году исполнилось всего 29 лет, уже выпустила шесть платиновых альбомов и перешагнула рубеж в 98 миллиардов прослушиваний, став самой прослушиваемой певицей последнего десятилетия на Spotify, и благодаря своему сильному вокалу в сочетании с неповторимой манерой исполнения и умению общаться с поклонниками быстро становится одной из величайших поп-звезд нашего времени. В 2022 году Ариана Гранде побила еще один рекорд на стриминговом сервисе Spotify, став первой исполнительницей, имеющей четыре альбома, каждый из которых был прослушан более 4 миллиардов раз. В 2019 году Ариана Гранде отправилась в мировое турне Sweetener World Tour и дала свыше 100 концертов в течение года, в том числе в качестве хедлайнера в фестивалях Lollapalooza и Coachella, где она стала самым молодым ведущим исполнителем за всю историю их проведения. В 2021 году Ариана Гранде приняла участие в качестве тренера в программе «ГОЛОС» (THE VOICE) на телеканале NBC и снялась в номинированном на премию «Оскар» фильме «НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ» (DON'T LOOK UP) вместе с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс для Netflix. В ближайшем будущем ее ждут съемки в фильме Джона М. Чу (Jon M. Chu), по мотивам популярного бродвейского мюзикла WICKED, где она сыграет добрую волшебницу Глинду. Роль злой волшебницы Эльфабы будет исполнять британская певица и актриса Синтия Эриво (Cynthia Erivo).

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. — транснациональная компания, производящая престижную косметику и специализирующаяся на разработке косметических брендов высшего класса, завоевавших признание потребителей во всем мире. Новаторский подход компании к дизайну, маркетингу и продвижению брендов, основанный на концепции digital first, позволил ей завоевать множество международных наград. В 2019 году компания LUXE Brands стала лауреатом премии «Аромат года», которую она получила за духи Арианы Гранде Cloud. Ее полный портфель включает бренды Ariana Grande, Nicki Minaj, Eau de Juice от Cosmopolitan и Hummer, выпускаемый в рамках лицензионного партнерства с компанией General Motors.

Контакты для прессы бренда Ariana Grande Fragrance:

The Lede Company

[email protected]

