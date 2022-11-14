Электробусы производства Higer Bus Company на конференции по изменению климата COP27

СУЧЖОУ (Китай), 15 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- 6 ноября 2022 года в Шарм-эль-Шейхе (Египет) открылась 27-я Конференция ООН по изменению климата (COP27). Акцент на Конференции сделан на «реализации» мер по борьбе с климатическими изменениями, поэтому проблемы климата рассматриваются с практической точки зрения. Единственным китайским брендом автобусов, обслуживающим участников конференции COP27, стала компания Higer Bus Company, которая предоставила 30 единиц электробусов Higer для организации перевозок с нулевыми углеродными выбросами. Higer Bus Company является ведущим китайским производителем автобусов с использованием экологически чистых технологий. Принимая участие в конференции, она демонстрирует свою приверженность защите окружающей среды и возможности по обслуживанию подобных международных мероприятий, а также предлагает китайское решение глобальных климатических проблем в сфере общественного транспорта.

Higer Bus Company Serves COP27 with Electric Buses

Автобусы, совместно выпускаемые компанией Higer и ее египетским партнером G Company, курсируют между Шарм-эль-Шейхом, голубой зоной и зеленой зоной конференц-центра, обеспечивая превосходное обслуживание принимающих участие в конференции правительственных чиновников и представителей международных организаций. Благодаря сочетанию футуристического дизайна с нулевым уровнем углеродных выбросов и комфортом во время поездки эти электробусы уже вызвали интерес и одобрение самой широкой публики.

В 2020 году G Company и Higer Bus договорились о производстве китайских автобусов в Египте для достижения экологических целей этой страны. В результате G Company инвестировала средства в строительство современной производственной инфраструктуры и приступила к производству экологически чистых автобусов Higer. Большой опыт компании Higer в реализации малозатратных зарубежных проектов и разделяемая обеими сторонами экологическая концепция позволили им согласовать свои позиции и заключить договор о производстве в Египте электробусов для обслуживания участников конференции COP27.

Специалисты говорят, что эти яркие изготовленные на заказ автобусы с пневматической подвеской, мощным кондиционером и увеличенной емкостью аккумулятора были разработаны специально для транспортного обслуживания COP27 с учетом погодных условий Египта.

«Совместно с G Company мы сформировали специальную целевую группу из тринадцати опытных инженеров для обслуживания электробусов во время проведения COP27. Группа отвечает за техническое обслуживание электробусов для обеспечения их бесперебойной работы в ходе конференции», — рассказал работающий на месте представитель компании Higer.

В условиях усиливающегося энергетического кризиса и наблюдаемых во всем мире экстремальных климатических явлений необходимость перехода транспортной отрасли на использование электричества и снижение уровня углеродных выбросов признается всем мировым сообществом. Вот что думает по этому поводу руководитель африканского подразделения компании Higer Bus Ся Голинь (Xia Guolin): «Для достижения цели по сокращению углеродных выбросов транспортная отрасль должна ускорить процесс реформ. Совместный проект доказывает приверженность Египта реализации задачи по ускорению перехода к общественному транспорту с нулевым уровнем углеродных выбросов и демонстрирует устойчивые китайские решения в области обеспечения мобильности, направленные на противодействие изменению климата».

COP27 демонстрирует растущую решимость мирового сообщества к решению глобальных климатических проблем. В целях активной поддержки выдвигаемых в ходе конференции инициатив компания Higer Bus будет непрерывно вносить свой вклад в решение проблем энергосбережения и сокращения углеродных выбросов, путем повышения надежности выпускаемой экологически чистой продукции и эффективности оказываемых услуг, способствуя построению устойчивого (с точки зрения гармоничного сосуществования людей, транспортных средств и природы) будущего.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1945891/Higer_Bus_Company_Serves_COP27_with_Electric_Buses.jpg

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