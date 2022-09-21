Обновленные программы InEight ориентированы на стандартизацию и сравнительный анализ

Ориентированность InEight на стандартизацию и сравнительный анализ в обновлениях программного обеспечения будет способствовать повышению эффективности и надежности проектов

Последние изменения в рамках платформы управления строительными проектами InEight принесли с собой новые методики управления проектированием и сравнительного анализа, повышая согласованность и стандартизацию по всем проектам.

СКОТТСДЕЙЛ (шт. Аризона, США), 22 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания InEight Inc., мировой лидер в области программного обеспечения для управления строительными проектами, сегодня объявила о своих новейших разработках в области программного обеспечения, включая стандартизацию процессов по таким направлениям, как объем работ, проектирование и управление ресурсами, а также новые функции контроля за ходом работ и возможность создания смет и графиков, утверждаемых путем сравнительного анализа. Было также обновлено мобильное приложение InEight для обеспечения мгновенного доступа к информации в режиме реального времени как в офисе, так и на объектах и в пути. В целом эти обновления повысят прозрачность проектов, создадут новые возможности для повышения эффективности, а также повысят эффективность работы команды и уровень определенности при реализации проектов, в том числе проектов по проектированию и альтернативному снабжению.

InEight benchmark innovations improve efficiency and project confidence

«Для того чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами постоянно расширяющегося доступа к данным в отрасли, нам необходимо повысить стандартизацию и усовершенствовать инструменты сравнительного анализа, — заявил директор по продукции компании InEight Брэд Барт (Brad Barth). — Наши последние обновления посвящены именно этому — созданию новых способов получения полезной информации, которая позволит значительно повысить эффективность как в плане сроков реализации, так и в плане бюджета».

Бóльшая прозрачность меняющихся проектных количеств и сроков поставок в режиме реального времени наряду с улучшенным отслеживанием прогресса в реализации проектных рамок позволит пользователям лучше управлять ресурсами, планами работы, бюджетами, прогнозами, графиками и закупками. Эти усовершенствования в решении InEight Design Management улучшат последовательность осуществления проектов, а также стандартизируют завершение проектных работ.

Последнее обновление функционала сравнительного анализа InEight позволит пользователям создавать утверждаемые путем сравнительного анализа оценки и графики с использованием шаблонов, ресурсов и библиотек затрат и сборок. Пользователи смогут использовать уже реализованные проекты для сравнения расчетных и фактических данных, а также для оценки смет и графиков по сравнению с высокими и низкими историческими средними показателями в визуально понятных графиках и сводных диаграммах.

Кроме того, эти усовершенствования повысят функциональность и удобство использования мобильного приложения InEight. Благодаря улучшенному функционалу уведомлений, а также функциям отслеживания прогресса и производительности пользователи мобильной версии могут оставаться активными участниками проекта в любое время и в любом месте. Они смогут незамедлительно регистрировать проблемы, изменения и запросы о предоставлении информации непосредственно в приложении, а также просматривать последние данные и показатели по проекту на единой информационной панели без необходимости использования компьютера. Данные, обновляемые в приложении, будут немедленно доступны в системе, что обеспечит доступ к актуальным сведениям для всех сотрудников.

Более подробная информация о ежеквартальных инновациях InEight представлена по адресу: InEight Innovations

Информация о компании InEight

Компания InEight предоставляет проверенное на практике программное обеспечение для управления проектами для владельцев, подрядчиков, инженеров и конструкторов, которые строят мир вокруг нас. Более 575 000 пользователей и более 850 клиентов по всему миру полагаются на компанию InEight для получения в режиме реального времени информации, которая помогает управлять рисками и вести проекты в соответствии с графиком и в рамках бюджета на протяжении всего жизненного цикла.

От предварительного планирования до проектирования, от оценки до составления графика и от выполнения работ на объекте до его сдачи в эксплуатацию, компания InEight реализовала проектов на более чем 1 трлн долларов США по всему миру в таких областях, как инфраструктура, коммунальное хозяйство, энергетика и электроэнергетика, нефтяная, газовая и химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и коммерческая деятельность. Для получения более подробной информации следите за новостями компании InEight в сети LinkedIn или на ее сайте по адресу InEight.com.

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