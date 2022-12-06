«Арсенал» и LABS Group объявили о новом партнерстве

СИНГАПУР, 6 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- «Арсенал» и LABS Group объявили сегодня о начале нового партнерства, в рамках которого LABS Group станет официальным партнером футбольного клуба в рамках клубной программы, предлагающей проживание в отелях и на курортах в Азии и Европе.

Компания LABS Group распространит свою деятельность на гостиничный бизнес, позволяя отелям и курортам создавать и адаптировать программы таймшер (долевой собственности на недвижимость) через свою новую цифровую торговую площадку Staynex, которая будет запущена в начале следующего года.

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В рамках этой новой системы номера в сети курортов и отелей по всему миру будут доступны по сниженным ценам на установленный период времени в течение определенного количества лет. Клиенты смогут приобрести пропуск на проживание в номерах отелей-партнеров в форме NFT (невзаимозаменяемого токена), который обеспечит им право поселиться там на указанный период времени по сниженному тарифу.

Генеральный директор LABS Group Бернард Лу (Bernard Lau) заявил следующее:

«Партнерство с «Арсеналом» — это не просто честь. Установление связей с таким успешным и легендарным футбольным клубом — это воплощение самых смелых мечтаний. Это ускорит реализацию нашей концепции объединения индустрии гостиничного бизнеса с мировыми брендами совершенно уникальным образом».

Коммерческий директор «Арсенала» Джульетта Слот (Juliet Slot) заявила следующее:

«Мы рады приветствовать компанию LABS Group в семействе «Арсенала» и вместе готовить запуск этого нового продукта в новом году. Наша глобальная сеть станет важной частью развития этого нового бизнеса».

Ограничение ответственности: NFT-токены Гостиничного клуба LABS (Residence Pass) являются одной из форм криптоактивов. Обращаем ваше внимание на то, что (a) стоимость криптоактивов является переменной и может снижаться, а также расти; (b) криптоактивы не регулируются государством в Великобритании; и (c) налог на прирост капитала может взиматься с любой прибыли, полученной от продажи криптоактивов.

Информация о компании LABS Group

Компания LABS Group делает недвижимость доступной для всех, используя Web3 для осуществления транзакций с цифровыми активами, соединяя отрасль с блокчейн-технологией и сотрудничая с различными курортами и объектами недвижимости по всему миру.

Более подробная информация о LABS Group и Staynex представлена на сайте labsgroup.io

Ограничение ответственности: NFT-токены Гостиничного клуба LABS (Residence Pass) являются одной из форм криптоактивов. Обращаем ваше внимание на то, что (a) стоимость криптоактивов является переменной и может снижаться, а также расти; (b) криптоактивы не регулируются государством в Великобритании; и (c) налог на прирост капитала может взиматься с любой прибыли, полученной от продажи криптоактивов.

Контакты для прессы

Отдел маркетинга LABS Group

[email protected]

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SOURCE LABS Group