Тактический дрон LoongUAV привлекает внимание на Китайском авиашоу 2022

ЧЖУХАЙ, Китай, 15 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- 13 ноября 2022 года 14-е Китайское авиашоу блистательно завершилась в Чжухае. На авиашоу было представлено множество интересных беспилотных летательных аппаратов, включая большой наблюдательно-ударный беспилотник WJ-700 Falcon Третьей академии аэрокосмической науки и промышленности, беспилотник AVIC Wing Loong-1E средней и низкой высоты, мультироторный тактический дрон точного наблюдения Loong 4 компании LoongUAV, наблюдательный дрон средней дальности Rainbow-4 Китайской аэрокосмической науки и техники и др.

В настоящее время используется все больше и больше беспилотных летательных аппаратов. В военных действиях применяются беспилотники, имеющие различные боевые задачи. Loong 1 — дрон для наведения, способный определять точное положение целей на далеком расстоянии. Loong 2 — разведывательный дрон, который можно быстро и скрытно развернуть для определения условий боевых действий. Loong 5 — ударный дрон, который может обстреливать цели на больших площадях. Loong 4 — мультироторный беспилотник среднего размера. Отличается большой несущей способностью и длительностью полета, что может удовлетворять различным боевым потребностям. Он привлек внимание всех зрителей авиашоу.

Loong 4 может нести четыре 82-миллиметровых и шесть 60-миллиметровых минометов, фиксировать местоположение цели с помощью модуля слежения и выполнять обстрелы с воздуха. Поддерживает режимы с одним выстрелом и с очередью выстрелов, а точность попадания имеет отклонение не более 2 м, что позволяет наносить точные удары при ведении военных действий. В то же время, будучи оснащен тремя прожекторами, он может давать высокоточные данные о местоположении с точностью до метров для калибровки артиллерийских целей.

На этой выставке компания LoongUAV получила не только единодушно высокую оценку профессионалов всех сфер деятельности, но и заказы и заявки от России, Украины, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Бразилии, Южной Африки, Армении, Йемена, Узбекистана, Замбии, Иордании и других стран на общую сумму более 500 миллионов долларов США.

Компания LoongUAV проектирует, разрабатывает, производит и реализует профессиональные тактические дроны, а также предоставляет различные услуги OEM/ODM. Компания LoongUAV стремится создавать высокопроизводительные, легкие, проникающие, невидимые, модульные, мощные и долговечные дроны. Они способны выполнять интеллектуальные, точные и разнообразные боевые задачи в высокоопасных боевых условиях.

Более подробная информация представлена на сайте www.loonguav.com или по адресу: [email protected]

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SOURCE LoongUAV