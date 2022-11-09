Новая платформа Poppulo преобразует коммуникацию и опыт работы

Four Winds Interactive, Poppulo и SmartSpace объединились под брендом Poppulo, обеспечив комплексное коммуникационное решение для современного принципиально нового рабочего места

ДЕНВЕР и КОРК (Ирландия) и ЛУТОН (Англия), 9 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- После слияния в 2021 году лидера рынка цифровых вывесок Four Winds Interactive (FWI), новатора по управлению рабочими местами SmartSpace и лидера рынка решений для коммуникации для сотрудников Poppulo эти три компании, ведомые единым брендом, концепцией и комплексом продуктов, объединились под названием Poppulo.

Новая организация Poppulo предложит своим клиентам платформу Poppulo Harmony, которая сочетает в себе лучшие из технологий FWI, SmartSpace и Poppulo и представляет собой комплексное решение для коммуникации и управления опытом на рабочем месте. Poppulo Harmony обеспечивает эффективную коммуникацию для сотрудников, взаимодействие с клиентами и управление рабочим опытом, что помогает организациям более эффективно вовлекать ключевых сотрудников и клиентов.

В недавнем опросе Poppulo, проведенном среди американских и европейских топ-менеджеров и руководителей высшего звена на предприятиях, насчитывающих более 5000 сотрудников, руководители признали связь между качеством рабочего опыта сотрудников и качеством обслуживания. Большинство из опрошенных (58%) согласны с тем, что обеспечение превосходного качества рабочего опыта сотрудников означает превосходное качество обслуживания клиентов. Помимо омниканальных возможностей в области коммуникации для сотрудников, Poppulo Harmony также обеспечивает целенаправленную коммуникацию с клиентами.

«Название Poppulo происходит от латинского слова для людей — "populus", — заявил Дэвид Левин (David Levin), генеральный директор новой Poppulo. — Установление связей между людьми лежит в основе всего, что мы делаем как организация. Сегодня мы познакомили клиентов с платформой Poppulo Harmony, сочетающей в себе самые сильные стороны продуктов, благодаря которым они стали лидерами в области коммуникации в своих собственных сферах. Успешные компании знают, до какой степени качество рабочего опыта сотрудников определяет качество обслуживания клиентов и финансовые результаты и что коммуникация является ключом к достижению обеих целей».

В результате распространения гибридного режима работы работникам теперь требуется больший поток информации, более специфичной, чем когда-либо ранее, относительно их роли и локации. Проведенный Poppulo опрос показал, что 67% руководителей считают, что плохая внутренняя коммуникация негативно отразилась на инициативах компании, а 81% из них полагают, что бизнес из-за этого теряет от 5 до 50 млн долл. США в год. Платформа Popppulo Harmony удовлетворяет потребности организаций в создании более прочных связей с сотрудниками и клиентами с помощью вовлеченной коммуникации и оптимизированных рабочих пространств.

Один из первых участников платформы, директор по коммуникациям компании Maximus Джаред Кёртис (Jared Curtis), подчеркивает: «С учетом широкого рассредоточения сотрудников, работающих на удаленной основе, на объекте и в гибридном режиме, мы провели консультации с Poppulo для решения этих проблем и обеспечения коммуникации в необходимых масштабах. Их омниканальный подход способствовал развитию взаимодействия, вовлеченности и связи со всеми нашими сотрудниками в различных сферах и регионах. Эта технология укрепила нашу коммуникацию и помогла обеспечить более тесную согласованность между бизнесом и нашими сотрудниками».

Информация о компании Poppulo:

Poppulo — ведущая компания в области разработки программного обеспечения для коммуникации и управления рабочими местами. Платформа Popppulo Harmony помогает корпоративным организациям достигать большего, без труда соединяя своих сотрудников, клиентов и рабочие места с помощью многоканальной коммуникации между сотрудниками, цифровых систем оповещения и управления рабочими местами. Более 6000 клиентов Poppulo представляют самые успешные в мире компании, в том числе 47 организаций из списка Fortune 100. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу www.poppulo.com. Следите за новостями Poppulo в LinkedIn и Twitter.

Методология исследований:

Исследование основано на результатах опросов, проведенных в Соединенных Штатах и Европе. От имени компании Poppulo в сентябре этого года агентство Censuswide провело опрос 500 руководителей предприятий в различных отраслях с числом сотрудников не менее 5000 человек.

Контакты для прессы:

Бриттани Фрей (Brittany Frey)

[email protected]

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