ОТМЕЧЕННЫЙ НАГРАДАМИ SKINPEN® PRECISION ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ И РАСШИРЕННЫХ ПОКАЗАНИЯХ

Укрепляет статус ведущей и самой передовой системы коррекции кожи

ДАЛЛАС, 6 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Crown Aesthetics (далее Crown), подразделение Crown Laboratories, разработавшая SkinPen Precision, сегодня объявила о том, что ее революционное устройство получило три новых одобренных показания, что еще больше укрепило ее статус на рынке как самого универсального медицинского средства для мезотерапии. Эта сертификация утверждает SkinPen Precision как средство, способное помочь улучшить внешний вид хирургических шрамов, растяжек и увеличенных пор на всех участках тела.

SkinPen Precision

Устройство также одобрено в медицинских целях для лечения постугревых рубцов у взрослых в возрасте от 22 лет и старше, а также в эстетических целях для улучшения внешнего вида мелких и глубоких морщин, а также пигментации (дисхромии).

Каждый год в развитых странах в результате 55 миллионов плановых операций и 25 миллионов операций после травм 100 миллионов пациентов получают шрамы, некоторые из которых вызывают значительные проблемы.1 Обычные хирургические шрамы, появляющиеся в результате несчастных случаев, кесарева сечения, эстетических и плановых процедур, растяжек из-за беременности, а также увеличения/потери веса могут оказывать существенное негативное воздействие на психику человека. В настоящее время в клиниках и медицинских учреждениях растет число пациентов, которые ссылаются на шрамы как на одну из ключевых проблем, которые они желают устранить с помощью мезотерапии. Принимая во внимание эти впечатляющие цифры, этот новый сертификат, несомненно, продолжит повышать ценность и полезность SkinPen Precision.

«Как бренд, мы непрерывно повышаем планку на рынке мезотерапии, — заявил вице-президент по продажам компании Crown Aesthetics Энди Молтон (Andy Moulton). — Этот новый сертификат не только укрепляет наш статус ведущей и самой передовой системы коррекции кожи, но и позволяет нам расширить охват пользователей по всему миру. Мы стремимся поддерживать здоровье кожи наших клиентов, помогая им визуально трансформировать и улучшать ее внешний вид без хирургического вмешательства».

SkinPen Precision — самая надежная на рынке технология мезотерапии, по-настоящему революционизировавшая коррекцию кожи для всех. Благодаря ультрасовременной технологии она предлагает пациентам нехирургическую процедуру полного омоложения кожи, обеспечивая естественные результаты практически немедленно. SkinPen Precision задает золотой стандарт безопасности и эффективности, по всему миру уже проведено более двух миллионов процедур с использованием SkinPen Precision.2

Информация о SkinPen Precision

Медицинское устройство

Первое в мире устройство для мезотерапии, одобренное FDA

Механическая мезотерапия создает контролируемые микротравмы, стимулируя естественный процесс заживления раны, сводя при этом к минимуму повреждения клеток

Без термического или химического воздействия, без инвазивных инъекций

Золотой стандарт реконструкции кожи, безопасности пациента и эффективности

Требуется от 1 до 3 сеансов продолжительностью 30 минут. Практически не требуется перерывов между процедурами.

Подходит для всех типов и тонов кожи, круглый год 2

Подтверждено более чем 90 валидационными исследованиями по качеству, безопасности и производительности3

Показания к применению в США, полное описание клинических испытаний, а также важную информацию о безопасности, включая противопоказания и порядок использования аппарата для мезотерапии SkinPen Precision, можно найти на сайте www.skinpen.com.

Информация о компании Crown Aesthetics

Компания Crown Aesthetics является одним из лидеров в области эстетической медицины и стремится помочь ведущим клиникам по всему миру развивать свой бизнес благодаря впечатляющим результатам омоложения и восстановления кожи. Наши малоинвазивные инновации включают аппарат SkinPen®, первое устройство для мезотерапии, одобренное FDA; аппарат MicroPen EVO™; системы тромбоцитарно-обогащенной плазмы (ТОП) ProGen PRP™ Advantage и Eclipse PRP®; система оздоровления волос VOTESSE™ и протокол Skinfuse®, применяемый после мезотерапии, благодаря которым в клиники приходят как новые, так и удовлетворенные старые клиенты. Компания Crown Aesthetics, штаб-квартира которой находится в Далласе, штат Техас, задает отраслевые стандарты эффективности, безопасности и инноваций. Поэтому наши клиенты неизменно обеспечивают высочайший уровень услуг в сфере эстетической медицины. Более подробная информация представлена на сайте компании: www.crownaesthetics.com.

Информация о компании Crown Laboratories, Inc.

Компания Crown — частная, полностью интегрированная международная компания в области средств по уходу за кожей. Компания занимается разработкой и продажей эстетических, косметических и терапевтических средств по уходу за кожей, которые улучшают качество жизни ее клиентов, удовлетворяя все их потребности в уходе за кожей. Будучи инновационной компанией, ориентированной на применение научных достижений в уходе за кожей, Crown неустанно стремится к достижению лучших терапевтических эффектов и высоких результатов в лечении пациентов — вот чем обусловлен ее статус лидера в дерматологии и эстетике. На протяжении последних девяти лет компания Crown входит в список 5000 самых быстрорастущих частных компаний и продает свою продукцию в более чем 41 стране. Более подробная информация представлена на сайте www.crownlaboratories.com.

1 Bayat A, McGrouther DA, Ferguson MW. Skin scarring (Шрамы на коже). BMJ. 2003;326(7380):88-92. doi:10.1136/bmj.326.7380.88

2 Данные предоставлены компанией Crown Aesthetics.

3 RoHS означает ограничение использования опасных веществ. Директива 2002/95/EC по ограничению вредных веществ (RoHS) была издана в Европейском союзе и ограничивает использование конкретных опасных материалов, обнаруженных в электротехнических и электронных изделиях (известных как ЭЭЭ). Все изделия, применяемые на рынке ЕС после 1 июля 2006 года, должны соответствовать требованиям RoHS.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1905520/Crown_Laboratories_Inc_SkinPen_Precision.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1457834/Crown_Logo.jpg

SOURCE Crown Laboratories, Inc.