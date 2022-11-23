На форуме UKVIA представлена революционная технология вейпинга на водной основе

Технология вейпинга на водной основе, разработанная Aquios Labs и Innokin, продолжает впечатлять индустрию вейпинга

ЛОНДОН, 24 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Форум вейпинга и торжественный обед с церемонией награждения, организованные британской ассоциацией вейпинга UK Vaping Industry Association (UKVIA), являются значимой датой в календаре индустрии вейпинга. В пятницу 18 ноября 2022 года около 300 делегатов, включая руководителей, экспертов по снижению вреда табака и представителей индустрии вейпинга, собрались для обсуждения темы мероприятия «Вейпинг для лучшего будущего».

Innokin UK Branding Manager, Benedict Jones

К числу врученных наград относятся «Лучший комплексный бренд вейпа» премии Ecigclick Awards 2021, «лучшая устойчивая инициатива» премии Vapouround Awards 2022 и «Крупнейшая прорывная инновация» премии «Золотой лист» 2022, последняя из которых была вручена за внедрение технологии вейпинга на водной основе, разработанной совместно с Aquios Labs.

По словам Innokin, вейпинг на водной основе был разработан для обеспечения более мягкого пара, более быстрого удовлетворения и более точного вкуса с одновременным расширением возможностей снижения вреда. Эти преимущества достигаются с помощью запатентованной формулы жидкости для вейпинга с 30-процентным содержанием воды и нового устройства для вейпинга, рассчитанного на более разбавленные жидкости.

В настоящее время Innokin и Aquios Labs добавили в свой ассортимент еще один вейп INNOBAR C1, который был представлен отраслевым экспертам на форуме UKVIA.

INNOBAR C1 — первая в мире система предварительно заполненных капсул, использующая технологию вейпинга на водной основе. В отличие от одноразовых устройств, в INNOBAR C1 используется перезаряжаемый аккумулятор в сочетании с предварительно заполненными капсулами для повышения производительности и значительного сокращения отходов.

Технология вейпинга на водной основе набирает обороты в мировой индустрии вейпинга, поскольку крупнейшие бренды и эксперты по снижению вреда ищут новые способы повышения эффективности продуктов вейпинга.

Выступая в секции «Инновации в секторе вейпинга» форума UKVIA, менеджер по брендингу компании Innokin в Великобритании Бенедикт Джонс (Benedict Jones) заявил следующее: «Слушать клиентов и пытаться понять их проблемы — вот что главное в стратегии нашей продукции. Наша цель всегда состоит в том, чтобы уменьшить число барьеров при переходе курильщика к менее вредной альтернативе.

С технологией вейпинга на водной основе INNOBAR C1 обеспечивает более мягкий пар, большую удовлетворенность никотином и снижение уровня обезвоживания при более низкой температуре вейпинга с повышенной химической стабильностью».

Innokin и Aquios Labs выпустили несколько одноразовых устройств для вейпинга с технологией вейпинга на водной основе, а также новейшее устройство с предварительно заполненными капсулами INNOBAR C1. Innokin и Aquios Labs планируют расширить свой уникальный ассортимент изделий для вейпинга на водной основе, охватив все сегменты растущего рынка вейпинга.

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SOURCE Innokin Technology