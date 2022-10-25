Высажено 1200 деревьев: завершилась кампания Zero Carbon компании Shanghai Electric

Высажено 1200 деревьев: успешно завершилась кампания Zero Carbon компании Shanghai Electric

ШАНХАЙ, 25 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания SHANGHAI Electric недавно успешно завершила кампанию общественных услуг Go! 0 Carbon Walker, которую она запустила во Всемирный день ходьбы.

В рамках кампании население призвали сделать шаг к низкоуглуродном будущему, передвигаясь пешком, а не в автомобиле. Когда участник кампании проходил 2000 шагов, на специальном табло зажигался индикатор, символизирующий один из проектов компании с нулевым уровнем выбросов углерода. После того как загорелись все индикаторы, между участниками разыграли приз в лотерее.

Shanghai Electric planted 1200 trees with participants through the Go! O Carbon Walker campaign.

Кроме того, первые 1200 участников, прошедших 20 000 шагов в ходе кампании, смогут принять участие в мероприятии компании Shanghai Electric в городе Янъань в китайской провинции Шэньси. Они смогут на деле оценить эффективность экологической онлайн-инициативы, посадив эксклюзивное Zero-Carbon Tree — «дерево с нулевыми углеродными выбросами», и внеся свой вклад в сокращение углеродных выбросов.

Мероприятия в государственном секторе являются ключом к социальному прогрессу, оказывая широкое и глубокое влияние как на природу, так и на общество, а также неотъемлемой частью принципов ESG (экология, социальная политика и корпоративное управление).

В ответ на поставленную китайским правительством задачу достичь пика углеродных выбросов к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году (т. н. две цели по углеродным выбросам 30-60) компания Shanghai Electric повысила устойчивость собственного бизнеса за счет использования передового опыта и сильных компетенций.

В энергетическом и производственном секторах, на которые приходится основное потребление энергии в стране, компания Shanghai Electric создает новые комплексные энергосистемы и готовые решения для индустриальных парков будущего с нулевыми углеродными выбросами, стремясь максимально содействовать китайскому правительству в достижении его целей по сокращению углеродных выбросов.

Сделав заботу об окружающей среде жизненно важной частью своей миссии, компания Shanghai Electric уже предприняла ряд шагов для максимального снижения своего воздействия на окружающую среду. Расположенный в Дубае энергообъект компании площадью 44 квадратных километра, производящий 700 МВт тепловой и 250 МВт фотоэлектрической солнечной энергии, сегодня является крупнейшей в мире солнечной термоэлектростанцией с точки зрения установленной мощности, масштаба инвестиций и объемов хранения энергии в расплавленной соли.

При строительстве объекта компания Shanghai Electric придавала первостепенное значение сохранению окружающей среды и наняла местное профессиональное агентство по защите животных для проведения обследования на месте и организации безопасного перемещения местной фауны, включая ящериц, верблюдов, антилоп и рыжих лисиц. В ходе работ было также перемещено более 200 ценных деревьев, которые долгие годы росли на участке. Проект в Дубае не только стал новым эталоном для глобальной выработки солнечной энергии в рамках инициативы «Один пояс, один путь», но и продемонстрировал усилия китайских компаний по защите окружающей среды и улучшению условий жизни людей при их участии в зарубежных проектах.

Кроме того, компания распространила свою инициативу по внедрению экологически чистых технологий на государственный сектор. В 2022 году компания Shanghai Electric и фонд Green Carbon Foundation осуществили проект экологических общественных услуг, в рамках которого на западном берегу Желтой реки в городе Яньань провинции Шэньси была высажена низкоуглеродная лесополоса из 1200 деревьев, чтобы защитить реку, а также помочь стране в достижении двух целей по углеродным выбросам 30-60 через практические действия. Компания Shanghai Electric стремится к сохранению планеты и придерживается экологических идей в своей деятельности.

В апреле 2021 года компания Shanghai Electric единовременно пожертвовала 700 000 юаней на поддержку проекта экономического развития в шанхайском районе Фэнсянь, а также оказала маркетинговую поддержку городу Чжуансин в районе Фэнсянь, чтобы помочь в продаже продукции на сумму более 1,3204 млн юаней.

Компания также сыграла роль в развитии сотрудничества между западными и восточными регионами страны, а также в возрождении сельских районов. В 2021 году три дочерних предприятия компании Shanghai Electric — Shanghai Electric Power Generation Group, Shanghai Mitsubishi Lift и Shanghai Electric Wind Power Group — взяли шефство над тремя деревнями в уезде Фуюань, Цюцзин, провинция Юньнань.

В течение 2021 года компания Shanghai Electric выделила помощь в размере 450 000 юаней на решение обнаруженных практических проблем, а также помогла организовать логистику для доставки потребителям продукции на сумму более 9,0516 млн юаней. Эти меры во многом способствовали ускорению процесса возрождения сельских районов.

Еще в 2017 году компания Shanghai Electric приступила к строительству первого демонстрационного проекта по распределенной очистке воды в сельской местности в деревне Хуапяо, город Чэньцзя, район Чунмин. Компактная станция комплексной очистки бытовых сточных вод площадью 10 кв. м, специально спроектированная для этого района, может без запаха и шума очистить около 30 тонн бытовых стоков, которые ежедневно сбрасывают более 100 фермерских домохозяйств, расположенных вблизи деревни.

В 2020 году компания Shanghai Electric разработала пакет, включающий запатентованное комплексное интеллектуальное оборудование для очистки сточных вод, сборные конструкции, технологии очистки сточных вод, технологии дноуглубительных работ на реках и озерах, а также цифровой интеллект и экологичные информационные технологии, для создания комплексного решения по управлению водными ресурсами в рамках своего проекта ГЧП по очистке сточных вод в сельских районах в уезде Хуайюань, Бенгбу, провинция Аньхой.

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SOURCE Shanghai Electric