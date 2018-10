$2 Milliarden in Sichtweite: US-Lotterie bricht Rekord

LONDON, October 21, 2018 /PRNewswire/ --

theLotter.com: "Geschätzter $1,6 Milliarden US Mega Millions Jackpot wird wahrscheinlich aufgrund von beispiellosen internationalen Verkäufen nach oben angepasst."

Branchenkenner erwarten allgemein, dass der Rekordjackpot der US Mega Millions in dieser Woche die faszinierende Schwelle von 2 Milliarden Dollar durchbrechen wird, bevor die Ziehung stattfindet. Einer der Hauptfaktoren, der diesen Meilenstein-Preis noch weiter nach oben treibt, ist die kolossale Anzahl von ausländischen Spielern, die an der US-Lotterie teilnehmen. theLotter.com ist seit langem einer der wichtigsten Lotto Tippschein-Kurierdienste für Spieler außerhalb der USA.

TheLotters Sprecher Austin Weaver: "Als der ursprüngliche Vorreiter haben wir gesehen, dass sich die Online-Landschaft in den letzten Jahren rasant verändert hat. Immer mehr Unternehmen bieten scheinbar US-Lotterien online an, aber "Probieren geht über Studieren": Wir sind einzigartig, da wir echte Papier-Tippscheine statt reiner Wetten anbieten, und mit Gewinnern aus Europa, Australien, Kanada, dem Irak und Lateinamerika haben wir uns als zuverlässig erwiesen. "

Weaver fährt fort: "Wir sind seit 15 Jahren stetig gewachsen, aber der Umsatz hat sich im Jahr 2016 wirklich beschleunigt, als der US Powerball $1,58 Milliarden erreichte und Medien von CNN zu CBS über die Dienste von TheLotter berichteten. Was wir gerade erleben, ist noch nie da gewesen. Der aktuelle Mega Millions Jackpot feuert die Verkäufe in Europa noch mehr als in 2016 an. "

"Da so viel Geld auf dem Spiel steht, tendieren ausländische Spieler dazu, sich an theLotter zu wenden, da wir offizielle, physische Tippscheine kaufen, anstatt, wie unsere Konkurrenten, nur eine Chance anzubieten, auf die Auslosung zu wetten. Es gibt einfach keine Garantie bei dieser Art von Jackpot-Levels, dass eine Wette vollständig durch eine Versicherung abgedeckt ist. Wie also diese Wettfirmen Milliarden an Preisgeldern aufbringen wollen, wenn einer ihrer Spieler gewinnt, bleibt abzuwarten. Unser Papier-Tippschein-Modell mag im digitalen Zeitalter vielleicht alt aussehen, aber dafür besteht kein Risiko für Spieler. Wenn einer unserer Kunden gewinnt, werden sie in die USA geflogen, um persönlich ihren Preis in Anspruch zu nehmen, mit dem Tippschein in der Hand! Es ist legal, wir machen es seit mehr als einem Jahrzehnt und es ist sicher."

"Der aktuelle $1,6 Milliarden Mega Millions Jackpot ist der größte Preis in der Lotto-Geschichte. Jetzt ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir den ersten Lotto-Milliardär feiern! Die Frage ist: Wird es ein Amerikaner sein? "

