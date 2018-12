¡600.000 canciones! ¡Un nuevo hito ha sido alcanzado en la plataforma de música indepentiente, Jamendo!

LUXEMBOURG, December 12, 2018 /PRNewswire/ --

Llegar a este importante número de canciones confirma el éxito del modelo de negocio de Jamendo como una de las principales comunidades online de música independiente.

Más de 600.000 temas de artistas independientes en Jamendo, demuestran el sólido crecimiento de esta comunidad online independiente, creativa y global, y respaldan la creciente necesidad y la demanda de un espacio como el suyo en el entorno online actual.



Lograr alcanzar este hito, ha sido gracias al alto grado de dedicación invertido en potenciar a los artistas independientes con nuevas vías de divulgación, proyección e ingresos. Lo que antes fue tan solo una idea innovadora, mediante la creatividad y la audacia, ha crecido hasta lo que es hoy: una de las plataformas de música independiente más grandes del mundo.



"¡Jamendo ha sido tan positiva para nosotros!", declara alegremente el colectivo estadounidense de Rock'n'Roll The Devil Music Co. "Apreciamos muchísimo su labor como empresa y que nos hayan permitido compartir nuestra música con tanta gente".



Echemos un vistazo detrás de las cifras. ¿ Cuáles son las ventajas de ser un artista de Jamendo? ¿ Cuáles son las ventajas que han animado a más de 40.100 artistas a subir más de 600.000 temas a la plataforma?



Un alto nivel de visibilidad en un entorno global e inpendiente es lo primero que a uno se le viene a la cabeza, pues Jamendo es totalmente accesible para cualquier persona y permite a los artistas independientes difundir sus creaciones en todo el mundo, sin importar barreras geográficas ni culturales, para que llegue a una comunidad internacional de apasionados amantes de la música.



"No estaría donde estoy si no fuera por Jamendo", afirma Kellee Maize, una famosa artista norteamericana de hip-hop que acaba de sacar su último álbum exclusivamente en Jamendo. "El potencial para los músicos es inmenso, y el nivel de atención y devoción que le ponen a ayudar a sus artistas es realmente reconfortante".



La segunda mayor ventaja la encontramos en el sistema de Licencias de Jamendo, un catálogo libre de royalties para creadores de contenido y propietarios de empresas que buscan música para sus proyectos. A través de la plataforma de licencias, los artistas independientes pueden optar por autorizar el uso de su música de forma justa y transparente generando al mismo tiempo ingresos.



"Primero, los ingresos me permiten seguir componiendo y publicando más música", declara satisfecho el rockero Color Out, "y cuando se venden las licencias, la música se reproduce en apps, sitios web, etcétera, ¡lo que incrementa aún más mi audiencia! Para los artistas, es un sistema en el que todos ganan".



Jamendo está en la primera línea del creciente mercado musical independiente tratando al mismo tiempo de adaptarse a sus necesidades. ¡Sólo el futuro nos dirá hasta dónde llegará! Sin embargo, su objetivo de generar un impacto positivo y duradero en la industria musical seguirá indiscutiblemente dirigiendo sus esfuerzos.



Sobre Jamendo

Jamendo es una de las mayores plataformas online de música independiente. Ofrece música gratuita para entretenimiento personal y diversas licencias para proyectos y negocios. Jamendo apoya a los artistas independientes no afiliados ofreciéndoles un espacio global para mostrar y vender sus creaciones.

SOURCE Jamendo SA