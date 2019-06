„A Brand New Day", drugi utwór z oryginalnej ścieżki dźwiękowej BTS WORLD, będzie miał premierę 14 czerwca

Wyjątkowe dźwięki i beaty Mura Masy połączone z brzmieniem wschodnioazjatyckich instrumentów są źródłem wyraźnego i harmonijnego rytmu piosenki. Utwór dominuje tradycyjny, koreański instrument daegeum, którego dźwięki podkreślają iście koreańskie lecz popularne brzmienie, natomiast połączenie wschodniego i zachodniego wokalu tworzy idealną mieszankę.

Utwór „Dream Glow" opublikowany 7 czerwca wraz z nową piosenką „A Brand New Day" są oryginalnymi elementami ścieżki dźwiękowej opracowanej specjalnie do BTS WORLD. Nowa, świeża muzyka odzwierciedla historię gry toczącą się w równoległym wszechświecie. Cała ścieżka dźwiękowa do BTS WORLD, włączywszy trzeci utwór opublikowany 21 czerwca, dostępna będzie od 28 czerwca.

Wraz z nowym utworem firma Netmarble opublikowała na stronie internetowej „Another Story" BTS WORLD, historię w której każdy z członków zespołu BTS występuje jako główna postać. Dwie historie RM i Jina zostały opublikowane w dniach 10 i 12 czerwca, a kolejne historie będą także kolejno publikowane.

Firma Netmarble uchyliła także na stronie internetowej BTS WORLD rąbka tajemnicy dotyczącej wymiany wiadomości z członkami BTS. Funkcja ta jest jednym z głównych elementów interaktywnych w grze. Reakcje członków zespołu BTS na wiadomości zmieniają się zależnie od odpowiedzi wybieranych przez graczy, a charakter poszczególnych członków zespołu widać w ich reakcjach.

Gra zadebiutuje na całym świecie (poza kilkoma krajami) na urządzeniach iOS i Android. Dodatkowe informacje na temat BTS WORLD można znaleźć na stronie https://btsw.netmarble.com. Nowości można śledzić obserwując BTS WORLD w serwisach Twitter i Instagram.

O Netmarble Corporation

Netmarble Corp. dąży do zabawiania publiczności na całym świecie niezależnie od wieku przez zapewnianie świetnych doświadczeń gier mobilnych. Założona w Korei w roku 2000 firma Netmarble jest najszybciej rozwijającym się przedsiębiorstwem gier mobilnych i ciągle zajmuje czołowe miejsca jako deweloper i wydawca mobilny na całym świecie. Zatrudniając ponad 6000 pracowników, firma Netmarble produkuje i obsługuje jedne z najpopularniejszych gier mobilnych, w tym Lineage 2: Revolution, Blade & Soul Revolution, MARVEL Future Fight, Everybody's Marble i Seven Knights. Jako firma-matka Kabam, wiodącego dewelopera gier w bezpłatnych grach masowych i największy udziałowiec Jam City, wiodącego studia tworzącego gry socjalne, Netmarble nawiązała współpracę strategiczną z CJ ENM Corporation, największą firmą rozrywki w Azji, Tencent Holdings, największym dostawcą internetu w Azji oraz NCsoft, ważną firmą MMORPG. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie http://company.netmarble.com.

O Big Hit Entertainment

Założona w lutym 2005 r. w Korei Południowej przez głównego dyrektora wykonawczego i producenta Banga Si-Hyuka firma Big Hit Entertainment skupia się w swojej działalności na produkcji muzyki, zarządzaniu artystami i wydawaniem nowych pozycji. Oddziały Big Hit tworzą i rozwijają cały szereg treści na kanwie własności intelektualnej najlepszych artystów, w tym globalnego boy bandu BTS i najnowszego hitu TOMORROW X TOGETHER. Realizując misję muzyki i artystów na cele uzdrawiania, firma Big Hit dąży do wywierania pozytywnego wpływu przez treści, przy jednoczesnym zapewnianiu komfortu i inspiracji na rzecz fanów muzyki na całym świecie.

O Takeone Company

Firma Takeone Company Corp. to innowacyjne przedsiębiorstwo tworzenia treści, które wykorzystuje popkulturę w środowiskach gier. Założona w 2016 r. firma Takeone jest pionierem nowego gatunku gier na urządzenia mobilne zwanych grami kinowymi, które łączą interaktywne elementy gry z koncepcjami historii bazującymi tak na popkulturze, jak i oryginalnej własności intelektualnej. Gry obejmują płynny obraz wideo i różnorodne elementy wizualne, które poszerzają granice opowiadania historii nowej generacji. Lata doświadczenia i wiedzy w zakresie storytellingu i tworzenia gier zaowocowały utworzeniem takich gier kinowych, jak Take Urban, BTS WORLD. Firma Takeone opracowuje obecnie serię przyszłych gier kinowych. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.takeonecompany.com.

