„A Brand New Day", druhá skladba z originální zvukové stopy hry BTS WORLD, vyjde 14. června

Unikátní rytmus a zvuk východoasijské hudební instrumentace Mura Masy nabízí v písni odvážný a harmonický pocit. Korejský tradiční hudební nástroj, podélná flétna daegeum, vede píseň, vyzdvihuje velmi korejský, ale zároveň moderní zvuk, a kombinace východního a západního vokálu vytváří dokonalou harmonii.

Skladba „Dream Glow" vydaná 7. června a nová píseň „A Brand New Day" jsou originální písně vytvořené pro hru BTS WORLD jako svěží, nová hudba, která se shoduje s příběhem hry paralelního prostředí. Úplný originální soundtrack hry BTS WORLD, včetně třetí skladby, která bude představena 21. června, bude vydán 28. června.

S novou písní společnost Netmarble otevírá „Another Story" (Další příběh) hry BTS WORLD, ve kterém se každý člen skupiny BTS objeví prostřednictvím svých oficiálních internetových stránek jako hlavní postava. Dva příběhy členů této kapely RM a Jina byly představeny 10. a 12. června a příběhy dalších členů budou následovat postupně.

Společnost Netmarble také zpřístupnila náhled komunikace prostřednictvím textových zpráv se členy kapely BTS, což je jedna z hlavních interaktivních obsahových komponent hry, a to prostřednictvím webové stránky BTS WORLD. Reakce členů BTS se liší podle odpovědí vybraných hráči. Jejich individuální vlastnosti lze poznat podle toho, jak reagují.

Hra bude vydána celosvětově (vyjma Číny) pro zařízení iOS a Android. Více informací o hře BTS WORLD naleznete na webových stránkách https://btsw.netmarble.com. Nejnovější aktualizace o hře BTS WORLD jsou také k dispozici na sítích Twitter and Instagram.

O společnosti Netmarble Corporation

Společnost Netmarble Games Corp. se snaží poskytovat skvělé hry hráčům na celém světě. Společnost Netmarble založená v Koreji v roce 2000 je nejrychleji rostoucí společností mobilních her a neustále se řadí mezi přední světové mobilní vývojáře a vydavatele. Netmarble s více než 6 000 zaměstnanci vyrábí a obsluhuje jedny z nejúspěšnějších mobilních her, včetně Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Everybody's Marble a Seven Knights. Jako mateřská společnost společnosti Kabam, která je největším vývojářem mobilních her v oblasti masivně multiplayerových her zdarma a největším akcionářem společnosti Jam City, předního vývojáře společenských her, je společnost Netmarble strategickým partnerem společnosti CJ ENM Corporation, největší zábavní společnosti v Asii, společnosti Tencent Holdings, největší internetové společnosti v Asii, a NCsoft, přední společnosti v oblasti MMO her. Více informací naleznete na webových stránkách http://company.netmarble.com

O společnosti Big Hit Entertainment

Společnost Big Hit Entertainment byla založena v únoru 2005 v Jižní Koreji generálním ředitelem a producentem Bang Si-Hyukem a zaměřuje se na hudební produkci, management umělců a vydávání. Obchodní aktivity společnosti Big Hit zahrnují a vyvíjejí řadu obsahu vytvořeného špičkovými umělci s autorskými právy, včetně světoznámé klučičí skupiny BTS a jejího nejnovějšího přírůstku, skupiny TOMORROW X TOGETHER. Se svým posláním „Hudba a umělci pro uzdravení" se společnost Big Hit snaží o pozitivní vliv prostřednictvím obsahu a zároveň poskytuje radost a inspiraci hudebním fanouškům na celém světě.

O společnosti Takeone Company

Takeone Company Corp. je inovativní společnost, která využívá popové kultury v herním prostředí. Společnost Takeone Company Corp., založená v roce 2016, je společností zaměřenou na inovativní obsah, který využívá popovou kulturu pro prostředí her. Takeone je přední společností v oblasti nového žánru mobilních her zvaných „Filmové hry", který kombinuje prvky interaktivní hry v rámci konceptu příběhů založených na popové kultuře a originálních slavných osobnostech. K těmto hrám patří plná videa a různý vizuální obsah, který posouvá hranice vyprávění příběhů pro příští generaci. Roky zkušeností a znalostí jak při vyprávění příběhů, tak při vývoji her vedly k tvorbě filmových her jako Take Urban a BTS World. Společnost Takeone v současné době vyvíjí řadu budoucích filmových her pro své budoucí a nadcházející tituly. Další informace naleznete na webových stránkách www.takeonecompany.com.

