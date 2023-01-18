Компания Adani одной из первых внедрит грузовики на водороде

Компания Adani Enterprises первой в Азии и одной из первых в мире внедрит грузовики на водородных топливных элементах в сфере горнодобывающей промышленности

Первый грузовик планируют запустить в Индии в 2023 году

Это заявление согласуется с концепцией Гаутама Адани о потенциальном стимулировании водородной экономики, в которой Индия имеет преимущество

АХМАДАБАД, Индия, 18 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Adani Enterprises Limited (AEL), входящая в диверсифицированный портфель принадлежащих Adani компаний, сегодня с Ashok Leyland (Индия) и Ballard Power (Канада) подписала соглашение о запуске экспериментального проекта по разработке электрических грузовиков на водородных топливных элементах для логистических и транспортных операций в сфере горнодобывающей промышленности.

Это сотрудничество знаменует собой первый в Азии запланированный карьерный самосвал, работающий на водороде. Демонстрационный проект возглавит компания AEL, специализирующаяся как на добыче полезных ископаемых, так и на разработке проектов в области «зеленого» водорода для поиска, транспортировки и создания инфраструктуры водородных заправочных станций. Ballard, являющаяся ведущей в отрасли компанией-производителем двигателей на топливных элементах, оснащенных ПОМ, будет поставлять для водородного грузовика двигатели на топливных элементах FCmoveTM; а Ashok Leyland, одна из крупнейших компаний-производителей автобусов в мире, предоставит автомобильную платформу и техническую поддержку. Выпуск модели электрического грузовика на водородных топливных элементах в Индии запланирован на 2023 год.

Ранее представители Adani Group объявили о планах инвестировать в «зеленый» водород и связанные с ним экосистемы более 50 млрд долларов США в течение следующих десяти лет, что соответствует объему до 3 млн тонн «зеленого» водорода в год.

Директор Adani Enterprises Limited и генеральный директор Adani Natural Resources Винай Пракаш (Vinay Prakash) заявил следующее: «Данный новаторский и амбициозный проект в области «зеленого» водорода несет в себе большие надежды на будущую энергетическую самодостаточность Индии и согласуется с концепцией председателя Adani Group Гаутама Адани, заключающейся в ускорении перехода к технологиям на водородных топливных элементах в коммерческой транспортной системе. Этот опыт использования водорода в качестве топлива для коммерческого автопарка не только предшествует появлению водородных технологий для горнодобывающего и логистического сектора страны, но также позволит другим предприятиям выбрать долгосрочные экологически безопасные системы и перевести транспорт в портах, аэропортах и в своей промышленной деятельности».

Карьерный самосвал на водороде будет весить 55 тонн, иметь три водородных резервуара, рабочий диапазон в 200 км и работать на технологии топливных элементов Ballard, оснащенных ПОМ и имеющих мощность 120 кВт.

«После подписанного в прошлом году меморандума о взаимопонимании с Adani Group мы стремимся развивать наше партнерство и приветствуем возможность сотрудничества с такими передовыми компаниями, как Adani, — заявил генеральный директор Ballard Power Systems Рэнди Макьюэн (Randy MacEwen). — Наша технология является выгодным предложением для их сверхмощного карьерного самосвала с нулевым уровнем выбросов, обеспечивая большую дальность, быструю заправку и возможности высокой грузоподъемности».

«Компания Ashok Leyland рада сотрудничеству с Adani и Ballard в целях внедрения коммерческих транспортных средств на топливных элементах в горнодобывающем и логистическом секторах Индии, — заявил д-р Н. Сараванан, технический директор Ashok Leyland. — Благодаря нашему послужному списку разработок уникальных и новых продуктов, технологическому опыту Ballard в области топливных элементов и непоколебимой приверженности Adani водороду, у Индии есть широкие возможности декарбонизировать как грузовые, так и пассажирские перевозки».

Информация о компании Adani Enterprises Ltd

Adani Enterprises Limited (AEL) — ведущая компания в Adani Group, являющейся одной из крупнейших бизнес-организаций Индии. На протяжении многих лет Adani Enterprises сосредотачивала свое внимание на создании новых инфраструктурных предприятий, внося свой вклад в национальное строительство и выводя их на отдельные котирующиеся субъекты. Успешно построив такие компании-единороги, как Adani Ports & SEZ, Adani Transmission, Adani Power, Adani Green Energy, Adani Total Gas и Adani Wilmar, компания внесла значительный вклад в обеспечение самодостаточности страны благодаря нашему портфолио надежных предприятий. За период в более чем 25 лет это также привело к стабильной прибыли наших акционеров при совокупном среднегодовом темпе роста 38%.

Следующий этап стратегических бизнес-инвестиций компании сосредоточен на экосистеме «зеленого» водорода, управлении аэропортами, дорогах, центрах обработки данных и добывающей промышленности, такой как медь и нефтехимия, и все эти сферы имеют огромнейший потенциал.

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