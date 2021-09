"Arroz Auténtico Americano" el sello de USA Rice que visibiliza la calidad de este grano exportado hacia México

CIUDAD DE MEXICO, 9 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- En México, el arroz es uno de los tres granos básicos en la dieta diaria, y es también uno de los más populares y consumidos en el mundo por su aporte de energía a través de sus hidratos de carbono (también llamados carbohidratos). Además, contiene proteína, fibra, vitamina B3 y minerales como calcio, fósforo, potasio y magnesio, así como otras sustancias beneficiosas con actividad antioxidante. "Otra gran ventaja del arroz es que es muy bajo en grasa y en sodio, y por su origen vegetal no contiene colesterol. El arroz puede formar parte de una dieta correcta de toda la familia, incluso puede ser consumido por personas con sensibilidad o con intolerancia al gluten, porque no contiene ese tipo de proteína", según especifica la M. en C. Guadalupe Esquivel Flores, vocera de nutrición de USA Rice® en México, quien agrega que "la costumbre mexicana de comer arroz junto con otros alimentos es muy recomendable, sobre todo cuando se le añaden verduras, carnes blancas y leguminosas porque de esa manera se obtienen platillos combinados y variados, convenientes incluso para las personas que viven con diabetes".