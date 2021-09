« Artistry in oak » : Gordon & MacPhail dévoile la présentation très attendue créée par Sir David Adjaye pour le plus ancien whisky écossais single malt du monde

Le design est une célébration de l'art, de l'artisanat et du soin apportés au whisky qu'il renferme. Sa forme unique représente l'histoire de Gordon & MacPhail, qui n'a cessé de repousser ses limites en termes de maturation à long terme du whisky, où l'expérimentation, la patience et la qualité sont restées les maîtres mots du progrès depuis 1895.

Le thème créatif de ce lancement révolutionnaire, Artistry in Oak (L'art du chêne), rend hommage à la fois au liquide précieux et rare, soigneusement conservé dans un fût de chêne par quatre générations de la famille de Gordon & MacPhail, et à sa présentation étonnante. Jamais auparavant le chêne et le spiritueux n'avaient été en contact pendant huit décennies et le liquide historique a été décrit par le célèbre écrivain de Charlie MacLean comme « vraiment, l'un des meilleurs que je n'ai jamais vu. »

Ewen Mackintosh, directeur général de Gordon & MacPhail, commente : « On dit souvent que la maturation du whisky sur de très longues périodes relève plus de l'art que de la science. La carafe et le pavillon en chêne que David a créés pour notre lancement historique sont un véritable reflet de cet art ; la présentation est elle-même une œuvre d'art. Je suis sûr que George Urquhart et son père John, qui ont eu l'extraordinaire clairvoyance de déposer l'eau-de-vie de la distillerie Glenlivet dans un fût Gordon & MacPhail sur mesure, afin qu'elle survive à leur mort, adoreraient ce design. Il rend hommage à leur métier et à leur vision. »

« Le chêne est un matériau primaire, produit par la planète » explique David Adjaye. « J'apprécie sa préciosité en tant que partie intégrante du processus de fabrication du whisky. Je voulais créer un design qui rende hommage au rôle que joue le chêne dans la transformation du liquide en un élixir aux propriétés presque magiques. »

La carafe en forme de bijou contient des lentilles qui permettent de mettre en valeur le liquide richement coloré. Un volume généreux de cristal permet d'équilibrer à la fois poids et délicatesse, et assure une présence séduisante et agréable au toucher.

« La douce combinaison de liquide, de poids et de forme invoque un sentiment de soin, de responsabilité et de lenteur. Au fur et à mesure que l'on verse, la notion du temps s'estompe et l'on ne comprend plus que la préciosité de chaque goutte » ajoute Adjaye.

Conçu pour donner l'impression d'être taillé dans un seul bloc de cristal massif, le cœur incurvé de la carafe a dû être soufflé individuellement à la main par des artisans expérimentés supervisés par Glencairn Crystal Studio, experts en carafes ultra-premium et une autre entreprise familiale basée en Écosse.

« L'ambition était de créer un navire dans lequel l'expérience et la tradition uniques de Gordon & MacPhail sont transmises et incorporées » remarque Adjaye. « Les montants verticaux du pavillon extérieur rappellent les arbres d'une forêt de chênes dont les douelles du fût original ont été taillées. La relation entre la lumière et l'ombre constitue un moment clé de la conception. Le boîtier recrée la lumière du soleil qui brille à travers les chênes dans un cadre forestier naturel. L'acte d'ouverture du pavillon devient un processus cérémonial et sensoriel. »

Il n'y a pas deux carafes identiques, ce qui reflète la complexité du processus et sa nature organique.

Le pavillon en chêne est construit à partir de chênes provenant de sources durables et cultivés à moins de huit kilomètres des fabricants, Wardour Workshops, une autre entreprise familiale, basée dans le Dorset, dans le sud-ouest de l'Angleterre.

Le cofondateur de Wardour, Dom Parish, commente : « Le chêne a cette qualité merveilleusement durable qui dure pour toujours ».

Seulement 250 carafes de 70 cl ont été créées. La première carafe sera vendue aux enchères par Sotheby's à Hong Kong le 7 octobre 2021 avec un bout de fût encadré provenant du fût original et une lithographie des dessins conceptuels originaux signée par David Adjaye. Les recettes de la vente aux enchères (après déduction des frais) seront reversées à l'association écossaise locale Trees for Life, dont la mission est de reconstituer la forêt calédonienne.

« Le don aidera la pépinière Trees for Life, qui cultive chaque année 100 000 arbres rares et indigènes, dont des chênes, à partir de graines » poursuit Ewen Mackintosh. « Il est approprié que ce whisky constitue un héritage pour tous qui restera sur plusieurs générations. »

Des expositions publiques de la carafe et du pavillon en chêne seront présentées à partir de début septembre 2021 dans les galeries de Sotheby's à Londres, New York et Hong Kong, en plus du Hong Kong Convention and Exhibition Centre dans le cadre de l'exposition en avant-première de Sotheby's 2021 Hong Kong Autumn Sales Series.

GORDON & MACPHAIL GENERATIONS 80 YEARS OLD DE LA DISTILLERIE GLENLIVET : DISPONIBLE À PARTIR DU 3 SEPTEMBRE 2021

Prix sur demande via gordonandmacphail.com

Pour plus de détails sur la vente aux enchères de la première carafe par Sotheby's à Hong Kong, consultez sothebys.com

Vidéo - https://youtu.be/sSoAVR_8JFc

Vidéo - https://youtu.be/zKzx8h4DLDQ

Vidéo - https://youtu.be/ySw5MhQhDUw

Vidéo - https://youtu.be/8DvUtR-3Q9s

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1600981/Jewel_like_decanter.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1600982/Generations_80_Years_Old_from_Glenlivet_Distillery_decanter.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1600983/Sir_David_Adjaye.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1531008/Gordon_MacPhail_Logo.jpg

