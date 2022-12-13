Компания Astronergy продвигается в достижении углеродной нейтральности

ХАНЧЖОУ, Китай, 13 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Недавно на конференции компания Astronergy получила две выдающиеся награды за достижения в области технологий производства фотоэлектрических элементов и модулей, а также за движение к углеродной нейтральности.

Конференция, в которой приняла участие Astronergy, организуемая Китайской ассоциацией фотоэлектрической промышленности (CPIA), является ежегодной встречей ведущих китайских компаний в отрасли солнечной энергетики.

Jack Shengyong Zhou (standing one) - Astronergy product tech service director, introduces Astronergy’s strives and aims for carbon neutrality at a seminar on Dec.1.

На одном из семинаров по углеродному следу и углеродной нейтральности фотоэлектрической продукции Джек Шэньён Чжоу (Jack Shengyong Zhou), директор Astronergy по технологическому обслуживанию продукции, рассказал о достижениях своей компании за последние годы в области управления экологически безопасными цепочками поставок, учета углеродного следа продукции, компенсации углеродного следа и других аспектов, представив фактические данные.

Принимая во внимание сегодняшние глобальные тенденции стремления к углеродной нейтральности, энергетического кризиса и сокращения затрат на производство фотоэлектрической энергии, г-н Чжоу добавил, что мировая фотоэлектрическая промышленность должна начать более масштабное и экологичное развитие в будущем, чтобы подавить и нейтрализовать тенденцию роста углеродных выбросов в фотоэлектрической отрасли.

По словам г-на Чжоу, будучи интеллектуальным производственным предприятием, специализирующимся на фотоэлектрических элементах и фотоэлектрических модулях, а также национальным предприятием, занимающимся внедрением экологически чистых цепочек поставок, Astronergy непрерывно повышает эффективность своих модулей.

Во всех модулях Astronergy используются крупногабаритные кремниевые пластины. А более тонкие кремниевые пластины, не содержащие фтора подложки, не содержащие свинца ленты и не содержащий спирта кремниевый гель, используемые в процессе производства модулей, обеспечивают сочетание экономических и экологических выгод и повышение ценности для клиентов безопасным для окружающей среды способом.

Уделяя приоритетное внимание использованию экологически чистых материалов и в сочетании со стратегией «завода с нулевым уровнем углеродных выбросов», компания Astronergy всегда работает над всесторонним сокращением углеродных выбросов и энергопотребления модулями серии ASTRO, помогая создавать лучшее и экологичное будущее с помощью экологически чистой продукции.

Выбрав экологически чистое и устойчивое развитие в качестве долгосрочной стратегической цели, Astronergy стремится снизить свои показатели углеродных выбросов к концу 2023 года на 15% по сравнению с этим годом. Кроме того, это приведет к снижению энергопотребления на 9%.

Кроме того, ведется работа по сертификации согласно стандарту ISO 14064, получению статуса чистого производства, строительству нового завода с нулевым уровнем углеродных выбросов и внедрению системы с нулевым уровнем углеродных выбросов.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1966150/image_1.jpg

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