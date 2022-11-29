Компания Astronergy продолжает совершенствовать солнечные модули n-типа TOPCon

ХАНЧЖОУ (Китай), 29 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- «По мере роста числа новых изделий n-типа на рынке фотоэлектрических элементов все работающие в этой сфере компании должны решать больше технологических проблем», — заявил директор по исследованиям и разработкам компании Astronergy Шэн Хе (Sheng He) на виртуальной конференции, проведенной новостной платформой TaiyangNews 23 ноября. В своей презентации он показал, как Astronergy работает над изделиями n-типа TOPCon.

Poster shows Astronergy ASTRO N TOPCon modules at www.astro-energy.com/en. [Photo/Astronergy]

Трехдневная конференция High Efficiency Solar Technologies 2022, в которой приняли участие представители отрасли солнечной энергетики, привлекла к себе большое внимание. От имени Astronergy господин Хе выступил с презентацией технологического тренда высокоэффективных элементов и модулей n-типа, использующих технологию TOPCon.

По его словам, в связи со значительным замедлением темпов повышения эффективности элементов, использующих технологию PERC, ускоряются исследования и разработки технических элементов нового поколения TOPCon, HJT и TBC.

Согласно его презентации, технология TOPCon по-прежнему сталкивается с трудностями, связанными с повышением выработки электроэнергии, сокращением толщины пластин, сокращением выбросов и повышением мощности. Будучи первопроходцем в массовом производстве модулей TOPCon, компания Astronergy добилась больших успехов и превосходных результатов благодаря более тонким пластинам, а также более высокой эффективности.

Модуль TOPCon серии ASTRO N также выгодно отличается от другой аналогичной продукции своими крупногабаритными пластинами n-типа, технологиями SMBB и половинной резки, укрепленными краями и повышенной надежностью герметизации.

Благодаря таким преимуществам, как высокая эффективность, высокая мощность, высокая надежность, низкий уровень деградации и длительный срок гарантии, модули ASTRO N получили признание со стороны PVEL, TÜV Rheinland, а также многих других сертифицирующих организаций.

Astronergy поставила свою первую крупную партию модулей TOPCon мощностью 156 МВт для проекта в Пригнице (Германия), это первый и крупнейший проект фотоэлектрических модулей n-типа в Европе. С июня по ноябрь этого года более 35 тысяч модулей TOPCon n-типа были проданы европейским странам и получили широкое признание. И, конечно, большое количество модулей TOPCon, поставленных на другие континенты, получило положительные отзывы клиентов.

Модуль ASRTO N имеет КПД более 22,5%, и компания Astronergy классифицируется Bloomberg как поставщик модулей первого уровня.

Компания Astronergy стремится создать экологически устойчивый мир с нулевыми углеродными выбросами благодаря использованию солнечной энергии. Она продолжит инвестировать в передовые технологии в целях совершенствования элементов TOPCon n-типа, готовить инженерные ресурсы для разработки технологий других передовых элементов и поставлять более качественную продукцию клиентам по всему миру.

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