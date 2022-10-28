Компания Auria берет твердый курс на устойчивое развитие и вводит две новые должности: главного директора по устойчивому развитию и директора по глобальному устойчивому развитию

САУТФИЛД (шт. Мичиган), 28 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Auria, один из ведущих мировых поставщиков автомобильных напольных покрытий, акустических, тепловых, аэродинамических и других решений на основе волоконных материалов, утвердила назначение руководителя своего европейского подразделения Auria Europe Марка Флеглера (Marc Flegler) на пост первого в ее истории директора по устойчивому развитию (CSO), а также назначила д-ра Пинар Эрол (Pinar Erol) на специально созданную должность директора по глобальному устойчивому развитию.

Marc Flegler Pinar Erol

В качестве директора по устойчивому развитию Марк Флеглер будет руководить реализацией задач в области охраны окружающей среды, решении социальных вопросов и внутрикорпоративных отношений (ESG), определяемых миссией компании, а также устанавливать ключевые показатели эффективности в рамках измеримой долгосрочной стратегии развития компании, совмещая эту должность со своей работой на посту главы Auria Europe.

Пинар Эрол, недавно приступившая к работе в компании Auria, будет подчиняться непосредственно Марку Флеглеру и отвечать за руководство программой корпоративной отчетности по устойчивому развитию (CSR), разработку дорожной карты по устойчивому развитию и формирование глобальной команды для реализации задач в области ESG.

Специализированные службы позволят компании Auria расширить сферу своей экологически, социально и экономически устойчивой деловой практики по всей производственно-сбытовой цепочке с целью создания долгосрочной ценности для клиентов, сотрудников, заинтересованных сторон и окружающей среды.

«Устойчивое развитие является одной из трех основных целей нашей деятельности, причем его роль в определении будущего компании Auria постоянно возрастает, — заявил Марк Флеглер. — Эта цель заключается в том, чтобы внедрить принципы устойчивого развития в структуру всей деятельности компании Auria, включая выпускаемую нами продукцию, бизнес-процессы, организационную структуру и производство».

За плечами Марка Флеглера больше 25 лет работы в области автомобилестроения на таких ключевых направлениях, как глобальное снабжение, управление цепями поставок, инженерное обеспечение и управление продажами. Он работает в компании Auria с момента ее основания в 2017 году и с 2020 года руководит ее европейским подразделением. До этого он занимал пост старшего вице-президента по международным продажам. До своего прихода в Auria Марк Флеглер был старшим вице-президентом по закупкам компании IAC. В этом качестве он осуществлял общее руководство всеми прямыми и сопутствующими закупками материалов, контролем качества поставок и работой систем закупок. Марк Флеглер начал свою карьеру в компании Harman International, где он занимал различные должности по управлению закупками.

Марк Флеглер гражданин Германии. Он получил степень бакалавра в области машиностроения в Штутгартской высшей технической школе. Кроме того, он имеет степень бакалавра в области производства и логистики от Университета AKAD в Ларе (Германия).

Пинар Эрол пришла в компанию Auria, имея 20-летний опыт работы в области устойчивого развития, в том числе несколько лет в качестве консультанта по вопросам корпоративной социальной ответственности, экологической устойчивости продукции и управления EHS. С 2019 года и до перехода в компанию Auria она занимала пост руководителя отдела устойчивого развития компании nnuks Group Holding GmbH. До этого она занимала различные должности в таких международных учреждениях, как МФК, Всемирный банк (МББР), Европейское агентство по защите окружающей среды (EEA), Европейская комиссия и Европейские консалтинговые компании по вопросам устойчивости.



Пинар Эрол родилась и выросла в Турции. Она получила степень бакалавра в области инженерного обеспечения охраны окружающей среды в Измирском университете и степень магистра естественных наук в области утилизации отходов в университете Коджаэли (Турция). В качестве стипендиата DAAD она переехала в Германию, где получила вторую степень магистра в области анализа промышленных потоков и звание доктора философии в области экологической оптимизации операций отделки автомобилей.

Марк Флеглер и Пинар Эрол работают из офиса компании Auria в Дюссельдорфе.

Информация о компании Auria

Компания Auria Solutions является одним из ведущих мировых поставщиков автомобильных напольных покрытий, акустических, тепловых, аэродинамических решений и другой продукции на основе волоконных материалов. В основе работы компании Auria, созданной в 2017 году, лежит опыт, накопленный в области производства транспортных средств более чем за сто лет существования данной отрасли. Компания, финансовая штаб-квартира которой находится в Коулсхилле (Англия), а операционные штаб-квартиры — в Саутфилде (штат Мичиган, США), Шанхае (Китай) и Дюссельдорфе (Германия), управляет 18 производственными и 10 техническими объектами, а также семью совместными предприятиями, и насчитывает около 5 тысяч сотрудников по всему миру.

Контактные лица для получения дополнительной информации:

Жюли Нойе (Julie Noyes)

директор по коммуникациям и маркетингу

Auria Solutions

248-862-2709 | [email protected]

Фрэнк Бушеми (Frank Buscemi)

главный исполнительный директор (CEO), MBE Group

248-856-8636 | [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1931472/Auria_Marc_Flegler.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1931473/Auria_Pinar_Erol.jpg

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