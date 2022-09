« Back to School, Back to Fun » avec Wondershare : Insufflez de l'amusement, de la joie et de la créativité dans votre nouvelle année scolaire et profitez de superbes récompenses

Wondershare offre un dynamisme estival aux étudiants, aux parents et aux éducateurs pour les accompagner dans la nouvelle année scolaire et la rendre plus mémorable que jamais.

VANCOUVER, Colombie Britannique, 6 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La rentrée des classes ne consiste pas seulement à organiser les déjeuners et les fournitures scolaires, mais aussi à vivre des moments remplis d'énergie et de rires. Wondershare, l'éditeur de logiciels leader sur le marché, lance la campagne « Back to School, Back to Fun » (Retour à l'école, retour à l'amusement) afin de permettre aux étudiants, aux parents et aux éducateurs d'entamer l'année scolaire de la manière la plus mémorable qui soit. Que vous soyez un étudiant impatient de rencontrer ses camarades de classe, un parent pouvant enfin profiter de son temps libre ou un éducateur prêt à susciter l'enthousiasme, participez au défi en ligne dès maintenant et jusqu'au 30 septembre 2022.

Pour participer au défi en ligne « Back to School, Back to Fun », il vous suffira de créer une vidéo qui met en valeur tous les moments amusants de la rentrée et de l'été, puis de la partager avec le hashtag #BacktoSchoolCreation et de taguer @Wondershare sur Facebook, Instagram, Twitter, ou YouTube. Huit gagnants seront sélectionnés sur la base de deux critères : la qualité du contenu et le nombre d'engagements (likes et commentaires). Les principales récompenses incluent un MacBook Air doté de la puce M2, deux casques sans fil Beats Studio 3 et 5 cartes cadeaux Target de 100 $.

À l'ère numérique où l'information est facilement accessible, tout le monde est et a le potentiel d'être un créateur. « La rentrée scolaire n'est pas seulement l'occasion pour les enfants de retourner à l'école, c'est aussi le moment pour les éducateurs de communiquer avec les élèves du monde entier via des plateformes d'apprentissage en ligne », a déclaré Shaan Jahagirdar, directeur de la conception chez Wondershare. « Tandis que pour les parents, c'est une excellente occasion de découvrir, d'apprendre ou de créer des vidéos pour satisfaire leurs passe-temps. C'est le moment de participer à des shorts, des reels ou des TikTok. » Wondershare offre aux utilisateurs un large éventail d'outils créatifs faciles à utiliser mais riches en fonctionnalités, afin qu'ils puissent créer sans effort une histoire pour diffuser une énergie positive dans la communauté en ligne.

Pour augmenter vos chances de gagner, rendez vos vidéos plus amusantes et convaincantes en ajoutant des effets, des titres, des transitions, de la musique et des modèles à l'aide des logiciels de création polyvalents de Wondershare, notamment :

Filmora — l'éditeur vidéo phare pour les utilisateurs de tout niveau de compétence.

— l'éditeur vidéo phare pour les utilisateurs de tout niveau de compétence. FilmoraGo — l'éditeur vidéo mobile pour réaliser des vidéos amusantes en déplacement.

— l'éditeur vidéo mobile pour réaliser des vidéos amusantes en déplacement. Filmstock — la vidéothèque regorgeant d'effets, d'images et de musique à la mode.

— la vidéothèque regorgeant d'effets, d'images et de musique à la mode. DemoCreator — le présentateur d'écran qui rend les présentations en ligne attrayantes.

— le présentateur d'écran qui rend les présentations en ligne attrayantes. Anireel — le créateur d'animations qui permet de créer rapidement et facilement des vidéos explicatives animées.

Wondershare propose également des logiciels utilitaires, des solutions PDF et de création de diagrammes pour que les parents et les éducateurs puissent avoir l'esprit tranquille pendant la saison :

PDFelement — la solution PDF qui permet aux utilisateurs de modifier, convertir, signer des PDF sur n'importe quel appareil.

— la solution PDF qui permet aux utilisateurs de modifier, convertir, signer des PDF sur n'importe quel appareil. EdrawMax — la solution de diagramme qui aide les utilisateurs à visualiser leurs idées avec facilité.

— la solution de diagramme qui aide les utilisateurs à visualiser leurs idées avec facilité. EdrawMind — l'outil de cartographie mentale qui aide les utilisateurs à saisir et à organiser chaque idée.

— l'outil de cartographie mentale qui aide les utilisateurs à saisir et à organiser chaque idée. FamiSafe — l'application de contrôle parental qui protège les enfants de façon générale.

N'oubliez pas de profiter des offres à durée limitée pour les logiciels ci-dessus afin d'économiser jusqu'à 60 % sur le site https://www.wondershare.com/backtoschool.html. La campagne « Back to School, Back to Fun » débute aujourd'hui. Veuillez consulter le site Web https://www.wondershare.fr et suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, ou YouTube pour plus de détails.

À propos de Wondershare

Fondée en 2003, Wondershare est un leader mondial du développement de logiciels et un pionnier dans le domaine de la créativité numérique. Notre technologie est puissante et les solutions que nous proposons sont simples et pratiques. C'est pourquoi des millions de personnes nous font confiance dans plus de 150 pays à travers le monde. Nous aidons nos utilisateurs à poursuivre leurs passions afin qu'ensemble, nous puissions construire un monde plus créatif.

