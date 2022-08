"Back to School, Back to Fun" con Wondershare:Llene su año escolar de diversión, alegría y creatividad

- "Back to School, Back to Fun" con Wondershare: Llene su nuevo año escolar de diversión, alegría y creatividad mientras le esperan grandes premios

Wondershare aporta la energía del verano para introducir a estudiantes, padres y educadores en el nuevo año escolar y lo hace más memorable que nunca.

VANCOUVER, BC, 31 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- La vuelta al cole no consiste sólo en preparar los almuerzos y el material escolar, sino también en prepararse para los momentos llenos de energía y risas. Wondershare, la empresa líder en software, lanza la campaña "Back to School, Back to Fun" para que estudiantes, padres y educadores entren en el curso escolar de la forma más memorable. Tanto si eres un estudiante que está deseando conocer a sus compañeros de clase, como un padre que por fin puede disfrutar del tiempo libre o un educador que está dispuesto a inspirar, únase al reto en línea desde ahora hasta el 30 de septiembre de 2022.

Para participar en línea en el reto "Back to School, Back to Fun", sólo tiene que crear un vídeo que destaque todos los momentos divertidos de la vuelta al cole y del verano, y compartirlo con #BacktoSchoolCreation y etiquetar a @Wondershare en on Facebook, Instagram, Twitter, o YouTube. Se seleccionarán 8 ganadores en función de dos criterios: la calidad del contenido y el número de participaciones (me gusta y comentarios). Los grandes premios incluyen un MacBook Air con el chip M2, dos auriculares inalámbricos Beats Studio 3 y 5 tarjetas electrónicas de 100 dólares de Target.

En la era digital, donde la información es fácilmente accesible, todo el mundo es y tiene el potencial de ser un creador. "Esto es increíble porque una nueva temporada escolar no es sólo para que los niños vayan a la escuela, sino también el momento para que los educadores lleguen a los estudiantes de todo el mundo a través de plataformas de aprendizaje en línea", dijo Shaan Jahagirdar, responsable de Diseño de Wondershare. "Mientras que para los padres es una excelente oportunidad para descubrir, aprender o crear vídeos para satisfacer sus aficiones. Este es el momento de formar parte de los cortometrajes, reels o TikTok". Wondershare ofrece a los usuarios un gran abanico de herramientas creativas fáciles de usar y a la vez ricas en funciones, para que puedan elaborar sin esfuerzo una historia que difunda la energía positiva en la comunidad online.

Para aumentar las posibilidades de ganar, haga que los vídeos sean más divertidos y atractivos añadiendo efectos, títulos, transiciones, música y plantillas utilizando el versátil software creativo de Wondershare, que incluye:

Filmora — el principal editor de vídeo para usuarios de cualquier nivel.

— el principal editor de vídeo para usuarios de cualquier nivel. FilmoraGo — el editor de vídeo móvil para hacer vídeos divertidos sobre la marcha.

— el editor de vídeo móvil para hacer vídeos divertidos sobre la marcha. Filmstock — la biblioteca de stock de vídeo repleta de efectos de moda, imágenes de stock y música.

— la biblioteca de stock de vídeo repleta de efectos de moda, imágenes de stock y música. DemoCreator — el presentador en pantalla que hace atractivas las presentaciones en línea.

— el presentador en pantalla que hace atractivas las presentaciones en línea. Anireel — el creador de animaciones que crea vídeos explicativos animados de forma rápida y sencilla.

Wondershare también ofrece software de utilidad, PDF y soluciones de diagramación para que los padres y educadores estén tranquilos durante la temporada:

PDFelement — la solución para PDF que permite a los usuarios editar, convertir y firmar PDFs en cualquier dispositivo.

— la solución para PDF que permite a los usuarios editar, convertir y firmar PDFs en cualquier dispositivo. EdrawMax — la solución de diagramación que ayuda a los usuarios a visualizar sus ideas con facilidad.

— la solución de diagramación que ayuda a los usuarios a visualizar sus ideas con facilidad. EdrawMind — la herramienta de mapeo mental que ayuda a los usuarios a capturar y organizar cada idea.

— la herramienta de mapeo mental que ayuda a los usuarios a capturar y organizar cada idea. FamiSafe — la aplicación de control parental que protege a los niños de forma integral.

No se olvide de las ofertas por tiempo limitado de los programas mencionados para ahorrar hasta un 60% de descuento aquí https://www.wondershare.com/backtoschool.html. La campaña "Back to School, Back to Fun" se presenta hoy. Visite el sitio web https://www.wondershare.es/ y síganos en Facebook, Instagram, Twitter, o YouTube para más detalles.

Acerca de Wondershare

Fundada en 2003, Wondershare es líder mundial en el desarrollo de software y pionera en el campo de la creatividad digital. Nuestra tecnología es potente, y las soluciones que ofrecemos son sencillas y cómodas. Por eso, millones de personas en más de 150 países de todo el mundo confían en nosotros. Ayudamos a nuestros usuarios a perseguir sus pasiones para que, juntos, podamos construir un mundo más creativo.

