@BactLAB(TM), ein Dienst zur Zählung von Bakterienkolonien, ist jetzt weltweit verfügbar

TOKIO, 07. August 2019 /PRNewswire/ -- Das in Tokio ansässige Unternehmen Nissui Pharmaceutical Co., Ltd. freut sich, bekanntgeben zu können, dass @BactLAB(TM) – eine Anwendung, die „Amazon Web Service"- (AWS) -Cloud-Technologien und Technologien künstlicher Intelligenz (KI) nutzt, um eine schnelle und einfache Zählung von Bakterienkolonien zu ermöglichen – nun ausländischen Nutzern von CompactDry(TM) zur Verfügung steht. Die Einführung dieser Anwendung ist Teil der Strategie des Unternehmens, aktiv in neue Wachstumsfelder zu investieren – mit dem Ziel, zur Entwicklung von ausländischen Märkten und von Qualitätskontrollprozessen bezogen auf Nahrungsmittelhygiene beizutragen.

(Logo 1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105074/201907319276/_prw_PI1fl_1Mft9204.jpg)

(Logo 2: https://kyodonewsprwire.jp/img/201907319276-O2-u1982f9w)

Seit August 2018 hat eine begrenzte Zahl ausländischer Kunden von Nissui Pharmaceuticals @BactLAB(TM) getestet und genutzt. Dies ist eine Anwendung zur Zählung von Bakterienkolonien, die exklusiv für CompactDry(TM) entwickelt wurde – ein einfach einzusetzendes Medium zur Messung der Bakterienzahl und zugleich das wichtigste Produkt des Unternehmens für ausländische Kunden. Während dieser Phase hat das Unternehmen die Anwendung in mehreren Formen verbessert, z. B. im Hinblick auf die schnellere Zählung von Bakterienkolonien, die Erfassung und Nutzung von KI-Lerndaten, neue praktische Merkmale und zusätzliche Funktionen – von denen nun alle in dem freigegebenen Dienst inbegriffen sind.

Offizielle Website von @BactLAB(TM): https://www.nissui-pharm.co.jp/english/products/global/bactlab/

Die Anwendung ist verfügbar auf: Google Play / Apple Store / Amazon Appstore / Online Service

(Bilder 1: https://kyodonewsprwire.jp/img/201907319276-O3-TipIpw4F)

Überblick über den Service @BactLAB(TM)

Automatische Zählung mit weltweitem Cloud-Zugang, verfügbar auf mehreren Geräten (PC / Android / iPhone)

Cloud-Speicher-Funktion für die gezählten Daten

Exportierbare Berichte (in den Dateiformaten .csv oder .jpg)

Chat-Bot-Support auf der offiziellen Website

- Dieser Service ist eine Anwendung, die exklusiv für CompactDry(TM)-Kunden entwickelt wurde.

- Für die Verwendung der Smartphone-App wird eine Wi-Fi- (WLAN)-Umgebung empfohlen.

- Je nach Zielbild ist ein Zählfehler von bis zu 8 Prozent möglich.

- Ein Bakterienkolonie-Zählergebnis von „0" bedeutet keinen Negativbefund.

- Nissui Pharmaceutical übernimmt keine Haftung für die von diesem Dienst gelieferten Analyseergebnisse.

(Bilder 2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105074/201907319276/_prw_PI4fl_D1wtD48F.png)

„Google", „Google Play", „Android" und andere derartige Marken sind Marken von Google Inc.

„Apple" und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. „App Store", „AppleCare" und „iCloud" sind Dienstleistungsmarken von Apple Inc. (TM) und ® Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten.

