@BactLAB(TM), le service de dénombrement de colonies bactériennes, est désormais proposé à l'international

TOKYO, 7 août 2019 /PRNewswire/ -- Nissui Pharmaceutical Co., Ltd., qui a son siège à Tokyo, est heureuse d'annoncer que @BactLAB(TM), une application qui fait appel à la technologie cloud Amazon Web Service (AWS) et à l'intelligence artificielle (IA) pour permettre le dénombrement rapide et facile de colonies bactériennes, est désormais disponible pour les utilisateurs de CompactDry(TM) à l'étranger. Le lancement de cette application s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise visant un investissement actif dans des domaines de nouvelle croissance dans le but de contribuer au développement des marchés à l'international et des procédés de contrôle de la qualité en rapport avec l'hygiène alimentaire.

(Logo1 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105074/201907319276/_prw_PI1fl_1Mft9204.jpg)

(Logo2 : https://kyodonewsprwire.jp/img/201907319276-O2-u1982f9w)

Depuis août 2018, un nombre restreint d'utilisateurs de Nissui Pharmaceutical à l'étranger teste et utilise @BactLAB(TM), une application de dénombrement de colonies mise au point exclusivement pour CompactDry(TM), un moyen facile à utiliser pour la mesure du nombre de bactéries, et également le plus important produit de l'entreprise pour ses clients à l'étranger. Pendant cette phase, elle a apporté plusieurs améliorations à l'application, comme un dénombrement plus rapide des colonies, la collecte et l'exploitation de données d'apprentissage IA, de nouvelles fonctionnalités pratiques et des fonctions supplémentaires, qui font toutes aujourd'hui partie du service proposé.

Site Internet officiel de @BactLAB(TM) : https://www.nissui-pharm.co.jp/english/products/global/bactlab/

Application disponible sur : Google Play / Apple Store / Amazon Appstore / service en ligne

(Images1 : https://kyodonewsprwire.jp/img/201907319276-O3-TipIpw4F)

Présentation du service @BactLAB(TM)

Dénombrement automatique avec accès cloud mondial, disponible sur plusieurs appareils (PC / Android / iPhone)

Fonction de stockage cloud des données dénombrées

Rapports exportables (au format de fichier .csv ou .jpg)

Prise en charge Chat Bot sur le site Internet officiel

- Ce service est une application exclusivement conçue pour les clients de CompactDry(TM).

- Un environnement Wi-Fi est recommandé si l'application est utilisée sur un smartphone.

- En fonction de l'image cible, marge d'erreur de dénombrement pouvant atteindre 8 %.

- Un dénombrement de colonies égal à « 0 » ne correspond pas à un résultat négatif.

- Nissui Pharmaceutical décline toute responsabilité pour les résultats d'analyse fournis par ce service.

(Images2 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105074/201907319276/_prw_PI4fl_D1wtD48F.png)

