« Beautiful Aden » : deux mois de campagne et un demi-million de bénéficiaires

Sur 696 chantiers au sein de 7 des 10 districts d'Aden, la campagne « Beautiful Aden » a contribué à l'élimination de 32 % de l'ensemble des déchets et ordures. Dans le cadre de la campagne, et afin de mettre en valeur le paysage urbain, les arbres ont été irrigués à l'aide de véhicules d'irrigation spécialisés fournis par le SDRPY, à raison de 5000 litres d'eau à chacun des 468 roulements effectués.

L'une des plus grandes réussites de la campagne concerne l'augmentation de 78 % de la capacité et de l'efficacité du Fonds de nettoyage et d'amélioration d'Aden (Cleaning and Improvement Fund of Aden, CIFA). Le CIFA a reçu du SDRPY 22 appareils et pièces d'équipement lourd, notamment des bulldozers, des camions-poubelles avec broyeur et des camions-citernes destinés au transport de déchets. Au total, ces véhicules ont parcouru plus de 200 000 km dans le cadre de l'accomplissement des travaux. Durant la campagne, la productivité moyenne du travail a augmenté de 431 % sur 1124 chantiers, pour plus de 2181 roulements.

Le SDRPY collabore avec le gouvernement yéménite et les autorités des provinces locales, ainsi qu'avec les organismes gouvernementaux – en particulier le CIFA – et les organisations de la société civile. La campagne a incité à la participation citoyenne, stimulé la responsabilité civique et augmenté la sensibilisation de la population locale, entraînant un changement de comportement, notamment en mettant fin aux décharges sauvages et à l'élimination aléatoire des déchets.

La campagne « Beautiful Aden » a apporté une réponse rapide et efficace aux situations d'urgence provoquées par les pluies torrentielles qui ont touché Aden à répétition. Les équipes de travail ont éliminé l'eau accumulée et les déchets afin de rouvrir les routes principales. L'intervention d'urgence a permis d'éliminer 10 515 m3 de décombres et de déchets liés aux inondations ainsi que 7475 m3 d'eaux de pluie des rues et zones résidentielles en 18 jours, pour une moyenne de 12 heures consécutives de travail par jour.

La campagne a également contribué à la lutte contre l'épidémie et les maladies, limitant notamment la propagation du Covid-19. Le 12 juin, le SDRPY a lancé une opération de 30 jours visant à traiter et à assainir les zones résidentielles et publiques d'Aden grâce à un équipement spécial limitant la transmission par les insectes, ce dans le cadre d'une procédure similaire à celle déployée dans les zones publiques et côtières de la province d'Hadramaout en avril, en collaboration avec le ministère yéménite de la santé et le Fonds de nettoyage. En outre, des directives préventives ont été publiées dans le cadre de la campagne « Beautiful Aden » afin de sensibiliser le public, en parallèle à la mise en œuvre de mesures de précaution par les différents participants pendant le travail. Enfin, les projets du SDRPY en matière de santé mis en place à Aden comme dans le reste du Yémen et concernant la mise à disposition de nouveaux laboratoires hospitaliers et de cliniques médicales, d'équipements et de matériel médicaux ainsi que de médicaments ont contribué à renforcer les capacités et la résilience face au nouveau coronavirus et aux autres maladies.

Si le danger de la transmission du virus persiste, son impact peut être limité en combinant les projets de développement avec des campagnes de sensibilisation et une aide humanitaire. Le renforcement des capacités opérationnelles du CIFA a permis d'atténuer les dommages causés par les inondations et les décombres, qui auraient pu entraîner l'apparition de marécages et la propagation de maladies.

Plus récemment, le SDRPY a lancé à Aden un projet de réfection des routes principales, qui seront en outre dotées de lampadaires à énergie solaire, à commencer par la route côtière de 5 kilomètres d'Abyan entre Jawlat Alaqil et Jawlat Arhab, et la route de 4,5 kilomètres entre les rues Caltex et Haswa. La première phase de ce projet comprend l'installation de 200 poteaux d'éclairage doubles sur la 9e rue depuis le carrefour de Kubota jusqu'à Jawlat Alsafina, et de 300 poteaux d'éclairage le long de la route Caltex-Haswa.

En collaboration avec le gouvernement du Yémen et le service des travaux publics, le projet vise à faciliter les déplacements des piétons entre les institutions centrales, améliorant ainsi l'accès aux soins, à l'éducation et à d'autres services de base au cœur de la ville, et entend également contribuer à augmenter la sécurité des piétons comme des véhicules dans le cadre de leurs trajets indispensables dans la province. Le programme a déjà réalisé ou lancé des projets de réfection des routes et d'éclairage public dans d'autres provinces yéménites telles que Hajjah, Al-Jawf et Socotra.

