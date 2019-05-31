«Бесшовная пайка» - LONGi представила новую уникальную технологию инкапсуляции модулей
May 31, 2019, 12:49 ET
СИАНЬ (XI'AN), Китай, 31 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания LONGi Solar сегодня представила свою новейшую технологию «бесшовной пайки», позволяющую полностью устранять зазоры между элементами и повышающую эффективность фотоэлектрических модулей. Технологию планируется запустить в массовое производство во второй половине 2019 года. Согласно результатам испытаний TÜV SÜD от 30 мая этого года, «бесшовная пайка» в сочетании с инновационной конструкцией модулей потенциально способна повысить выходную мощность высокоэффективных PERC-модулей от LONGi Solar до рекордных 500 пиковых ватт.
Эта технология предполагает использование ленточного припоя для «плиточного» взаимосоединения элементов, что полностью устраняет типичный зазор шириной в 2 мм и тем самым повышает эффективность работы модуля при одновременном сокращении расходов на ВОМ. «Бесшовная пайка» совместима со всеми существующими процессами и оборудованием для инкапсуляции модулей. Технология полностью готова к серийному производству, а её производительность легко адаптируется под любые нужды. Кроме того, «бесшовная пайка» обладает отличной технологической совместимостью с монокристаллическими кремниевыми пластинами М6, тонкими пластинами, припойной проволокой и отражающим ленточным припоем.
Технологии производства фотоэлектрических модулей продолжают непрерывно совершенствоваться с акцентом на высокой эффективности и мощности как ключевых факторов снижения LCOE. Компания LONGi провела исследования в области прав интеллектуальной собственности на технологию «бесшовной пайки» и уже подала заявки на ряд соответствующих патентов. Появление этой технологии знаменует новый шаг в инновациях LONGi. Компания и дальше будет вкладывать усилия и средства в продвижение сценариев прикладного использования фотоэлектрических решений.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/895690/LONGi_Solar_Seamless_Soldering.jpg
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SOURCE LONGi Solar
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