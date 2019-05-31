«Бесшовная пайка» - LONGi представила новую уникальную технологию инкапсуляции модулей

Эта технология предполагает использование ленточного припоя для «плиточного» взаимосоединения элементов, что полностью устраняет типичный зазор шириной в 2 мм и тем самым повышает эффективность работы модуля при одновременном сокращении расходов на ВОМ. «Бесшовная пайка» совместима со всеми существующими процессами и оборудованием для инкапсуляции модулей. Технология полностью готова к серийному производству, а её производительность легко адаптируется под любые нужды. Кроме того, «бесшовная пайка» обладает отличной технологической совместимостью с монокристаллическими кремниевыми пластинами М6, тонкими пластинами, припойной проволокой и отражающим ленточным припоем.