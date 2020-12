"Betoneira de Natal" leva charme natalino às ruas de São Paulo e chama a atenção dos paulistanos

A betoneira de Natal foi idealizada em 2018, pela área de concreto da InterCement Brasil. "Enxergamos na ação uma chance de espalhar mais alegria e espírito natalino às pessoas" afirma Márcio Moniz, Gerente de Concreto da InterCement Brasil. Este ano, a inspiração do projeto foi o céu estrelado – efeito proporcionado por uma película negra sobre o caminhão e pontos de luz branca.

Porto Alegre

A betoneira de Natal não é exclusividade paulistana. A região metropolitana de Porto Alegre também foi contemplada pela ação. Entre os dias 14 e 19 de dezembro, as ruas da capital gaúcha e cidades vizinhas receberam um caminhão iluminado que, durante o dia, visita os principais clientes da cimenteira e, à noite, faz um desfile pelos municípios.

Além da iluminação, a carroceria tem uma árvore de Natal e um palete de cimento Cauê embrulhado para presente. Quando estacionada em clientes, na betoneira está o Tião, o mascote da InterCement Brasil.

De acordo com os idealizadores, um dos objetivos da ação é criar aproximação da marca com o mercado consumidor aproveitando o espírito natalino. "Respeitando o distanciamento social, levaremos nossa mensagem de esperança sobre rodas", diz Amanda Hernandes Soares, Gerente de Comunicação e Trade.

Sobre a InterCement

A InterCement é uma das maiores fabricantes de cimento do mundo e referência na utilização de combustíveis alternativos no processo de coprocessamento. A empresa iniciou suas operações em 1974, em Apiaí (SP). Além do cimento, fabrica e distribui agregados e cal, atua no serviço de concreto e emprega mais de 6 mil profissionais. Operar de forma segura e responsável, respeitando os seus valores e princípios, é fundamental para a InterCement. Com atuação em cinco países Brasil, África do Sul, Argentina, Egito e Moçambique, tem capacidade ativa de produção de mais de 33 milhões de toneladas de cimento/ano, aproximadamente 2,4 milhões m³/ano de concreto e 7 unidades produtoras de agregados. Por meio do Instituto InterCement, a empresa realiza projetos mobilizantes e negócios de impacto com o intuito de promover o desenvolvimento comunitário nas regiões onde atua.

