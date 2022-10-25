КОМПАНИЯ BOB W ПОЛУЧИЛА 21 МЛН ЕВРО В РАМКАХ РАУНДА ФИНАНСИРОВАНИЯ СЕРИИ A

ЛОНДОН, 25 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Технологическая компания гостиничного бизнеса Bob W, предлагающая более рациональную и экологичную альтернативу отелям и краткосрочной аренде квартир, получила 21 млн евро в рамках раунда финансирования серии А, в котором участвовали IDC Ventures, Lift Ventures, Verve Ventures и Flashpoint.

Sebastian Emberger (L) and Niko Karstikko (R), co-founders of Bob W (photo credit: Bob W)

Компания Bob W, базирующаяся в Хельсинки и Таллине, предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам, включая международные стартапы и предприятия нового поколения в таких сферах как технологии и креативные отрасли. Несмотря на то что компания Bob W была основана непосредственно перед пандемией, она быстро стала восходящей звездой в гостиничном бизнесе: ее годовая выручка выросла на 800%, наряду с превосходной прибыльностью, средняя оценка гостей составила 4,8 (из 5), а показатель лояльности клиентов — около 90.

Финансирование серии A представляет собой признак уверенности в новаторской концепции Bob W: высокотехнологичные апартаменты для краткосрочного проживания, сочетающие в себе качество отеля с аутентичностью апартаментов. Помимо расширения финансирования на новые и существующие рынки, будут осуществляться инвестиции в масштабирование автономной полностековой технологической платформы компании.

Соучредитель и генеральный директор компании Bob W Нико Карстикко (Niko Karstikko) заявил: «Наша цель заключается в том, чтобы использовать средства для создания нового отраслевого эталона для цифрового бизнеса и поддержки нашего взрывного роста на новых европейских рынках за пределами Великобритании, Испании, Финляндии и Эстонии, где мы осуществляем свою деятельность в настоящее время.

Несмотря на непростой деловой и инвестиционный климат, мы продемонстрировали, что можем обеспечить высокие показатели, что находит свое отражение в нашей способности привлекать капитал. Демонстрируемая нами устойчивость, подкрепляемая нашей уникальной концепцией, надежной технологической платформой и подлинной приверженностью устойчивости, идеально подходят для дальнейшего расширения, будь то за счет органического роста или слияний и поглощений.

Мы устанавливаем новый стандарт ожиданий потребителей в отношении гостиничного бизнеса и теперь можем расширить свое присутствие по всей Европе, включив в свой портфель более 20 городов».

Бренд Bob W ставит перед собой задачу занять лидирующие позиции на рынке высокотехнологичных гостиничных услуг. Более подробная информация о бренде и объектах недвижимости в его портфеле представлена на сайте https://bobw.co.

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Информация о компании Bob W

Технологичные объекты недвижимости для краткосрочной аренды от Bob предназначены для путешественников 21 века, которым нужна идеальная комбинация: непревзойденное качество отеля и аутентичность и ценовая доступность апартаментов. Компания сочетает в себе лучшее из обоих миров в своих высокотехнологичных и экологичных объектах в самых интересных местах в Европе.

Bob W при поддержке ведущих в Европе венчурных инвесторов, семейных офисов и предпринимателей, включая ByFounders, IDC Ventures, Elevator ventures, Verve VC, NREP, Tesi, соучредителя Wolt Мики Кууси (Miki Kuusi) и соучредителя Supercell Илкка Паананен (Ilkka Paananen), разрабатывает технологию, обеспечивающую каждому гостю максимальное удобство проживания в выбранном месте назначения с бесконтактным взаимодействием. В настоящее время эта технологическая компания осуществляет свою деятельность на 4 рынках Европы с быстрым расширением по всему континенту. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с 60-секундным вступительным видеороликом Bob W.

Подборку для прессы, изображения, материалы и многое другое от компании Bob W можно найти на сайте https://bobw.co/press.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1927911/Bob_W.jpg

SOURCE BOB W