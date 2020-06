¿Boda Pospuesta? Domino's® Tiene un Registro 'Rain Check' para Eso

"Creamos Domino's Wedding Registry (Registro de Bodas de Domino's) porque las parejas amantes de la pizza han compartido a lo largo de los años cómo la pizza de Domino's ha sido parte de su gran día", comentó Kate Trumbull, vicepresidenta de publicidad de Domino's. "Con tantas bodas pospuestas o a escala menor en 2020, sabemos que esas parejas tal vez necesitarán un poco más de amor de las personas a su alrededor, porque todo es mejor con pizza".

Las parejas que crean un Registro 'Rain Check' pueden elegir entre paquetes que incluyen "Small Wedding Now, Big Celebration Later" (Boda Pequeña Ahora, Celebración en Grande Después) o hasta "Bridal Shower, but Make it Virtual," (Despedida de Soltera, pero que sea Virtual) dependiendo de los giros y vueltas que hayan tomado sus planes de boda. Después de que la pareja crea su registro, pueden compartir su lista de deseos con sus familiares y amigos en las redes sociales o con un URL único. Todos los regalos serán entregados a los afortunados destinatarios como tarjetas de regalo electrónicas de Domino's.

Incluso si una pareja no está registrada, sus familiares y amigos pueden enviar tarjetas de regalo electrónicas desde cualquier paquete 'Rain Check' o 'Wedding Registry' en dominosweddingregistry.com.

Acerca de Domino's Pizza®

Fundada en 1960, Domino's Pizza es la empresa de pizza más grande del mundo basada en ventas minoristas globales, con un negocio significativo de pizza tanto en entrega como para llevar. Se encuentra entre las principales marcas públicas de restaurantes del mundo, como una empresa global que cuenta con más de 17,000 tiendas en más de 90 mercados. Domino's tuvo ventas minoristas globales de más de $14.3 mil millones en 2019, con más de $7.0 mil millones en los Estados Unidos y cerca de $7.3 mil millones internacionalmente. En el primer trimestre de 2020, Domino's tuvo ventas minoristas globales de más de $3.4 mil millones, con más de $1.7 mil millones en Estados Unidos y más de $1.7 mil millones internacionalmente. Su sistema está conformado por propietarios independientes de franquicia, quienes representan más del 98% de las tiendas de Domino's hasta el fin del primer trimestre de 2020. El énfasis en la innovación tecnológica contribuyó a que Domino's realizara más de la mitad de sus ventas globales minoristas en 2019 digitalmente, principalmente online y a través de aplicaciones. En Estados Unidos, Domino's genera más del 65% de ventas digitalmente y ha desarrollado varias plataformas innovadoras para pedidos, incluyendo las desarrolladas para Google Home, Facebook Messenger, Apple Watch, Amazon Echo y Twitter, así como Domino's Hotspots ®, una plataforma de pedidos ofreciendo más de 200,000 lugares de entrega únicos, no tradicionales. En junio de 2019, a través de una asociación con Nuro, Domino's promovió su exploración y prueba de entrega autónoma de pizza. A finales de 2019, Domino's abrió el Domino's Innovation Garage adyacente a su sede en Ann Arbor, Michigan, para impulsar la tecnología continua y la innovación operativa, al tiempo que lanzaba su tecnología GPS, lo que permite a los clientes seguir el progreso del conductor de entrega de la tienda a la puerta.

Para información sobre Relaciones de Inversionistas, por favor visita nuestro sitio biz.dominos.com

