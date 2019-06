« Brasage sans soudure », LONGi annonce une nouvelle technologie brevetée d'encapsulation de module

La technologie du « brasage sans soudure » utilise un ruban à souder pour réaliser une interconnexion « en tuile » de la cellule, éliminant complètement les 2 mm de large d'écart de cellule et augmentant ainsi l'efficacité tout en réduisant le coût BOM du module. Cette technologie est parfaitement compatible avec les procédés et équipements d'encapsulation de module existants. Elle offre une grande maturité et une grande stabilité pour la production de masse et sa capacité est facilement évolutive. En outre, le « brasage sans soudure » a une bonne compatibilité technique qui s'intègre avec les tranches de silicium monocristallin M6, les tranches de silicium fines, les fils de brasure et les rubans réfléchissants.

Les recherches continues de la technologie des modules PV pour l'évolution vers la poursuite de la plus grande efficacité et de la plus grande puissance sont les facteurs clés pour réduire le coût actualisé de l'énergie. LONGi a effectué des recherches de propriété intellectuelle concernant la technologie de « brasage sans soudure » et a déposé un certain nombre de brevets liés à cette technologie. Le lancement de cette technologie marque une nouvelle étape dans les innovations des modules LONGi. LONGi continuera d'investir dans la technologie afin de promouvoir un plus large éventail d'applications PV dans le monde.

