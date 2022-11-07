ИГРА CANDY CRUSH SAGA ОТМЕТИЛА ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ДРОНОВ НАД НЬЮ-ЙОРКОМ

ИГРА CANDY CRUSH SAGA ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ЗАВОРАЖИВАЮЩИМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ДРОНОВ НАД НЬЮ-ЙОРКОМ

В преддверии 10-летнего юбилея игры 14 ноября прошло шоу дронов, а игроков по всему миру ожидает множество внутриигровых призов

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Candy Crush Saga — культовая игра-головоломка в жанре «три в ряд» для мобильных устройств, в которую ежедневно играют миллионы игроков, отмечает десять лет своего существования, миллиарды собранных пазлов из конфет и бесчисленные маленькие победы игроков по всему миру. В честь этого события в центре Манхэттена прошел конфетный карнавал. Зрители могли насладиться эффектным преображением силуэта Нью-Йорка, когда сотни светящихся дронов перенесли игру Candy Crush Saga с мобильного телефона на самый большой экран на Земле — в небо.

Courtesy of Candy Crush Saga Courtesy of Candy Crush Saga Courtesy of Candy Crush Saga

В течение 10 сладких минут 500 синхронизированных дронов собирали пазлы из конфет размером в 1000 раз больше, чем на экране мобильного телефона. В ночное небо взлетели самые узнаваемые элементы игры, от цветных бомб до огромного Тиффи.

На протяжении всей ночи более 1000 человек приняли участие в развлекательной программе на эспланаде Бэттери-парка, слушая живые сеты диджея Luda Love и наслаждаясь едой, напитками, гигантским бассейном с шариками для взрослых, карнавальными играми и многим другим, навеянным игрой Candy Crush Saga. Кроме участников конфетного карнавала шоу могли увидеть бесчисленные жители Нью-Йорка от центра города до Мидтауна, а также жители Нью-Джерси по ту сторону Гудзона.

«Для нас большая честь отметить такую невероятную веху в истории игры Candy Crush Saga, — заявила директор по маркетингу компании King Фернанда Романо (Fernanda Romano). — Candy Crush Saga — одна из самых любимых мобильных игр всех времен, которая до сих пор приносит удовольствие миллионам людей. Мы хотели отметить эту знаменательную годовщину, показав самые знаковые элементы игры Candy Crush Saga в невероятном масштабе над самым узнаваемым городским пейзажем в мире. Мы невероятно благодарны нашим игрокам по всему миру, которые способствовали нашему процветанию последние 10 лет. Мы намерены продолжать делать мир более забавным еще долгие годы».

«Мы хотели показать историю игры Candy Crush Saga самым захватывающим образом, — сказал генеральный директор компании Pixis Drones Джефф Каплан (Jeff Kaplan). — В игре огромное количество красивой графики, но для ее воплощения в жизнь потребовались месяцы совместной работы и весь опыт компании Pixis Drones в области проектирования и дизайна. Конечным продуктом стало одно из самых сложных и ярких представлений, которые мы когда-либо создавали, и мы очень рады сотрудничать с командой Candy Crush Saga, чтобы помочь им отметить такой особенный момент».

4 ноября, в Национальный день конфет в США, игра Candy Crush Saga начнет предоставлять ежедневные внутриигровые награды, открывая празднование #10YearsOfFun с неограниченным количеством жизней по всему миру. Шквал сюрпризов от цветных бомб до леденцов-молотков и многого другого будет выходить каждый день до официальной юбилейной даты 14 ноября. Скачайте приложение Candy Crush Saga в Apple app Store, Google Play, Microsoft Store, Amazon App Store или Facebook, чтобы принять участие в праздновании.

Игра Candy Crush Saga стала глобальным феноменом, привлекшим сотни миллионов игроков по всему миру. Эта игра, являющаяся из года в год одной из самых популярных игр для мобильных устройств, была скачана более трех миллиардов раз с момента ее запуска в 2012 году. По состоянию на 2-й квартал 2022 года игра Candy Crush Saga была прибыльной игровой франшизой в американских магазинах приложений уже 20-й квартал подряд. На сегодняшний день в 200 странах и регионах было проведено более 5 триллионов матчей игры Candy Crush Saga.

Подпишитесь на новости @candycrushsaga или посетите веб-сайт www.candycrushsaga.com, чтобы быть в курсе всех невероятных событий в мире, посвященных празднованию десятилетнего юбилея игры Candy Crush Saga.

Информация о компании King

Компания King является разработчиком игры Candy Crush Saga, а также таких популярных игр для мобильных устройств, как Farm Heroes Saga, Bubble Witch Saga и Pet Rescue Saga. Candy Crush вот уже пять лет является самой прибыльной франшизой в магазинах приложений в США, а по состоянию на 2-й квартал 2022 года в игры компании King ежемесячно играют 240 миллионов активных пользователей. В компании King, входящей в состав компании Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI) с момента ее приобретения в 2016 году, работают около 2000 человек в игровых студиях в Стокгольме, Мальмё, Лондоне, Барселоне и Берлине, а также в офисах в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и на Мальте.

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Видео — https://www.youtube.com/watch?v=2TOrijW1eCk

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1938420/CCS_10th_Credit_Getty_Images_for_Candy_Crush_Saga10.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1938421/CCS_10th_Credit_Getty_Images_for_Candy_Crush_Saga2.jpg

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SOURCE King