'Canelo vs. GGG 2' - La Histórica Revancha Entre Canelo Álvarez Y Gennady Golovkin - Estará En Vivo En La Pantalla Grande El 15 de Septiembre.

El programa de transmisión, presentado por Fathom Events y Golden Boy Promotions y GGG Promotions, está programado para el sábado15 de septiembre a las 8:00 p.m. ET/ 7:00 p.m. CT/ 6:00 p.m. MT/ 5:00 p.m. PT/ 4:00 p.m. AK / 3:00 p.m. HI.,

Jaime Munguía (30-0, 25 nocáuts), el exitoso estrella mexicano, realizará la segunda defensa de su titulo mundial superwelter de la OMB en el choque estelar a 12 asaltos ante el aguerrido contendiente canadiense Brandon "Bad Boy" Cook (20-1, 13 nocáuts). David Lemieux (39-4, 33 nocáuts), el ex campeón mundial mediano FIB de Montreal, Canadá y el aguerrido púgil irlandés Gary "Spike" O'Sullivan (28-2, 20 nocáuts) de Cork, Irlanda, chocarán en un duelo a 12 asaltos en peso mediano que tiene escrito por todas partes la palabra candidato para Pelea del Año. Román "Chocolatito" González (46-2, 38 nocáuts), el ex rey libra por libra de Managua, Nicaragua, y ex cuádruple monarca mundial divisional, realizará su anticipado retorno ante el experimentado y aguerrido mexicano Moisés "Moi" Fuentes (25-5-1, 14 nocáuts) en un choque a 10 asaltos en peso supermosca que abrirá la transmisión de HBO Pay Per View.

Los boletos para "Canelo vs. GGG 2" en los cines se pueden comprar en línea visitando www.FathomEvents.com o en las taquillas de los teatros participantes. Los aficionados podrán disfrutar del evento a lo largo de Estados Unidos en más de 450 selectos teatros a través de Fathom's Digital Broadcast Network (DBN). Una lista completa de las ubicaciones de los cines estará lista el 7 de abril en el sitio de Fathom Events (teatros y participantes están sujetos a cambios).

"Estoy muy contento de estelarizar nuevamente uno de los eventos boxísticos más importantes en la historia", dijo Canelo Álvarez. "Esta segunda pelea será para el beneficio y placer de los aficionados de todo el mundo que desean ver al mejor contra el mejor. Esta vez [Gennady] Golovkin no tendrá excusas de los jueces, pues saldré a noquearlo," enfatizó.

"Estoy listo para enfrentar nuevamente a Canelo [Álvarez] y estoy feliz que haya aceptado pelear otra vez", dijo Gennady "GGG" Golovkin. "Este es el combate que el mundo quiere". Esta es la pelea que el boxeo merece. No estuve de acuerdo con algunas decisiones de los jueces en la primera pelea. Esta vez no habrá dudas. Saldré del ring como el campeón mediano del mundo", aseveró.

"No hay mejor lugar que la T-Mobile Arena en Las Vegas para sostener esta histórica revancha entre Canelo y Golovkin", dijo Óscar de la Hoya, Presidente y Jefe Ejecutivo de Golden Boy Promotions. "El ambiente de Las Vegas durante el fin de semana de Cinco de Mayo es electrizante, y sé que los aficionados viajarán desde diferentes partes del orbe para estar aquí y participar en este festivo ambiente. Combates históricos como Canelo vs. GGG 2 pertenecen a un lugar como Las Vegas, que puede ofrecer un pleno y abundante experiencia que los fanáticos esperan de un gran y festivo fin de semana boxístico", subrayó.

"Supremacía: Canelo vs. Golovkin: dejó al mundo boxístico con ganas de ver esta épica revancha. Estamos orgullosos de asociarnos una vez más con unos de los mejores en el negocio del boxeo para llevar este combate a los cines en todo el país ", dijo Ray Nutt, Jefe Ejecutivo de Fathom Events. "Los fanáticos del boxeo disfrutarán de este evento cuando estos guerreros regresen al cuadrilátero, y estamos emocionados de llevarlo a sus cines locales", finalizó.

Para el arte/fotos relacionadas a "Canelo vs. GGG 2" visite Fathom Events: presione sitio.

Canelo vs. GGG 2 es una pelea a 12 asaltos por el campeonato mundial mediano presentado por Golden Boy Promotions y GGG Promotions. Munguía vs. Cook es un choque a 12 asaltos por el cetro superwelter de la OMB presentado por Golden Boy Promotions y Zanfer Promotions. Lemieux vs. O'Sullivan en un pleito a 12 asaltos en peso mediano presentado por Golden Boy Promotions y Eye Of The Tiger Management en asociación con Murphy's Boxing. González vs. Fuentes es un combate a 10 asaltos en peso supermosca presentado por Golden Boy Promotions y GGG Promotions en asociación con Teiken Promotions y Zanfer Promotions. El evento es patrocinado por Tecate, "THE OFFICIAL BEER OF BOXING," Hennessy, "Never Stop, Never Settle," O'Reilly Auto Parts, Fred Loya Insurance, Interjet, Venom, y Fathom Events. El evento se efectuará el sábado 15 de septiembre en la T-Mobile Arena en Las Vegas y será producido y distribuido en vivo por HBO Pay Per View comenzando en un tiempo especial de 8:00 p.m. ET/5:00 p.m. PT.

Sobre Fathom Events

Fathom Events es reconocida como la distribuidora nacional líder de cine de eventos con los participantes teatros afiliados en todas las 100 Áreas de Mercado Designadas®, y se ubica como uno de los mayores distribuidores globales de contenido para salas de cine. Fathom Events, propiedad de AMC Entertainment Inc. (NYSE : AMC ), Cinemark Holdings, Inc. (NYSE : CNK ) y Regal Entertainment Group (NYSE : RGC ), ofrece una variedad de eventos de primera tales como el Metropolitan Opera, principales producciones teatrales de Broadway, grandes eventos deportivos, épicos conciertos, la serie TCM Big Screen Classics de un año de duración, eventos inspiradores y populares franquicias de anime. Fathom Events lleva al público tras bastidores para extras exclusivos que incluyen preguntas y respuestas de la audiencia, imágenes tras bastidores y entrevistas con el elenco y el equipo, creando la mejor experiencia VIP. La red de transmisión digital en vivo de Fathom Events ("DBN") es la red de transmisión de cine más grande de Norteamérica, y ofrece eventos en vivo y pregrabados en 941 ubicaciones y 1.496 pantallas en 181 DMA. La compañía también ofrece a las corporaciones una huella nacional convincente para organizar reuniones de empleados, eventos de recompensas para clientes y lanzamientos de nuevos productos. Para obtener más información, visite www.FathomEvents.com.

Sobre Golden Boy Promotions

Golden Boy Promotions con base en Los Ángeles, fue establecida en el 2002 por Óscar de la Hoya, diez veces campeón mundial en seis categorías, y el primer hispano en ser dueño de una empresa promotora nacional de boxeo. Golden Boy Promotions es uno de los promotores más activos y respetados del boxeo, presentando espectáculos en escenarios llenos de Estados Unidos y el mundo, y ha trabajado con cadenas como HBO, HBO Latino, Estrella TV, ESPN, TeleFutura, FOX Sports 1, FOX Deportes, Televisa y TV Azteca. La compañía ha promovido también algunos de los eventos boxísticos más destacados en la historia incluyendo De la Hoya vs. Mayweather, Mayweather vs. Canelo y otras notables peleas de Pay Per View presentando al favorito de los aficionados Bernard "The Alien" Hopkins, Juan Manuel "Dinamita" Márquez, Miguel Cotto, Marco Antonio "Baby Faced Assassin" Barrera, Erik "Terrible" Morales y Sugar Shane Mosley. Para más información visite: www.GoldenBoyPromotions.com, o síganos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube @GoldenBoyBoxing.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/735213/Fathom_Events_Canelo_vs_GGG_2_Spanish.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/626689/Fathom_Events_Logo.jpg

FUENTE Fathom Events

Related Links

https://www.fathomevents.com