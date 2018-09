¡Celebremos el Mes de la Herencia Hispana con "All of Us"!

SAN DIEGO, 18 de septiembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Para dar inicio a las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana, la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos, San Diego Blood Bank, San Ysidro Health Center, Scripps Research Translational Institute y UC San Diego Health serán los anfitriones del evento Facebook Live en español del Programa Científico All of Us, el viernes 5 de octubre del 2018 a partir de las 12:00 p.m. - 1 p.m. PT. Expertos de todas estas instituciones estarán disponibles para responder sus preguntas sobre este emblemático programa científico.



All of Us busca acelerar la investigación en salud y los avances médicos pidiendo a 1 millón de voluntarios que compartan diferentes tipos de información sobre su salud y estilo de vida, que los investigadores podrán usar para comprender mejor por qué las personas se enferman o se mantienen saludables.

All of Us busca transformar la relación entre investigadores y participantes al hacerlos colaboradores para guiar los avances, los objetivos del programa, y el retorno responsable de la información derivada de la investigación científica. Estos esfuerzos buscan crear confianza entre las poblaciones que históricamente no han sido representadas en la investigación científica. Los participantes tendrán acceso a su información médica, al resumen de los datos sobre toda la comunidad participante, y a la información sobre estudios y conclusiones derivadas de All of Us.

"Cada uno de nosotros es único, pero vivimos en una era de la medicina en que fundamentalmente se ignoran nuestras diferencias", afirmó Eric Dishman, director del Programa Científico All of Us. "Estoy vivo hoy gracias a la medicina de precisión y pienso que todos merecen la misma oportunidad, sin importar el color de su piel, su situación económica, edad, sexo o género. En otras palabras, esto realmente nos incluirá a todos".

Además del evento de Facebook Live en español el 5 de octubre, varios colaboradores de All of Us con sede en California participarán en eventos comunitarios durante el Mes de la Herencia Hispana en el área de San Diego:

Sept. 22: Carrera / caminata contra el cáncer de próstata ZERO - San Diego

Sept. 23: WALK TO END Alzheimer's – San Diego

Oct. 4: Feria Anual de la Salud de Southwestern College Health Services

Oct. 6: ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving! en Memorial Park

Oct 12:Pruebas de detección de cáncer de mama con San Ysidro Mobile Health Services

Para obtener más información sobre el programa, visite JoinAllofUs.org/juntos. También puede unirse a la conversación en las redes sociales usando los hashtags #JoinAllofUs o #ParticipaEnAllofUs Y asegúrese de sintonizar en Facebook Live para escuchar a nuestros expertos hablar sobre la medicina de precisión y el poder del voluntariado en la investigación científica.

FUENTE National Alliance for Hispanic Health

Related Links

http://www.healthyamericas.org