Компания Celonis представляет новые перспективы в сфере реализации бизнес-процессов и решения бизнес-задач на конференции Celosphere 2022, которая состоится 9-10 ноября в Мюнхене (Германия).

НЬЮ-ЙОРК и МЮНХЕН, 17 октября 2022 года /PRNewswire/ -- компания Celonis мировой лидер в области управления исполнением сегодня объявила о проведении конференции Celosphere 2022 с участием ведущих мировых экспертов в области анализа бизнес-процессов и управления исполнением в Мюнхене (Германия) 9-10 ноября. .

Уникальная тщательно продуманная программа двухдневной конференции Celosphere основана на опыте практической деятельности и нацелена на привлечение ведущих мировых специалистов по бизнес-процессам и их ознакомления с самыми передовыми технологиями анализа бизнес-процессов и управления исполнением.

Участники получат знания, умения и сертификаты, необходимые для внедрения систем анализа бизнес-процессов и изменения сложившейся парадигмы деятельности. Они также станут первыми специалистами по подготовке, сертификации и внедрению продуктов Celonis нового поколения для глубокого анализа процессов (процесс-майнинга) и управления исполнением, которые будут представлены на конференции, и получат исключительные квалификационные свидетельства, доступные только участникам Celosphere 2022.

Алекс Ринке, исполнительный содиректор и соучредитель Celonis отметил: «Изучение и освоение процессов, на которых основан наш мир, никогда еще не имело такого огромного значения для ведения бизнеса». «Модернизируя универсальные для всех нас методы анализа, корректировки и оптимизации процессов, мы получаем возможность бороться с всплесками инфляции, перебоями в цепочках поставок, вызванными нерациональным потреблением потерями и пищевыми отходами и вредом, приносимым нашей планете выбросами углерода, улучшая, буквально говоря, процесс за процессом».

Ключевые моменты конференции Celosphere

Член Правления Группы компаний Lufthansa, отвечающий за авиапарк и вопросы технологии, доктор Детлеф Кайзер: Одним из наиболее заметных событий конференции станет программное выступление члена Правления Группы Lufthansa д-ра Детлефа Кайзера, который отвечает за операционные процессы и стандарты, коммерческие и технические аспекты управления авиапарком, а также за закупки группы компаний Lufthansa, и беседа с ним. Д-р Кайзер поделится своими наблюдениями, идеями и рекомендациями относительно стратегической роли передовых технологий и методик реализации бизнес-процессов в бизнесе Lufthansa, которая является ведущей авиакомпании Германии и Европы с оборотом 16 млрд евро (2021).

Вице-президент компании Mars по вопросам информационного обеспечения, автоматизации и новых технологий Адил Фудда: Адил Фудда - лидер и новатор в области цифровой трансформации, который последовательно способствует получению положительного экономического эффекта за счет глобальной автоматизации процессов, грамотного корпоративного управления, управления поставщиками и новейших технологий. Он обладает опытом в таких областях как роботизированная автоматизация процессов (RPA), искусственный интеллект и когнитивные виртуальные агенты с функциями обработки данных на естественных языках и машинного обучения, средства оптического распознавания текста, и системы дополненной и виртуальной реальности. В своем выступлении г-н Фудда расскажет о том, как компания Mars сделала процесс-майнинг неотъемлемой частью текущей хозяйственной деятельности, что помогло как подразделениям, так и компании Mars в целом повысить эффективность бизнеса.

Главный директор по операционным вопросам компании Allianz Partners - Ларс Рогге: г-н Рогге будет ведущим тематического заседания, посвященного значимости технологий управления процессами и исполнением в деятельности Allianz Partners. Входящая в группу составе группы Allianz компания Allianz Partners является мировым лидером в области страхования и услуг ассистанса B2B2C и предлагает глобальные решения, включающие международное страхование здоровья и жизни, страхование путешествий, услуги, связанные с международной мобильностью, и услуги ассистанса. Г-н Рогге отвечает за цифровую трансформацию операционной деятельности работающей в 75 странах и обслуживающей клиентов на 70 языках компании Allianz Partners, на счету которой в 2021 году было около 65 млн. случаев оказания услуг ассистанса, 63 млн. обработанных звонков клиентов и 8500 случаев медицинской репатриации.

Главный директор по цифровым технологиям компании ERGO - Марк Кляйн: г-н Клайн проведет беседу в свободном формате, в ходе которой он поделится своим мнением и идеями по поводу значимости анализа и цифровизации бизнес-процессов для ERGO - одной из крупнейших страховых групп в Германии и Европе. Г-н Клайн известен в отрасли как интеллектуальный лидер в области стимулирования персонала и внедрения культуры цифровизации процессов в целях создания устойчивых и жизнеспособных организационных структур. Общая сумма страховых премий, полученных ERGO в 2021 году, составила 19 млрд евро. Группа работает примерно в 30 странах мира и предлагает широкий спектр решений в сфере страхования, пенсионного обеспечения, инвестиций и других услуг.

Главный специалист по углубленному анализу процессов (процесс-майнингу) компании Bayer AG - Тимо Петерс: г-н Петерс, будучи лидером программы повышения квалификации CeloCoE в регионе EMEA, поделится десятью важнейшими рекомендациями в этой области. Еще до перехода в компанию Bayer, где он занимается развитием программ повышения квалификации и распространения передового опыта г-н Петерс стал основателем центра повышения квалификации компании Nokia. Опираясь на собственный практический опыт, он расскажет о первой десятке важнейших факторов успеха, таких как поддержка со стороны руководства, и примерах из практики и передовых решениях, информацию о которых он получил от работников целого ряда компаний, а также даст советы прикладного характера. Эта тематическая сессия еще раз подчеркнет роль центров повышения квалификации и распространения передового опыта как важнейших факторов ускорения процесса преобразований и даст участникам информацию для обдумывания их собственных задач и путей их решения.

Основатель Фонда Gapminder - Анна Рослинг Рённлунд: Участники получат возможность встретиться с женщиной, получившей широкую известность тем, что она поставила под сомнение взгляды группы лидеров Давосского форума и представила открывающие глаза данные, демонстрирующие их заблуждения. Г-жа Рослинг Рённлунд - основатель Фонда Gapminder, неправительственной организации, деятельность которой сосредоточена на формировании и развитии основанного на фактах мировоззрения, и соавтор бестселлера «Фактология», в котором она развенчивает колоссальные заблуждения, влияющие на наше мировоззрение, и объясняет реальное устройство мира понятными словами.

Лидеры отрасли: в программу двухдневной конференции также входят программные и интерактивные презентации и дискуссии с участием представителей лидеров отрасли, таких как ALDI SÜD, BMW Group, BSH Home Appliances Group, Dell Technologies, DHL Supply Chain, EQUANS, Ingka Group (ритейлер IKEA), MANN+HUMMEL Group, Merck & Co., MOL Group, ŠKODA AUTO a.s., Stora Enso и многие другие.

Почетные гости: Вил ван дер Аалст, признанный авторитет, профессор и крестный отец углубленного анализа процессов (процесс-майнинга), и Марк Керреманс, вице-президент компании Gartner и аналитик, специализирующийся в сфере анализа процессов, проведут обсуждение будущего оптимизации процессов и реализации бизнес-процессов. Генеральный директор Constellation Group Р. Рэй. Ванг проведет интерактивную сессию, посвященную острейшим проблемам сегодняшнего дня, связанным с дефицитом, инфляцией и рецессией, и возможными путями их устранения за счет процесс-майнинга. Руководитель практики компании Everest Group Харпит Макан выступит на сессии по инновациям в области процесс-майнинга, уделяя особое внимание данным отчета PEAK Matrix® и собственным прогнозам по отрасли. Ритика Флеминг из компании HFS Research уделит основное внимание передовой практике и примерам успешного внедрения, а Маурин Флеминг из компании IDC примет участие в круглом столе, посвященном роли женщин в сфере процесс-майнинга.

Второе рождение процесс-майнинга: путь Celonis начался со скромных начинаний десять лет назад, когда три соучредителя впервые предприняли попытку коммерциализировать решение проблем поиска и устранения недостатков процессов, скрытых в недрах систем ERP, SCM и CRM. На конференции Celosphere 2022 компания Celonis представит первую серию продуктов нового поколения для процесс-майнинга и реализации бизнес-процессов. Эти новые продукты повышают многомерность анализа бизнес-данных, уровень интеллектуальности и эффективность реализации решений для всех продуктов Celonis. Участники конференции Celosphere пройдут обучение с непосредственным участием специалистов и получат сертификацию, позволяющую немедленно приступить к внедрению новых продуктов в деятельности их компаний.

Эксклюзивные сертификаты Celonis: участники конференции Celosphere смогут получить новые сертификаты «Celonis Champion» и «Celonis Builder». После освоения новейшего функционала Celonis во время конференции и проверки знаний и навыков по программе Celonis Academy участники конференции Celosphere войдут в число немногих избранных специалистов со столь престижной аттестацией.

Экосистема анализа и реализации бизнес-процессов: конференция Celosphere проводится под эгидой и при участии ведущих мировых глобальных интеграторов (GSI), включая Accenture, IBM Consulting, McKinsey, ServiceNow и многих других.

Оптимизация объемов выручки, доходности и экологичности за счет повышения эффективности процессов

Celosphere - это место ежегодных встреч ведущих мировых экспертов в области процесс-майнинга и управления исполнением. Главнейшая и важнейшая цель конференции Celosphere - объединить ведущие мировые компании в деле анализа, корректировки и модернизации основных процессов. Это создает сильнейший эффект маховика, улучшающий одновременно показатели выручки, прибыльности и экологичности.

В 2021 году за онлайн-трансляцией конференции Celosphere, наиболее резонансными докладчиками на которой стали генеральный директор компании Accenture Джули Свит, генеральный директор PWC Боб Мориц, председатель СД IBM Consulting Марк Фостер, Тревор Ноа и Меган Рапино, следило более 10 000 человек.

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О компании Celonis

Celonis выявляет и устраняет скрытые для компаний недостатки в организации и эффективности деятельности, что позволяет им работать на уровне, который казался недостижимым. Система управления исполнением Celonis на основе лидирующего на рынке ядра решений для анализа процессов дает руководству предприятий и пользователям доступ ко всем функциональным возможностям платформы и позволяет устранить многомиллиардные убытки, связанные с неэффективностью корпоративной деятельности, улучшить клиентский опыт и сократить выбросы углерода. Тысячи систем и решений компании Celonis используются клиентами во всех уголках мира; головные офисы компании находятся в Мюнхене (Германия) и Нью-Йорке (США). Кроме того, более 20 офисов действуют в других странах мира.

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