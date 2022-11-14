Телеканал CGTN: Китай стремится принести пользу миру своим видением «общего будущего»

ПЕКИН, 15 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Китай стремится к построению человеческого сообщества с общим будущим, поскольку считает, что это наилучший путь вперед для всех народов мира.

Как заметил древний китайский философ, «все живые существа могут расти бок о бок, не причиняя друг другу вреда, и разные дороги могут идти параллельно, не мешая друг другу».

В своем докладе 20-му Всекитайскому съезду Коммунистической партии Китая (КПК) генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин подчеркнул, что, хотя Китай всегда был привержен внешнеполитическим целям поддержания мира во всем мире и содействия всеобщему развитию, в настоящее время он также стремится к созданию человеческого сообщества с общим будущим.

В докладе говорится, что только тогда, когда все страны будут стремиться к общему благу, жить в гармонии и сотрудничать ради взаимной выгоды, будет обеспечено устойчивое процветание и гарантирована безопасность.

«Общее будущее» для всех

Си Цзиньпин впервые привлек внимание мировой общественности к идее «сообщества с общим будущим для человечества» во время выступления в Московском государственном институте международных отношений в 2013 году.

«Человечество, живя в одной глобальной деревне в одном и том же времени и пространстве, где встречаются история и реальность, все больше превращается в сообщество с общей судьбой, в котором каждый несет в себе частичку других», — заявил он.

В последние годы мир столкнулся с обострением глобальных кризисов, которые связывают судьбы народов сильнее, чем когда-либо, от изменения климата до пандемии COVID-19. Для эффективного решения этих проблем правительства должны объединить свои усилия и принять коллективные и согласованные меры.

В 2022 году разрушительные последствия изменения климата стали очевидны для всех, поскольку частые экстремальные погодные явления затронули все регионы земного шара. Беспрецедентная жара в Европе вызвала разрушительные лесные пожары, сильные засухи и тысячи смертей. В Пакистане сильное наводнение затопило треть территории страны и повредило 1,8 миллиона домов. В США мощные ураганы оставили без крова тысячи семей.

«Признание общего будущего требует, чтобы все мы боролись с неверными экологическими решениями, принимаемыми компаниями или правительствами», — написал Энтони Моретти (Anthony Moretti), доцент Университета Роберта Морриса в штате Пенсильвания, США, в своей статье для телеканала CGTN.

Одной из основных целей построения человеческого сообщества с общим будущим является достижение взаимовыгодного сотрудничества между странами. Эту концепцию лучше всего иллюстрирует китайская инициатива «Один пояс, один путь» (ОПОП).

С момента появления в 2013 году инициативы ОПОП значительно возросла торговая и инвестиционная активность во всем мире. Годовой объем торговли между Китаем и почти 150 странами-участницами ОПОП увеличился с 1,04 трлн долларов США в 2013 году до 1,8 трлн долларов в 2021 году, т. е. на 73% за восемь лет.

В рамках этой инициативы Китай принес свой богатый опыт в области производства, телекоммуникаций, развития инфраструктуры и в других областях в менее развитые регионы и страны, способствуя созданию множества новых рабочих мест в местных экономиках.

Согласно докладу Всемирного банка, эта инициатива способна вывести 7,6 миллиона человек из крайней бедности и 32 миллиона человек из умеренной бедности во всем мире, а также увеличить объем торговли на 2,8–9,7% в странах-участницах и на 1,7–6,2% во всем мире.

Китай также приглашает страны по всему миру принять участие в осуществлении еще двух инициатив кроме ОПОП, направленных на построение «общего будущего»: Глобальной инициативы в области развития и Глобальной инициативы в области безопасности.

«Мы будем сотрудничать с народами всех других стран, чтобы отстаивать общие ценности человечества, такие как мир, развитие, справедливость, правосудие, демократия и свобода, для сохранения мира во всем мире и содействия глобальному развитию, а также построению сообщества с общим будущим для всего человечества», — заявил Си Цзиньпин на встрече с представителями прессы в Доме народных собраний в Пекине в октябре этого года.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-13/How-China-aims-to-benefit-world-with-shared-future-vision-1eVa39UCWpq/index.html

SOURCE CGTN