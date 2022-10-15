Компания Changhong представляет новые бытовые приборы на 132-й Кантонской ярмарке

Ключевое событие в области мировой торговли будет проведено в режиме онлайн

ГУАНЧЖОУ (Китай), 16 октября, 2022 г. /PRNewswire/ -- На 132-й Китайской ярмарке импортных и экспортных товаров (Кантонской ярмарке), начавшейся в режиме онлайн 15 октября 2022 года, компания Changhong, один из крупнейших китайских производителей бытовой электроники и бытовой техники, представит полный ассортимент продукции, включая экологичную бытовую технику 5G, телевизоры Mini LED, кондиционеры модели Eva, а также холодильники и стиральные машины Space Pro. Благодаря технологическому мастерству в сегментах Интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта (AI), больших данных и 5G, компания обеспечит пользователям превосходное качество обслуживания, предоставляя им полный ассортимент инновационной и усовершенствованной интеллектуальной бытовой техники.

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Компания Changhong будет в полной мере использовать свою онлайн-платформу на 132-й Кантонской ярмарке для запуска новых продуктов, а также откроет выставочный зал виртуальной реальности, виртуальный павильон и стриминговую онлайн площадку. Онлайн-стенд этого производителя бытовой техники будет круглосуточно отображать продукцию, предоставляя при этом ряд услуг, включая согласование спроса и предложения, а также проведение деловых переговоров в режиме онлайн, что обеспечит покупателям более высокое качество обслуживания. (Посетите выставочный зал компании Changhong по адресу: https://www.cantonfair.org.cn/en-US/shops/451692550933632?keyword=&fbclid=IwAR1SwCZbN8tcDUIfA9D1RnzF_TnyrKVQQW_QtDlkd3EUGV-vHbc-mj3HW3c#/)

Компания Changhong запускает несколько новых продуктов в режиме онлайн

Одной из особенных новинок является интеллектуальный телевизор Mini LED компании Changhong со сверхтонкой кристаллической задней панелью Mini и новейшей технологией квантовых точек экрана, обеспечивающей превосходное качество изображения HDR, широкую цветовую гамму, превышающую 95%, и высочайшую точность цвета, что дает зрителю ощущение реалистичности просмотра.

Благодаря новейшей операционной системе Android 11 и высокой частоте обновления 120Гц, а также функциям оценки и компенсации движения (MEMC), телевизор компании Changhong с большим 98-дюймовым экраном, первая модель телевизора этой компании, выпущенная для международных рынков, эффективно решает проблемы дрожания и смазывания при изображении высокоскоростного движения.

Разработанная компанией Changhong модель Eva — первый в мире кондиционер, поддерживающий множество языков и автономное голосовое управление — обещает лучшее интерактивное взаимодействие с поддержкой на восьми языках, а также голосовую активацию даже в помещениях без доступа к Интернету.

В число впечатляющих экспонатов компании Changhong также входят холодильники и стиральные машины Space Pro, более узкие и меньшие по размеру по сравнению с аналогичными продуктами, выпускаемыми на рынке, благодаря передовой сверхтонкой технологии. Полностью усовершенствованная технология хранения холодильника серии Space Pro обеспечивает более высокую производительность с точки зрения сохранения свежести продуктов за счет эффективного продления срока хранения.

Усилия по расширению каналов сбыта способствуют стабильному развитию международного бизнеса компании Changhong

Несмотря на сложности и проблемы международного бизнеса в 2022 году, компания Changhong расширила каналы продаж, еще больше укрепив свою компетентность в области продукции и технологий, а также возможности передового интеллектуального производства. Благодаря этому компания добилась устойчивого роста по трем основным видам продукции — телевизоры, кондиционеры, холодильники и стиральные машины — одновременно повысив свою рентабельность. В частности, по состоянию на конец сентября выручка компании от продаж кондиционеров увеличилась почти на 40% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, компания Changhong ускорила формирование каналов сбыта за пределами внутреннего рынка Китая за счет дальнейшего расширения своего присутствия на мировом рынке электронной коммерции. Ее бренд CHiQ высокотехнологичной интеллектуальной бытовой техники быстро вырос благодаря доступности продукции более чем в 30 странах мира. Также этот бренд повышает свою конкурентоспособность.

В последние годы компания Changhong продолжает оптимизировать свою бизнес-стратегию, развивая интеллектуальное производство и модернизацию, а также расширяя рынок. Кроме того, компания создала и консолидировала свою систему технологических инноваций в верхних и нижних звеньях производственно-сбытовых цепочек во многих секторах, включая компрессоры холодильников, системы хранения больших данных и модули Интернета вещей (IoT). Благодаря глобальному подходу к разработке продукции, производству и управлению бизнесом компания Changhong стала всемирно известным брендом с международным присутствием.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1921243/image.jpg

SOURCE Changhong