¡Civic sabe lo que hace! El prototipo del Honda Civic 2022 hace su debut en Twitch

Aprovechando su fuerte presencia en los deportes electrónicos y los videojuegos, el debut de Honda en Twitch refuerza el liderazgo en la industria y la afinidad a nivel mundial del Civic con los compradores jóvenes. El Civic de 10.a generación ha tenido un éxito sin precedentes. Es el auto más popular en los Estados Unidos por cuarto año consecutivo2, y el vehículo, auto o camioneta más popular entre Millennials, la generación Z y quienes compran un vehículo por primera vez, al igual que para una población de clientes multiculturales que ha venido creciendo desde su lanzamiento en 2015.3. El Civic de 11.a generación seguirá fortaleciendo esa afinidad con un nuevo chasis incluso más deportivo y divertido de conducir, un tren de potencia con más fuerza y más eficiente en el consumo de combustible, múltiples y novedosos accesorios y tecnologías exclusivos de Civic, así como otros avances en características activas y pasivas de seguridad y desempeño.

"Civic siempre ha superado las expectativas, y este modelo completamente nuevo dará continuidad a este legado de definir el estándar para los autos compactos con un diseño pensado en las personas, dinámica extraordinaria, estilo, desempeño en seguridad y placer para quien conduce", afirmó Dave Gardner, vicepresidente ejecutivo de Operaciones Nacionales de American Honda Motor Co., Inc.

Diseño exterior del Civic: los valores clásicos del Civic en la era moderna

Al rediseñar el Civic, los estilistas e ingenieros revisaron los conceptos de diseño clásicos de versiones anteriores, enfocándose en la filosofía esencial de Honda centrada en las personas, "Man-Maximum, Machine-Minimum" (M/M), la cual plantea que el propósito de la tecnología y del diseño es atender las necesidades del conductor y los pasajeros. Su estilo es una manifestación de estos conceptos de diseño clásicos integrados en una nueva forma fresca y apasionante.

El equipo de diseño empezó su trabajo por lo fundamental: dotar al nuevo Civic de una forma dinámica y un perfil deportivo. Conservando el paquete del centro de gravedad bajo del modelo de 10.a generación, incluyendo poca altura general y el punto H bajo, los diseñadores implementaron la esencia clásica del diseño de carrocería "delgado y ligero", con un capó y guardabarros bajos y una línea horizontal que abarca toda la carrocería, acentuando las ruedas y llantas, y permitiendo un interior amplio y espacioso con una visibilidad exterior excepcional.

Al ejecutar su concepto, el equipo también hizo cambios sustanciales al diseño de la parte superior de la carrocería del Civic buscando maximizar la visibilidad para el conductor y los pasajeros. Estos cambios incluyeron desplazar los postigos frontales del techo hacia atrás del conductor, para ubicarlos en la periferia visual, así como reubicar los espejos laterales en las puertas para permitir una visibilidad más clara a través de las ventanas laterales delanteras.

La nueva cara del Civic presenta un aspecto impecable y sofisticado, destacando un porte bajo y ancho con sólidos elementos horizontales, incluyendo una rejilla recta contrastando bajo los faros. De perfil, la parte superior de la carrocería del Civic se desplazó hacia atrás, alargando el capó para lograr una vista lateral de más categoría. El estribo horizontal bien marcado, o línea-C, denota un suave arco desde los guardabarros frontales hasta las luces traseras, otorgándole continuidad al diseño en general, mientras que la línea-R curva entre los guardabarros y reflectores traseros genera una sensación de movimiento, incluso al estar inmóvil. En la parte posterior, la amplia huella del Civic se complementa con nuevas luces traseras que enfatizan el ancho y la estabilidad en carretera, así como con unas curvas divertidas y aerodinámicas en el borde exterior para la compuerta del maletero.

Interior: El diseño clásico del Civic poderosamente reimaginado

De forma similar, el interior del nuevo Civic tendrá una transformación espectacular, reimaginando las líneas impecables y sobrias de sus anteriores generaciones, y evolucionando los valores M/M esenciales del Civic de ergonomía sorprendente y visibilidad excepcional, todo esto en vuelto en elementos modernos de diseño y tecnología.

El tablero de instrumentos está libre de interferencias visuales, minimizando líneas de corte e interrupciones para ofrecer a los conductores una visión clara de la carretera, y armonizando la línea del tablero con la parte superior de las puertas. Alargando el ancho del tablero se encuentra una malla en estilo de panal que sirve no solo como un elemento de diseño sino que también recubre las salidas de ventilación.

La 11.a generación también introducirá diferentes y novedosas tecnologías exclusivas de Civic, incluyendo un conjunto de métricas de conducción totalmente digital y una pantalla táctil de alta definición de nueve pulgadas para el sistema de audio montada sobre el tablero de instrumentos.

Seguridad del Civic: avanzando en el desempeño de la seguridad en autos pequeños

Fiel a su misión de avanzar en el desempeño de la seguridad en autos pequeños, la 11.a generación del Civic contará con múltiples sistemas activos y pasivos de seguridad, incluyendo un paquete actualizado Honda Sensing® de seguridad y tecnologías de asistencia a la conducción, al igual que diferentes diseños de bolsas de aire. Asimismo, el nuevo Civic viene con una nueva y mejorada versión de la tecnología Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™) de Honda para la estructura de la carrocería con protección ante colisiones tanto para los ocupantes como los peatones. La una nueva estructura de la carrocería, que es más rígida, también contribuye en los avances para mejorar la conducción del Civic, así como la calidad al andar y la maniobrabilidad deportiva.

Popularidad del Civic: un éxito en ventas que se extiende durante seis décadas

La 10.a generación del Civic ha sido un éxito arrollador, se ha posicionado como el auto más popular en los Estados Unidos, se ha ganado la confianza de más de 1.5 millones de clientes estadounidenses desde su lanzamiento en 2015 y ha superado a todos los autos de pasajeros en los Estados Unidos4. Este logro extiende un exitoso legado de cerca de 12 millones de Civics vendidos en los Estados Unidos desde su introducción en 1973, lo que lo posiciona como uno de los tres autos más vendidos en los Estados Unidos durante los últimos 47 años5. El icónico Civic ha sido el vehículo n.º 1 entre compradores Millennials desde 20116, lo que convierte a Honda en la marca de mayor fidelidad entre esa generación7. Además, Honda atrae a la mayor parte de compradores de autos de la generación Z en la industria7, donde Civic lidera la industria como el vehículo más comprado por esta audiencia8. Civic también es el vehículo n.° 1 de la industria entre compradores multiculturales8.

La 11.a generación continuará el legado de Civic de ser fabricado en Norteamérica y, por primera vez, el Civic Hatchback será producido en los Estados Unidos, en la planta de la compañía en Greensburg, Indiana. El compromiso de Honda de fabricar sus productos en los Estados Unidos data ya de cuatro décadas. El Civic se unió a la serie de vehículos Honda hechos en Norteamérica en 1986 con producción en Ohio. En la actualidad, el Civic se fabrica en dos plantas en Norteamérica, una en Greensburg, Indiana, y la otra en Alliston, Ontario, Canadá. Desde 1986, Honda ha producido más de 10.5 millones de Civics en Norteamérica, de estos, cinco millones se produjeron en los Estados Unidos.

Presentación del prototipo del Civic en Twitch

Honda tiene una importante presencia en los videojuegos y los deportes electrónicos, y es el primer y único fabricante de autos de Norteamérica que ha patrocinado tanto a un equipo en deportes electrónicos como a una liga, y es el socio automotriz exclusivo de Team Liquid y la serie League of Legends Championship de Riot Games. Además de esto, la plataforma de videojuegos de Honda incluye una alianza con Twitch. Twitch es la casa de Head2Head, el canal de videojuegos de Honda que ya cuenta con tres años de existencia, y es el canal exclusivo de videojuegos patrocinado por una marca de autos en esta plataforma.

Gracias a la cantidad promedio de visitantes diarios de Twitch, que alcanza los 17.5 millones, Honda intenta llamar la atención de la audiencia a través del enorme crecimiento de los deportes electrónicos. Los fanáticos profundamente entusiastas comparten una misma pasión por el Civic, lo que hace que el nombre comercial sea el vehículo más popular de los Estados Unidos entre los consumidores Millennials, de la generación Z y multiculturales8. La integración del nuevo prototipo del modelo Civic por parte de Honda en su canal Head2Head en Twitch aumenta el compromiso de la marca en el sector de los videojuegos.

La revelación en vivo del prototipo del Civic de 11.a generación el día de hoy, en el canal Head2Head en Twitch de Honda, fue presentada por Rachel Seltzer y MonsterDface, con ocho de los mejores jugadores que lo batallaron en Fortnite, el juego de battle royale más popular del mundo, que ocupa el segundo lugar entre los más jugados en Twitch. La revelación incluyó la presentación en vivo del artista en escena de Honda, Cordae.

Acerca de Honda

Honda ofrece una línea completa de vehículos impecables, seguros, divertidos y conectados, que se venden a través de más de 1,000 distribuidores independientes de Honda en los Estados Unidos. Honda cuenta con la flota más grande de vehículos de ahorro medio de combustible y con el más bajo nivel de emisión de CO 2 entre los fabricantes de línea completa de automóviles de Norteamérica, según la información más reciente de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos. La línea de automóviles Honda incluye las series de vehículos sedán Fit, Civic, Insight Accord y Clarity, además de los vehículos utilitarios deportivos HR-V, CR-V, Passport y Pilot, la camioneta Ridgeline y la minivan Odyssey. La línea de vehículos eléctricos de Honda incluye el Accord Hybrid, CR-V Hybrid, el sedán híbrido eléctrico Insight, el Clarity Fuel Cell y el Clarity Plug-In Hybrid.

Honda ha estado produciendo automóviles en Norteamérica durante 38 años, y actualmente opera en 19 importantes instalaciones de producción en Estados Unidos. En 2019, más del 90 % de todos los vehículos Honda que se vendieron en los Estados Unidos se fabricó en Norteamérica, utilizando piezas nacionales y abastecidas a nivel global.

Para obtener más información

Información adicional para los medios, incluyendo precios detallados y fotografías en alta resolución de todos los modelos actuales de Honda, está disponible en hondanews.com. Información para los consumidores disponible en automobiles.honda.com. Para unirse a la comunidad Honda en Facebook, visite facebook.com/honda.

1 Basado en datos de ventas minoristas entre todos los autos de pasajeros, 2016CY – 2020CYTD Sep., Urban Science DataHub™

2 Basado en datos de ventas minoristas entre todos los autos de pasajeros 2016CY – 2020CYTD Sep., Urban Science DataHub™

3 Basado en el estudio Strategic Vision New Vehicle Experience 2016-2020

4 Basado en datos de ventas minoristas entre todos los autos de pasajeros, 2016CY – 2020CYTD Sep., Urban Science DataHub™

5 Basado en datos de ventas totales ene. 1973 - jun. 2020 de Wards Intelligence

6 Basado en el estudio Strategic Vision New Vehicle Experience 2011-2020

7 Basado en el estudio Strategic Vision New Vehicle Experience 2020

8 Basado en el estudio Strategic Vision New Vehicle Experience 2016-2020

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1337270/01_2022_Honda_Civic_Prototype.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/451598/Honda_Logo.jpg

FUENTE American Honda Motor Co., Inc.

SOURCE American Honda Motor Co., Inc.