"Coco", de Disney y Pixar, llega al Hollywood Bowl por primera vez en concierto en vivo con invitados especiales como Benjamin Bratt, Eva Longoria, Carlos Rivera, Miguel, Jaime Camil y otros

Sarah Hicks dirigirá la orquesta en la interpretación de la partitura original del compositor Michael Giacchino, ganador del Oscar®, y habrá invitados especiales que interpretarán las canciones de la película, entre ellas, "Remember Me", ganadora del Academy Award® a la Mejor Canción Original, así como "Un Poco Loco", "The World es mi Familia" y muchas más.

Coco Live in Concert en el Hollywood Bowl transformará al legendario sitio en la Tierra de los Muertos, con actividades especiales previas al espectáculo. Se alienta el uso de disfraces del Día de los Muertos.

Mousetrappe, la galardonada agencia de diseño y estudio de medios inmersivo, vuelve a crear imágenes de proyección digital de vanguardia en el escenario del icónico Hollywood Bowl. Anteriormente este mismo año, Mousetrappe creó imágenes para The Little Mermaid Live in Concert de Disney también en el Hollywood Bowl.

"Estoy muy entusiasmado por sumarme a este grupo increíble de talentos excepcionales en la ciudad de la que provengo para dar vida a esta película y este mensaje tan especiales", dice Miguel. "La idea de celebrar a nuestros antepasados es muy importante para mí, especialmente después de la muerte de mis abuelos".

"Es un gran honor ser parte de esta celebración monumental en el Hollywood Bowl", comenta Alanna Ubach. "Me encanta que mi hermosa familia y mis amigos lo vean".

"Mis raíces latinas son mi orgullo y celebrarlo sumando mi voz a la música de Coco en el Hollywood Bowl es un honor", dice Natalia Jimenez.

"Coco es mi corazón, significa todo para mí. Mis antepasados, mi familia, la música, el amor, la cultura, las tradiciones, los sueños y la pasión. Coco es todo lo que inspira, conecta y hace del mundo un lugar mejor. Es una película única", agrega Alex Gonzalez. "El Hollywood Bowl es un lugar muy especial para celebrar y compartir nuestro amor y aprecio por la música y Coco. Ser parte de esta hermosa presentación en el Hollywood Bowl es un inmenso honor y un privilegio. Estoy muy emocionado. ¡No puedo esperar!".

Felipe Fernandez del Paso será el director de Coco Live in Concert. Fernandez del Paso ha dirigido teatro y cine, y es también diseñador de producción, escenógrafo y escritor. Tuvo una nominación al Oscar® al Mejor Diseño de Producción por "Frida", la película de 2003.

Amy Tinkham es la asesora creativa de Coco Live in Concert. Recientemente fue directora creativa de la residencia de las Vegas de "Deuces are Wild" de Aerosmith y de la residencia del Caesars Palace de James Taylor. También dirige las giras de Dancing with the Stars y America's Got Talent Live. Actualmente está trabajando con Franco Dragone en un nuevo espectáculo en China.

La producción del concierto es de Disney Concerts y Live Nation/Andrew Hewitt & Bill Silva Presents, un equipo que ha actuado ya en varios eventos de cine en vivo muy aclamados en el Hollywood Bowl, entre ellos, Beauty and the Beast in Concert, de Disney, protagonizado por Zooey Deschanel y Kelsey Grammer, así como The Little Mermaid, también de Disney, protagonizado por Lea Michele y Harvey Fierstein.

Acerca de Coco

Coco, de Disney y Pixar, tiene música original del compositor ganador del Oscar® Michael Giacchino, "Remember Me" de los ganadores del Oscar® Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, y canciones adicionales coescritas por Germaine Franco y el codirector y guionista Adrian Molina. La película ganó los Academy Awards® a la Mejor Película de Animación y la Mejor Canción Original.

A pesar de la frustrante prohibición de la música en su familia, que lleva generaciones, Miguel (en la voz de Anthony Gonzalez) sueña con convertirse en un músico exitoso como su ídolo, Ernesto de la Cruz (en la voz de Benjamin Bratt). Desesperado por probar su talento, Miguel llega a la deslumbrante y colorida Tierra de los Muertos siguiendo una misteriosa cadena de acontecimientos. En el camino, se encuentra con el encantador charlatán Héctor (en la voz de Gael García Bernal) y, juntos, comienzan un viaje extraordinario para descubrir la historia real de la familia de Miguel. Coco, de Disney y Pixar, fue dirigida por Lee Unkrich (Toy Story 3), codirigida por Adrian Molina (artista de storyboard de Monsters University) y producida por Darla K. Anderson (Toy Story 3).

Acerca de Disney Concerts

Disney Concerts es la división de producción de conciertos y licencias de Disney Music Group, el área musical de The Walt Disney Company. Disney Concerts produce conciertos y giras, y otorga licencias de música y contenido visual de Disney a orquestas sinfónicas y presentadores de todo el mundo. Los paquetes de conciertos de Disney Concerts incluyen una variedad de formatos, como conciertos de "cine en vivo" y conciertos temáticos de compilación instrumental y vocal, y van desde presentaciones sinfónicas solo instrumentales hasta producciones multimedia con vocalistas y coros en vivo. Los títulos actuales incluyen la Star Wars Film Concert Series (episodios IV-VII), Beauty and the Beast, The Little Mermaid, Fantasia, Pixar In Concert, The Nightmare Before Christmas, Alice In Wonderland, Frozen, Ratatouille, la serie The Pirates of the Caribbean (episodios I-IV) y Silly Symphonies, que el año pasado dieron cuenta colectivamente de más de 575 actuaciones en muchos de los principales recintos para conciertos del mundo, entre ellos, el Lincoln Center, el Royal Albert Hall, la Sydney Opera House, el Tokyo Forum y el Hollywood Bowl. Actualmente hay en desarrollo numerosos paquetes de conciertos nuevos y producciones de gira del portafolio de estudios de Disney, incluso los estudios de animación y acción en vivo de Disney, Pixar, Lucasfilm y Marvel.

Acerca de Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) es la principal compañía mundial de entretenimiento en directo, y está compuesta por líderes del mercado global: Ticketmaster, Live Nation Concerts y Live Nation Sponsorship. Para información adicional, visite www.livenationentertainment.com.

