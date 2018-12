'Com Bolsonaro e aliança conservadora-liberal, é possível refundar bases do Estado', diz Lorenzoni em Almoço-Debate do LIDE

"Lorenzoni traz propostas construtivas. Temos de acreditar no Brasil. Vamos dialogar com o futuro governo federal e apoiar as iniciativas que visem as melhorias para o país, como as reformas previdenciária e tributária e também a política econômica. Precisamos ter uma agenda econômica liberal, que aposte na competitividade, para que o Brasil retome seu protagonismo no mundo. São Paulo pensa global e vai pensar à altura de sua relevância na Federação", afirmou João Doria, governador eleito de São Paulo, uma das autoridades presentes.

Segundo Lorenzoni, com Bolsonaro e a partir de uma aliança conservadora-liberal, é possível refundar as bases do Estado brasileiro. "No futuro governo, os investidores terão previsibilidade e segurança jurídica, essenciais para que possam fazer os aportes necessários para reerguer a economia brasileira. Temos a clareza da obrigação de mudar o país. O Brasil é uma nação desigual, mas o que queremos é dar os instrumentos por meio da educação, empreendedorismo e empregos", afirmou.

De acordo com Lorenzoni, Bolsonaro vai implementar o programa de governo para que o Brasil tenha capacidade de negociar com o mundo todo, sem viés ideológico, além da redução de ministérios, já em curso. "O compromisso que havíamos assumido já está expresso na reforma administrativa, com a reestruturação de ministérios", ressaltou.

O futuro ministro defendeu a simplificação de trâmites burocráticos para cidadãos e empreendedores. "Isso começa pela reforma administrativa e passa pelo governo digital. E o governo Bolsonaro vai fazer isso", afirmou. Lorenzoni ainda preconizou que as reformas da Previdência Social e tributária são fundamentais. "Vamos corrigir os privilégios, para que o Brasil tenha um regime de capitalização eficiente. Já estamos num forte diálogo com partidos e parlamentares, visando a aprovação da reforma da Previdência, sem o toma-lá-dá-cá de antigamente", concluiu.

SOURCE LIDE