¿Cómo tratar el cáncer colorrectal? Sepa sobre esta enfermedad

Entre los principales síntomas están:

Sangramiento en las heces

Alteración del hábito intestinal

Sensación de evacuación incompleta

Dolor o malestar abdominal o anal

Debilidad

El cáncer colorrectal se puede tratar con cirugía, quimioterapia y radioterapia. Una de las opciones quirúrgicas es la colostomía laparoscópica, que busca la extracción parcial o total del intestino⁴ y que debe ser realizada por un cirujano especialista en procedimientos mínimamente invasivos. Luego del tratamiento, se requiere seguimiento médico.

Johnson & Johnson Medical Devices, que forma parte de la familia de empresas Johnson & Johnson, trabaja con la tecnología necesaria para realizar la colostomía. Con motivo de la mes mundial de sensibilización sobre la enfermedad, la empresa busca llamar la atención sobre la importancia del diagnóstico que, si se realiza precozmente, aumenta las probabilidades de curación hasta el 95%⁵.

Acerca de las empresas de dispositivos médicos Johnson & Johnson*

Como la empresa de dispositivos médicos más completa del mundo y con un siglo de experiencia, aprovechamos la ciencia y la tecnología para forjar el futuro de la salud y beneficiar incluso a una mayor cantidad de personas en todo el mundo. Con nuestra amplitud, profundidad y alcance sin precedentes en cirugía, ortopedia, visión y soluciones intervencionistas, estamos trabajando para cambiar profundamente la forma en que se brinda la atención. Estamos en esto para toda la vida.



*Incluye las líneas de negocios de cirugía, ortopedia, visión y soluciones intervencionistas del segmento de dispositivos médicos de Johnson & Johnson

