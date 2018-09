'Competitividade requer capital das privatizações', defende presidente da Eletrobrás em Almoço-Debate LIDE

SÃO PAULO, 10 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- O presidente da Eletrobrás, Wilson Ferreira, que tem defendido a venda de distribuidoras de energia elétrica controladas pela estatal para equilibrar as contas e quitar as dívidas da companhia, participou, nesta segunda-feira, 10 de setembro, na capital paulista, do Almoço-Debate sobre "Privatização para o alcance da eficiência". Promovido pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais com 311 CEOs, presidentes e demais lideranças corporativas, o evento foi comandado pelo chairman do LIDE, Luiz Fernando Furlan.