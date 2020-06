„Composable Commerce" schafft neues Paradigma für moderne E-Commerce-Innovation

„Wir stellen ein komplexes und dynamisches Unternehmen dar, weshalb Composable Commerce der Schlüssel zur Verwirklichung unserer Vision des digitalen Handels sein wird. Dies geschieht auf eine Weise, die uns zur raschen Weiterentwicklung befähigt, unsere spezifischen geschäftlichen Anforderungen unterstützt und unsere Kunden und Partner zufriedenstellt", erklärte Rebecca Hicks, Senior Manager des Bereiches Digital Experience bei Pella Corporation.

Composable Commerce™ enstammt dem Konzept der Zusammensetzbarkeit, ein Systemdesignprinzip, bei dem „Bestandteile auf verschiedene Arten und Weisen ausgewählt und zusammengefügt (d.h. zusammengesetzt) werden können, um spezifischen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden". Im Gegensatz zu den starren, geschlossenen Architekturkonzepten, die die Märkte jahrelang beherrschten, wird das Konzept des Composable Commerce von vier Grundsätzen definiert:

Modular: Für vollständige Modularität konzipiert. Dies bedeutet, dass jede einzelne Komponente ein eigenständiges System darstellt, das selbständig eingesetzt werden kann. Offen: Basiert auf offenen Standards, Integrationsmustern sowie erweiterbaren Modellen zur Unterstützung von Interoperabilität und Individualisierung von Fremdleistungen und unternehmenseigenen API-Diensten, die von Technologieanbietern, den Unternehmen selbst oder ihren Lösungs- und Integrationspartnern konzipiert wurden. Flexibel: Moderne, flexible Technologien und Konzepte wie Microservices, APIs, Cloud- und Headless- (d.h. MACH) und JAMstack (JavaScript, APIs und Markup-Sprache)-Architekturen werden wirksam eingesetzt. Geschäftsorientiert: Beeinhaltet sämtliche erforderlichen Tools und Kapazitäten, die Business-Teams benötigen, um disparate Dienste unter vollständiger Kontrolle zu einer End-to-End-Lösung "zusammensetzen (compose)" zu können, die sich komplexen und dynamischen geschäftlichen Anforderungen zuwendet, eine rapide Iteration zur Handhabung sich verändernder geschäftlicher Anforderungen zulässt sowie Innovationskosten und -risiken reduziert.

„Da immer mehr B2B-Unternehmen E-Commerce befürworten und da die Grenzen zwischen herkömmlichen B2B- und B2C-Geschäftsmodellen zunehmend verschwommener werden, müssen Organisationen ihren Technologie-Stack neu definieren. Flexibilität und Agilität sind entscheidend. Ich konnte die Schwierigkeiten traditioneller ausgerichteter, rigider „Plattform"-Konzepte bezeugen, die bei den Versuchen auftraten, sich an die spezifischen E-Commerce-Anforderungen von B2B-Organisationen anzupassen. Der Composable Commerce-Ansatz verspricht Marken verstärkte Kontrolle über die Art und Weise, auf welche eCommerce-Initiativen mit komplexen Anforderungen und unterschiedlichen Vermarktungswegen bereit gestellt werden, und zwar auf agile Weise." - Brian Beck, Verfasser von „Billion Dollar B2B Ecommerce" und Managing Partner von Enceiba.

Das Aufkommen moderner Technologien wie Microservices, APIs, Cloud, Headless und JAMstack bringt enorme Vorteile mit sich, repräsentiert jedoch nur eine Dimension eines erstklassigen Technologie-Stacks. Composable Commerce liefert Marken und Einzelhändlern einen Ansatz, der sie dabei unterstützt, diese Technologien als Teil einer breiteren architektonischen Strategie wirksam einzusetzen. Diese Strategie wurde konzipiert, um sämtlichen Geschäfts- und Technologienanforderungen gerecht zu werden, die für die bestmögliche Förderung des geschäftlichen Wachstums von E-Commerce erforderlich sind. Organisationen, die das Prinzip des Composable Commerce wirksam einsetzen, können auf enorme Vorteile blicken. Zu diesen zählen:

Geschäftliche Vorteile:

Die Monetisierung sämtlicher Kunden-Touchpoints (z.B. Internet, Mobilbereich, In-Store, Internet der Dinge, AR/VR etc.) Die Bereitstellung differenzierter Handelserfahrungen, um sich von Konkurrenten abzuheben Handelserfahrungen mit komplexen geschäftlichen Anforderungen werden mit minuziöser Kontrolle und Präzision realisiert, die auf die jeweiligen geschäftlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind

Technologische und betriebliche Vorteile:

Eliminierung des Vendor Lock-in-Risikos durch den Austausch sämtlicher erforderlicher Komponenten entsprechend wachsender geschäftlicher Anforderungen Umgehende Reaktion auf sich verändernde geschäftliche Anforderungen mit für Iteration konzipierten Architekturen Wirksamer Einsatz moderner Technologiestandards zur Kostenreduzierung und Steigerung betrieblicher Effizienz (z.B. Systemmanagement, Personalbesetzung usw.)

„Bereits 2011 galten wir als Vorreiter für Headless Commerce und begaben uns auf einen Mission, um dem Markt bei der Überwindung monolithischer Lösungen zur Seite zu stehen. Im Laufe der Jahre, als neue Konzepte wie Omni-Channel und Unified Commerce entstanden, konnte Elastic Path neue innovative Modelle und Anwendungen unterstützen. Stets die kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung dieser Konzepte vor Augen sind wir hocherfreut, an der Spitze des Composable Commerce-Konzeptes agieren zu dürfen, was den nächsten Schritt auf dieser Reise beschreibt. Wir bieten einen Ansatz, der Unternehmen dazu befähigt, Composable Services und Kapazitäten wirksam einzusetzen, um auf diese Weise bedeutende Handelsinnovationen, Kreativität sowie anpassungsfähige Geschäftsmodelle zu fördern." Sal Visca, Chief Technology Officer bei Elastic Path

Weitere Informationen zu Composable Commerce finden Sie unter www.elasticpath.com/composable-commerce

Informationen zu Elastic Path

Elastic Path ist ein unternehmensförderndes, erfolgskritisches digitales Handelssystem für weltweit führende Marken wie Tesla, Intuit, Pella, Deckers Brands, T-Mobile und über 250 weitere führende Unternehmen. Als unermüdlicher Innovator bereitete Elastic Path 2011 den Weg für Headless Commerce und ist 2020 auf dem Gebiet Composable Commerce an vorderster Front vertreten. Elastic Path bietet einen branchenführenden API-first-Headless Commerce Service für High-Velocity-Marken, um einzigartige digitale Handelserfahrungen bereitstellen zu können. Dies wird durch das größtmögliche Maß an technischer Agilität erreicht, die zum Ausstechen der Konkurrenz erforderlich ist. Elastic Path ist ein weltweites Unternehmen mit Niederlassungen in Boston, Newcastle, Reading, Toronto und Vancouver. Weitere Informationen finden Sie unter www.elasticpath.com.

KONTAKT: Greg Lord, Vice-President Marketing: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1192926/Elastic_Path__Composable_Commerce__Establishes_New_Paradigm_for.jpg

Related Links

www.elasticpath.com



SOURCE Elastic Path Software