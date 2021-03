'Comunicação Digital': cresce a busca por procedimentos estéticos para área do queixo e pescoço

SÃO PAULO, 9 de março de 2021 /PRNewswire/ -- Nem só de máscaras e álcool em gel vive a população hoje em dia. Com o aumento da comunicação por meios digitais, o tempo gasto em frente às telas de dispositivos eletrônicos também subiu, e trouxe mudanças nos hábitos da população como um todo, colocando a saúde e conforto na lista de prioridades. Quem nunca "arrumou" apenas o rosto e o cabelo para aparecer em uma videoconferência ou em uma reunião virtual com os amigos que atire a primeira pedra! Essa preocupação com a estética facial segue crescendo e gerando mais buscas por procedimentos estéticos que tragam efeito de skincare duradouro, tornando o dia a dia mais prático.

Segundo dermatologistas e cirurgiões plásticos, a população inserida nesse novo contexto de distanciamento social está se mostrando atenta ao "Jeck" – área da linha mandibular e pescoço que tem sido a linha de frente das relações sociais. Mas, para além da preocupação estética, Fabio Saito, médico cirurgião plástico e gerente de educação médica da Galderma Brasil, alerta que os novos hábitos podem trazer danos à saúde da pele desta região: "Quanto mais conectados e ligados aos dispositivos eletrônicos, ficamos mais expostos à iluminação desses aparelhos, o que pode piorar a qualidade da pele. Essa postura, com o queixo apontando para baixo, também favorece o aparecimento de linhas ou pregas na região do pescoço".

Atenta à essa necessidade, a Galderma Aesthetics, que tem mais de 20 anos de inovação em estética, desenvolveu o protocolo de tratamento Skin Quality, que une a tecnologia do Sculptra® - para melhora da flacidez e perda de contorno - à tecnologia dos Skinboosters™ - que aumentam a hidratação, o brilho e melhoram as imperfeições da região da face e de áreas do corpo, como o pescoço.

O Sculptra®, da Galderma, é o único produto do mercado que tem a bioestimulação de colágeno como indicação primária para o tratamento da face e corpo. Isso porque há uma preocupação em propiciar um efeito natural, estimulando o colágeno já existente no organismo do paciente para trazer de volta a firmeza da pele.

Já o Restylane® Skinboosters™ potencializa a hidratação e suaviza linhas finas aumentando gradualmente a elasticidade e luminosidade da pele. Os Skinboosters™ são aplicados na derme profunda ou plano subcutâneo superficial e seus efeitos duram até um ano.

O Skin Quality foi apresentado como um protocolo de tratamento possível para pessoas que buscam diminuir flacidez, e aumentar o brilho e a hidratação, proporcionando uma melhora gradual da qualidade da pele. Ela deve ser aplicada por profissionais de saúde habilitados e todo o processo de tratamento acompanhado por eles. Consulte um profissional e conheça mais sobre as soluções da Galderma Aesthetics.

