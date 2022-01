"CULTURE GATE to JAPAN"

En el aeropuerto de Haneda se expondrán dos instalaciones. La primera, "NEO-KAKEJIKU", infunde tecnología a los pergaminos colgantes tradicionales en una interpretación moderna, y la segunda instalación se basa en el tema de los "fuegos artificiales".

La Terminal Internacional de Cruceros de Tokio acogerá "+A+" (pronunciado "Plus A-Plus"), una exposición de obras de vídeo sobre el tema del mar y el corazón humano, comisariada por TAKEKAWA Junichi (representante de David Watts inc.), conocido por su trabajo como director creativo de MUTEK.JP.

[Resumen de cada exposición]



(1) Título de la exposición: "NEO-KAKEJIKU"

Localización: Haneda Airport Terminal 2, 2º piso Marketplace

Periodo: 19 de enero de 2022 – 21 de marzo de 2022*

Enlace YouTube: https://youtu.be/AT8JmxsPREQ

La incorporación y mezcla de la cultura tradicional heredada y la tecnología de vanguardia puede destacarse como un atractivo de la cultura japonesa. Expondremos instalaciones de Welcome Art en el aeropuerto, invitando a los visitantes a experimentar y apreciar la confluencia del arte tradicional japonés con una amplia gama de Arte de Medios contemporáneos, incluyendo formas modernas de entretenimiento como el manga y la animación, así como otras formas de arte que utilizan la tecnología.

Los pergaminos colgados montan pinturas y caligrafías en lugares como las alcobas y las paredes como decoración o para ser apreciados. En esta exposición, hemos añadido tecnología e interpretaciones modernas a ese medio tradicional para establecer nuevas manifestaciones. Se ha colocado un monitor en la zona central llamada "honshi", que suele estar adornada por un cuadro o una caligrafía, para reproducir vídeos creados por cinco artistas que trabajan en el ámbito de las artes de medios contemporáneas.

Dentro de la pantalla, que se asemeja a un pergamino colgante, los artistas y creadores presentan la cultura y el encanto de Japón utilizando nuevas perspectivas y métodos para saludar e inspirar a los visitantes del aeropuerto.

Recurso Cultural × Artista:

- Maneki-neko (gato de la suerte) × AC-bu

- Pintura de lavado de tinta × Creative Label nor

- El cuento del cortador de bambú × MIYAZAKI Natsujikei

- Papel Washi (papel japonés) × Nyamyam

- Kaitai Shinsho (Nuevo texto sobre anatomía) × YOSHIGAI Nao

(2) Título de la exposición: "Transcending Prayers"

Localización: Haneda Airport Terminal 2, 2º piso Marketplace

Periodo: 19 de enero de 2022 – TBD*

"Hanabi/Fireworks", el espectáculo encantador compartido por muchos en todo el mundo, ha tomado un camino de desarrollo ligeramente único en Japón. Desde el siglo XVII, ha ido evolucionando junto con las culturas locales en varias regiones de esta nación y ha llegado a tener el significado cultural del país. La artista SHIMADA Sayaka, utilizando este símbolo global y a la vez local, los "fuegos artificiales", como medio de expresión, explora la compleja cultura de Japón, llena de la coexistencia de conceptos incluso en las historias, las filosofías y la estética.

Históricamente, los espectáculos pirotécnicos son conocidos por tener significados contradictorios de "festival" y "servicio memorial/reposo de las almas" y han prosperado con ambos aspectos. Para este trabajo, SHIMADA se centra en este dualismo del festival de fuegos artificiales. Recoge y analiza los datos temporales y geográficos de todos los fuegos artificiales cancelados en Japón hasta 2020 a causa de la COVID-19 y crea los fuegos artificiales reales que evocan otro mundo que podría haber sido y para honrar los festivales perdidos. La forma de la exposición cambia por etapas, empezando por un trabajo de vídeo del proceso de producción y simulaciones de datos, hasta llegar a la instalación que consiste en tubos usados del lanzamiento de fuegos artificiales reales y secuencias filmadas.

No sólo como artista, sino también como diseñadora de fuegos artificiales premiado, SHIMADA prevé crear un mundo que contraste los diversos aspectos de los fuegos artificiales examinando los antecedentes históricos y culturales.

Recurso Cultural × Artista:

Fuegos artificiales × SHIMADA Sayaka

El archivo de las obras de arte del año pasado también se expondrá en monitores y paneles en el FLIGHT DECK TOKYO, en la 5ª planta del Aeropuerto de Haneda, Terminal 2, hasta el 21 de marzo de 2022*.

*Tenga en cuenta que existe la posibilidad de que la exposición sea reubicada o suspendida debido a las circunstancias del lugar de celebración o a la situación relacionada con la pandemia de COVID-19. Por favor, visite el sitio web oficial para obtener la información más reciente.



Título de la exposición: "+A+"

Localización: Tokyo International Cruise Terminal, 3er piso, LED display

Periodo: TBD

*La Tokyo International Cruise Terminal está actualmente cerrada de acuerdo con las políticas del Gobierno Metropolitano de Tokio. Está previsto que la exposición se inaugure al mismo tiempo que se reabra la terminal al público. Visite el sitio web oficial para conocer el calendario más reciente y otras informaciones.

Enlaces YouTube:

"Bienvenido a la terminal que te atrae al espíritu del mar"

Al contemplar el mar desde la Terminal Internacional de Cruceros de Tokio, en la deriva de las olas que se acercan y alejan sin cesar, como creadores sentimos el 'tiempo' que se mide con una escala diferente a las horas de la sociedad humana e imaginamos nuevas interacciones del espíritu dentro de nosotros mismos y de los demás.

+A+ (Plus A Plus) es una exposición que utiliza el sonido y las imágenes para apreciar el "mundo" de +A+, un código imaginario que conecta con el puerto. 'A' representa el proceso de las actividades culturales y artísticas en las que los 'A'rtistas expresan y 'A'rchivan la interacción entre la existencia del puerto, que engloba encuentros y tradiciones, y el mar, que se 'A'dapta a los contextos de la cultura japonesa.

Los tres artistas cuyas obras se exponen aquí adoptan una visión cultural introspectiva y captan esta relación del espíritu humano y el mar como un mundo centrado en sí mismo. Las obras invitan a una vista que conmueve el espíritu, y marcan un tiempo que confronta cuestiones esenciales como olas ondulantes que superan las épocas. En la Terminal Internacional de Cruceros de Tokio, descubra el "mar" dentro de su "espíritu" y, junto con la vista de la bahía de Tokio, aprecie estas nuevas perspectivas de la cultura marítima de Japón a través de representaciones artísticas.

Comisario: TAKEKAWA Junichi

Recurso Cultural × Artista:

- Japón a vista de pájaro × OISHI Hiroaki + NAGASHIMA Minori

- Enoshima Engi (la historia de los orígenes de Enoshima) × EHARA Saeko

- Edo eel × TAKIDO Dorita

en orden alfabético

AC-bu

El equipo creativo produce obras de arte de actualidad en diversos medios de comunicación, como la televisión, los anuncios y los vídeos musicales, basadas en una expresión intensa y enérgica y en ilustraciones apasionadas y realistas. El espectáculo de historias ilustradas de alta velocidad, "Safe Driving Guide" (2014) fue elegido en las selecciones del jurado para la división de entretenimiento en el 18º Festival de Artes de Medios de Japón. "Powder/New Tribe" (2019) fue nominado en la categoría de televisión y películas por encargo en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. Desde 2019, AC-bu es profesor visitante en la Universidad de las Artes de Kioto.

Creative Label nor

Creative Label nor es un colectivo artístico creado en 2017 por miembros de diversas procedencias y que incluye a científicos, músicos, arquitectos, programadores, ingenieros y diseñadores. Utilizando la tecnología para expresar fenómenos naturales como obras de arte, el grupo pretende encarnar la "sublación de la ciencia y el arte". La obra de arte "dyebirth" (2017), que gotea tinta según un algoritmo, fue elegida en las selecciones del jurado para la división de arte en el 22º Festival de Artes de Medios de Japón.

EHARA Saeko

EHARA Saeko nació en Tokio en 1985. Es artista y videojockey. Tras graduarse en la Real Academia de Arte de La Haya (KABK), en los Países Bajos, durante más de diez años ha estado involucrada en el mundo del espectáculo, trabajando en varios escenarios, principalmente en conciertos, en funciones como la producción de vídeo y la operación como videojockey. En 2020 comenzó sus actividades en serio en Japón y en el extranjero. Bajo el lema "el paisaje virgen en mis recuerdos", crea obras de arte en el campo del arte digital. Sus últimas actividades importantes incluyen "MUTEK.JP" (2021) y "XRE's Ars Electronica Festival Garden NYC Portal" (2021).

MIYAZAKI Natsujikei

MIYAZAKI Natsujikei nació en la prefectura de Miyagi en 1987 y es dibujante de manga. Comenzó en 2010 con su primera publicación en serie, "YugatamadeniKaeruyo" (Estaré en casa por la tarde; Kodansha, Ltd.) en "Gekkan Morning Two" nº 40. "The News of Transformation" (Kodansha, Ltd., 2013) fue elegida en las selecciones del jurado para la división de manga en el 17º Festival de Artes de Medios de Japón. Representa el remolino de emociones intensas en la vida cotidiana a través de diseños despreocupados.

Sus libros incluyen "There's Nothing Wrong with Me" (Kodansha, Ltd.), "To, Aru Hi no SugokuFushigi" (Something Really Weird Happened One Day; Hayakawa Publishing Corp.), y "Anatawa Bun-chan no Koi" (You're Bunchan's Love; Kodansha, Ltd.).

Nyamyam

Nyamyam (UK) es un estudio de desarrollo independiente formado por tres hábiles creadores de juegos de Japón, Reino Unido y Alemania que tienen un gran amor por la cultura japonesa. "Tengami" (2014) es un juego de aventuras y rompecabezas que incorpora la textura del papel japonés 'washi', una de las bellezas tradicionales de Japón, y la estructura de los libros pop-up en sus visuales. Ganó premios en SXSW 2014, IndieCade, SOWN, Develop Showcase y Game Connection BIG Festival, y fue elegido en las selecciones del jurado para la división de entretenimiento en el 18º Festival de Artes de Medios de Japón.

OISHI Hiroaki + NAGASHIMA Minori

-OISHI Hiroaki

OISHI Hiroaki nació en la prefectura de Fukuoka en 1984. Se graduó en la Escuela de Diseño de la Universidad de Kyushu. Produce videoarte que busca la expresión interactiva, orgánica y emocional con el cuerpo y el entorno a través de gráficos por ordenador y algoritmos, y lleva a cabo actividades educativas y de investigación. Entre sus principales proyectos recientes se encuentran la producción de vídeo de teamLab "Universe of Water Particles" (2013) y una producción de vídeo musical "Queen of xxx" de Minori Nagashima (2019). Es profesor titular en Design Informatics, Musashino Art University.

-NAGASHIMA Minori

NAGASHIMA Minori es una artista que trabaja libremente yendo y viniendo entre los campos de la música y el arte. Se graduó en la Universidad de las Artes de Tokio y en la escuela de posgrado de la Universidad de Keio. Además de participar en representaciones escénicas, desfiles de moda y producciones de vídeo como compositora y arreglista, también participa en la banda QUEEN BEE. También es activa como directora de exposiciones y obras de arte. En los últimos años ha desempeñado un papel clave en importantes proyectos artísticos, como "yorunoyo - YOKOHAMA CROSS NIGHT ILLUMINATION" (ciudad de Yokohama, 2020) y "JINTAI NETWORK SYMPHONY at THE BODY-Challenging the Mystery" (Museo Nacional de la Naturaleza y la Ciencia, 2018). Su trabajo incluye la composición musical y el diseño acústico para esas obras de arte.

SHIMADA Sayaka

SHIMADA Sayaka se graduó en el Curso de Cine de la Facultad de Arte de la Universidad de Nihon y está cursando un programa de doctorado en la Universidad de las Artes de Tokio.

Presenta obras de arte centradas en películas e instalaciones. Cuando era estudiante universitaria, conoció los fuegos artificiales y quedó fascinada por su energía. También trabaja como diseñadora de espectáculos pirotécnicos. Trata de sacar a la luz nuevas realizaciones y cuestiones investigando y reconstruyendo los elementos que componen los fuegos artificiales, la fisicalidad, la ingeniería de explosivos y los antecedentes culturales e históricos en diversas áreas desde diversos ángulos.

Además de los fuegos artificiales, también crea obras de arte con motivos de elementos naturales como el fuego, el rayo, la radiación y el agua. Participa en espectáculos pirotécnicos en Japón y otros países como directora de fuegos artificiales.

TAKIDO Dorita

TAKIDO Dorita es una artista y diseñadora afincada en Tokio. Crea nuevas experiencias prácticas que alteran los sentidos combinando diferentes funciones y sentidos. Construye portales a los pensamientos mientras persigue la tecnología y los diseños sofisticados de forma paralela. Obtuvo una mención honorífica en el Digital Musics & Sound Art de Prix Ars Electronica y fue nominada para el premio Ars Electronica STARTS 2017 por "Bug's Beat" (2017). "Slime Synthesizer" (2014) ganó el premio New Face en la división de entretenimiento del 18º Festival de Artes de Medios de Japón. Trabaja en Japón y a nivel internacional, y su obra se ha expuesto en Singapur y los Países Bajos.

YOSHIGAI Nao

YOSHIGAI Nao nació en la prefectura de Yamaguchi en 1987. Es directora de cine, bailarina y coreógrafa. Dirige, actúa y coreografía vídeos, películas, anuncios publicitarios y vídeos musicales al tiempo que aborda sus propias sensaciones físicas y emociones. Su película "hottamaru days" (2015) ganó el premio New Face en la división de entretenimiento del 19º Festival de Artes de Medios de Japón. Apareció y coreografió el vídeo musical de YONEZU Kenshi "Lemon" (2018), y su película, "Grand Bouquet" (2019) se proyectó oficialmente en el Festival de Cine de Cannes en la Quincena de Realizadores.

TAKEKAWA Junichi

TAKEKAWA Junichi nació en Shinjuku en 1972, y es el representante de David Watts Inc. Trabaja principalmente en Tokio y Kanagawa. Crea momentos que dan lugar a la creatividad humana como experiencias que descubren vínculos entre el arte y la tecnología que trascienden el espacio y el tiempo. Busca constantemente nuevas experiencias de primera mano a través de proyectos de planificación y puesta en escena integrales en industrias y negocios que difieren en su forma de pensar. Es director de la General Incorporated Association PEACE NIPPON PROJECT que realiza actividades para comunicar la belleza de Japón como mensaje para el futuro. También es director de la General Incorporated Association MUTEK Japan y director creativo de MUTEK.JP, el único festival de música electrónica y artes digitales de Asia.

Acerca de CULTURE GATE to JAPAN

La Agencia de Asuntos Culturales del Gobierno de Japón lanzó un innovador proyecto de promoción cultural llamado "CULTURE GATE to JAPAN". El proyecto consiste en una serie de instalaciones artísticas que se celebran en el aeropuerto de Haneda y en la terminal internacional de cruceros de Tokio. Los artistas y creadores participantes, activos en el campo de las artes de medios, exponen obras de arte inspiradas en la cultura única de cada área de interés en Japón con el objetivo de comunicar el crecimiento de un atractivo más amplio en torno a la cultura japonesa.

Organizador: Agencia de Asuntos Culturales, Gobierno de Japón

Sitio web oficial: https://culture-gate.jp/

