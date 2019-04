"Cumbre del Liderazgo Hispano: Chicago" de We Are All Human programada para el 26 de abril. Se reúnen líderes para impulsar las prioridades de los hispanos de EE. UU.

Son coorganizadores de esta cumbre regional en Chicago el Dr. Juan Andrade, Jr., presidente y cofundador de USHLI; Richard Edelman, presidente y CEO de Edelman; Jose Luis Prado, presidente y CEO de Evans Foods Group, y Claudia Romo Edelman, fundadora de We Are All Human.

Los disertantes destacados son:

Teri Arvesu , vicepresidenta de Contenido de Univision Communications, Inc.

, vicepresidenta de Contenido de Univision Communications, Inc. Raul Raymundo , CEO de The Resurrection Project

, CEO de The Resurrection Project Howard Tullman , director ejecutivo del Ed Kaplan Family Institute for Innovation and Tech Entrepreneurship del Illinois Institute of Technology

, director ejecutivo del Ed Kaplan Family Institute for Innovation and Tech Entrepreneurship del Monoswita Saha, gerenta de área Educación, IBM Corporate Citizenship

Mark Madrid , CEO de Latino Business Action Network (Red de Acción de Negocios Latinos)

, CEO de Latino Business Action Network (Red de Acción de Negocios Latinos) Michael Lev , miembro de la Junta Editorial de The Chicago Tribune

, miembro de la Junta Editorial de Michael O'Grady , director de la junta, presidente y CEO de Northern Trust

, director de la junta, presidente y CEO de Northern Trust Samara Mejia Hernandez , directora de Math Venture Partners

, directora de Math Venture Partners Ricardo Estrada , presidente y CEO de Metropolitan Family Services

La Cumbre de Liderazgo Hispano: Chicago se consolida sobre los avances logrados en la primera Cumbre de Liderazgo Hispano anual, de We Are All Human, que se realizó en diciembre en Naciones Unidas. En este evento inaugural, más de 250 líderes de la comunidad votaron sobre una "Visión 2020" para la comunidad hispana de EE. UU. que se focalizó en tres prioridades fundamentales: acceso a la educación, empoderamiento económico y mejora de la imagen de los latinos e hispanos. Aquí, puede encontrar un informe que resume los resultados de la Cumbre del Liderazgo Hispano, edición 2018.

El evento de Chicago ahondará más en las prioridades de toda de la comunidad hispana e invitará al debate y a la discusión sobre las acciones específicas que se deben tomar para asegurar avances significativos hacia la "Visión 2020", en especial, anticipándose a las elecciones presidenciales del próximo año. En 2017, los hispanos se convirtieron en la comunidad minoritaria más grande de Chicago, casi un tercio del total de la población de la ciudad.

"Chicago es la ciudad ideal para nuestra primera Cumbre del Liderazgo Hispano regional", dijo Claudia Romo Edelman, fundadora de We Are All Human. "Involucrando a los líderes hispanos a nivel regional, podemos dar apoyo a los líderes locales para que tomen medidas y aprovechen el impulso logrado por nuestra "Visión 2020". Dado que las elecciones presidenciales se acercan, queremos asegurar que la voz de la comunidad hispana es escuchada. Queremos que todos los estadounidenses sepan que las prioridades de los hispanos de EE. UU. no son diferentes de las suyas".

La cumbre de Chicago se realiza en Radisson Blu Aqua Hotel, desde el mediodía hasta las 5p.m. CST; la inscripción abre a las 11a.m. CST. El evento se realiza en conjunto con la 37a. Gala Anual de Premios y Cumbre Nacional de Líderes en Carreras (National Leadership Career Summit & Awards Gala) que se realiza los días 25 y 26 de abril en el Radisson, organizada por el organismo nacional y sin fines de lucro, la Alianza Hispana para Mejorar Carreras (Hispanic Alliance for Career Enhancement, HACE).

Aquí se pueden encontrar el programa completo para la Cumbre del Liderazgo Hispano: Chicago, y la lista de los miembros del Comité de Asesoramiento Estratégico del evento.

Acerca de We Are All Human

We Are All Human es una fundación dedicada a promover la agenda a favor de la equidad, la diversidad y la inclusión. Nuestra visión es que cada ser humano valore a cada ser humano. Nuestra misión es abogar porque cada ser humano sea respetado y empoderado con el foco en nuestra humanidad compartida. Centrándonos en los valores universales que nos hacen humanos, podemos lograr puntos en común, eliminar la discriminación y lograr una sociedad más equitativa.

En octubre de 2018, la fundación dio a conocer los resultados de su Hispanic Sentiment Study (Estudio de Sentimiento Hispano), que exploró las opiniones de la comunidad hispana/latina en Estados Unidos en relación con política, economía, educación y valores personales. Realizado en línea los días 15-19 de septiembre de 2018 por la firma global de comunicaciones, Zeno Group, el estudio encuestó a más de 2,500 hispanos/latinos, a partir de los 14 años, en todo Estados Unidos.

Si desea mas información, visite www.WeAreAllHuman.org.

