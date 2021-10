"Cumpram suas promessas" - Chamado para a ação climática da COP26 de 1,8 milhão de agricultores Fairtrade para líderes mundiais

WASHINGTON, 6 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Uma carta aberta em nome de 1,8 milhão de produtores Fairtrade de todo o mundo encaminhada à COP26, pressiona os líderes mundiais a cumprir suas promessas de disponibilizar 100 bilhões de dólares em financiamento anual para as nações de baixa renda mais afetadas pela crise climática.

A carta critica as nações ricas, os maiores responsáveis pelas mudanças climáticas, por não honrarem seus compromissos de reduzir suas emissões e oferecer suporte adequado para os agricultores que sofrem os piores efeitos do colapso ambiental.

Agricultores e trabalhadores de todo o mundo participantes da Fairtrade afirmam que as mudanças climáticas são uma ameaça imediata para seus meios de subsistência, assim como para produtos mundialmente apreciados, como café, cacau e banana. Em uma carta aberta aos líderes mundiais, 1,8 milhão de agricultores e trabalhadores Fairtrade fazem um chamado para a ação, incluindo esses agricultores que foram fotografados no Quênia. Consumidores de todo o mundo são incentivados a demonstrar apoio aos agricultores assinando uma petição encaminhada à COP26. Crédito da Fairtrade Netherlands e Fairtrade

Assinada por representantes de redes de produtores Fairtrade na África, Ásia, América Latina e Caribe, a carta adverte que a omissão dos governos está ameaçando a subsistência dos agricultores e o fornecimento global de alimentos.

Intitulada"Be fair with your climate promise (Sejam honestos com suas promessas climáticas", a carta diz: "Nós cultivamos os alimentos consumidos pelas pessoas em todo o mundo ... Mas nossa capacidade de fazer isso tem sido muito prejudicada pelos danos inconsequentes causados ao nosso meio ambiente por anos de promessas não cumpridas em relação à crise climática.

"Vocês prometeram reduzir as emissões que impulsionam o clima extremo, que secam nossos campos num dia e os inundam no dia seguinte. Mas as emissões continuam aumentando de forma perigosa, enquanto suas ambições permanecem muito baixas. Vocês prometeram disponibilizar financiamento climático, para nos ajudar a continuar a cultivar os alimentos, em meio às mudanças climáticas. Mas quase nada chega até nós."

Oitenta por cento dos alimentos do mundo são provenientes de 500 milhões de fazendas familiares. Os agricultores de países vulneráveis ao clima já estão utilizando sua experiência para encontrar soluções climáticas, mas isso não é suficiente: o suporte financeiro é fundamental, alegam eles.

A carta também pressiona os governos a endurecer as regras comerciais relacionadas à proteção ambiental e a promover acordos comerciais justos e de baixo carbono.

Uma delegação de agricultores Fairtrade participará da cúpula da COP26 em Glasgow, na Escócia, em novembro deste ano para entregar a carta pessoalmente.

A Fairtrade está mobilizando compradores éticos para apoiar o chamado para a ação dos agricultores, assinando uma petição global, que está disponível em seu centro de campanha digital.

A campanha Be Fair With Your Climate Promise da Fairtrade é um chamado para a ação essencial em um momento em que as mudanças sistêmicas no comércio não estão acontecendo com rapidez suficiente.

