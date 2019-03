à  à  à  à  (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/790482/Propeller_TV.jpg )



Le lancement de la campagne le 16 novembre a eu lieu à  l'ouest de Londres pour inaugurer deux semaines d'à ©và ©nements se tenant à  Londres et à  Paris. Menà © par une à ©quipe de bà ©nà ©voles internationaux engagà ©s pour la ville de Nanchang, le lancement de cet à ©và ©nement a annoncà © une sà ©rie d'actività ©s qui se tiendront dans les prochains jours. L'à ©và ©nement a à ©tà © prà ©sentà © sur la chaà ®ne Propeller TV de Sky television. Les personnes participant au lancement ont pu assister à  la projection d'un court-mà ©trage promotionnel de la ville de Nanchang, ainsi qu'a la prà ©sentation de quelques mets locaux, s'essayer à  la calligraphie chinoise et participer à  d'autres actività ©s.

Pendant les deux semaines que durent l'à ©và ©nement, les bà ©nà ©voles internationaux de Nanchang sont partis à  la rencontre du public dans les rues passantes et les sites touristiques de Londres et de Paris. Ils ont animà © une sà ©rie de jeux et de dà ©fis auxquels le public devait participer afin de dà ©couvrir la à « Cità © des hà ©ros à » de manià ¨re ludique et amusante tout en gagnant un sac de cadeaux de Nanchang. Cela permettait aux passants d'avoir un aperà §u de ce que Nanchang a à  offrir.

Parmi les autres à ©và ©nements figuraient notamment une danse flash-mob dans plusieurs villes au son de la chanson de la ville ' Nan'er you dan dang ' (ç ·å ¿æ  æ  å½ ) à  Paris, Londres et Nanchang. La chanson est un hommage à  l'histoire de la Grande Rà ©volution chinoise et à  la signification instrumentale de Nanchang. Des universitaires et des experts de la Chine se sont rà ©unis afin de parler des rà ©cents dà ©veloppements de la ville de Nanchang et de son importance dans le dà ©veloppement de la portà ©e internationale du Parti communiste chinois.

SOURCE Propeller TV