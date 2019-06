« Devenez manager de BTS dans BTS WORLD ! » Date de lancement de BTS WORLD annoncée pour le 25 juin

Les joueurs devront accomplir des missions variées en choisissant certaines cartes des membres de BTS, et progresser de ce fait dans le jeu. En collectant et améliorant ces cartes, les joueurs débloqueront encore plus d'histoires, et pourront ainsi interagir virtuellement avec BTS dans le jeu par le biais d'un système interactif 1:1.

La préinscription au jeu est disponible sur le site https://btsw.netmarble.com. Une nouvelle démo 'mini-jeu' jouable de BTS WORLD sera disponible sur le site, offrant aux joueurs un aperçu du jeu avant le lancement. Le site de préinscription contient une introduction au jeu, une histoire de BTS, et un aperçu spécial appelé « From BTS » des « fonctions mobiles » du jeu qui permettent aux joueurs d'interagir virtuellement avec les membres du groupe, ainsi qu'un mini-jeu qui associe les joueurs avec le membre de BTS qu'ils pourraient le mieux manager.

BTS WORLD révèlera aussi jusqu'au lancement une toute nouvelle bande son originale de BTS, qui commencera avec un morceau de trois des membres, Jin, Jimin, et Jung Kook de BTS.

La vidéo teaser pour ce morceau se trouve sur le site de préinscription et la chaîne YouTube officielle ici : [http://www.youtube.com/c/BTSW_official].

Le jeu sera lancé mondialement (Chine exclue) sur les appareils iOS et Android. Pour plus d'informations sur BTS WORLD, veuillez visiter https://btsw.netmarble.com. Les dernières nouvelles sont aussi disponibles en suivant BTS WORLD sur Twitter et Instagram.

À propos de Netmarble Corporation

Netmarble Corporation a pour but de divertir les audiences de tous âges de par le monde en offrant des expériences uniques de jeu sur portable. Fondée en 2000 en Corée du Sud, Netmarble figure parmi les compagnies de jeu mobile avec la plus forte croissance, et se trouve de manière consistante en haut du classement des meilleurs développeurs et éditeurs de jeu mobile au monde. Avec plus de 6 000 employés, Netmarble a développé des jeux au succès planétaire tels que Lineage 2: Revolution, Blade & Soul Revolution, MARVEL Future Fight, Everybody's Marble, et Seven Knights. En tant que compagnie mère de Kabam, l'un des meilleurs développeurs de jeux multijoueurs massifs et free-to-play, et en tant que plus gros actionnaire de Jam City, l'un des meilleurs développeurs de jeux casual, Netmarble entretient un partenariat stratégique avec CJ ENM Corporation, la plus grande compagnie de divertissement d'Asie, Tencent Holdings, la plus grande compagnie d'internet d'Asie, et NCSoft, l'une des compagnies les plus importantes de MMORPG. Pour plus d'informations, veuillez-vous rendre sur www.netmarble.com.

À propos de Big Hit Entertainment

Fondée en février 2005 en Corée du Sud par son PDG et producteur Bang Si-Hyuk, Big Hit Entertainment se focalise sur la production de musique, la gestion d'artiste, et l'édition. Big Hit incorpore et développe une gamme de contenu produit par des artistes du plus haut niveau, tels que le boy band de renommée mondiale BTS, et leur nouveau poulain, TOMORROW X TOGETHER. Avec pour mission de répandre de la « Musique & Artistes pour le bien-être », Big Hit s'efforce de laisser sur le monde une influence positive par le biais de la musique, tout en soutenant et inspirant les fans de musique du monde entier.

À propos de Takeone Company

Takeone Company Corp. est une compagnie de contenu innovante qui intègre la culture pop dans l'environnement du jeu. Créée en 2016, Takeone est à la tête d'un nouveau genre de jeux mobiles, les 'jeux cinématiques', qui mélange des éléments interactifs de jeu à des histoires conceptuelles fondées sur la culture pop et des propriétés intellectuelles originales. Les jeux incluent des vidéos full motion et du contenu visuel varié qui repousse les limites de la narration next gen. Des années d'expérience et de connaissance en narration et développement de jeu ont amené à la création de jeux cinématiques tels que Take Urban, et BTS WORLD. Takeone développe en ce moment une série de jeux cinématiques pour leurs prochains titres. Pour plus d'informations, veuillez-vous rendre sur www.takeonecompany.com.

